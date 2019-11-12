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Японская кухня: почему она считается одной из самых полезных

Японская еда содержит мало калорий и много полезных веществ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25

Сырая рыба, рис и острый васаби. Без этого трио в Японии не обходится ни одна трапеза. А о том, что местная кухня является одной из самых полезных в мире, свидетельствует количество долгожителей. Японцы употребляют минимум мяса, молока, булочек, но максимум свежих овощей и морепродуктов, богатых витаминами.

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Как приготовить рис для суши и роллов

Стандартный прием пищи – это рис, мисо-суп c водорослями и рыба – она может быть в виде суши, сашими, ролла. Интересно и то, что нет установленной последовательности подачи блюд – то есть наша схема "первое, второе, десерт и компот" не срабатывает. Поэтому не стоит удивляться, если в традиционном японском ресторане вам принесут сначала, например, водоросли хияши, потом суши и ролл, затем что-нибудь из сладкого, а потом, когда вы посчитаете трапезу оконченной, на столе появится суп. Для японца такой расклад абсолютно естественен.

Роллы – одно из самых известных японских блюд
Роллы – одно из самых известных японских блюд
Фото: Pixabay

Японцы не обходятся и без салата, вот только их и наши представления об этом блюде кардинально отличаются. А все потому, что в их основе овощи цукэмоно в очень концентрированном маринаде – почти как наши маринованные огурцы и помидоры, только с еще более резким вкусом. Мы едим их лишь от случая к случаю, а вот японцы употребляют регулярно.

Рис для суши и роллов должен быть клейким
Рис для суши и роллов должен быть клейким
Фото: Pixabay

Жители Страны восходящего солнца также едят свинину и курятину. Говядина тоже есть, но встречается реже и значится в категории деликатесов – ее мраморная разновидность занимает лидирующее место в списке самых дорогих мясных продуктов в мире. Из демократичных традиционных мясных блюд можно выбрать курицу торикацу, с соусом тонкацу или в виде кацу по-токийски. Свинина может быть, например, в кисло-сладком соусе или в традиционной панировке тонкацу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить роллы с лососем и огурцом. "Сегодня" также делились рецептом роллов "Филадельфия".

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Источник: Сегодня
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