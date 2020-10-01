Японские панкейки: как приготовить завтрак, от которого все без ума в Instagram

Такие блинчики мягкие внутри и хрустящие снаружи

Суперпышные японские панкейки завоевали уже весь мир. Они напоминают суфле – такие же нежные и воздушные по структуре. Достичь подобного результата можно за счет добавления хорошо взбитых белков. Это очень аппетитно и необычно. Стоит попробовать!

Для приготовления классических японских панкейков вам понадобятся четыре кулинарных кольца шириной 7,5 см и высотой 5 см.

Японские панкейки в формочках

Японские панкейки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

269 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 1/2 стакана муки

3 ст.л. сахарной пудры

2 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. соли

1 1/4 стакана молока

4 ст.л. растопленного сливочного масла

1/2 ч.л. экстракта ванили

1 большой яичный желток плюс 3 крупных яичных белка

1/4 ч.л. винного камня (по желанию)

Антипригарный кулинарный спрей

Кленовый сироп или мед – для подачи

Способ приготовления:

Перемешайте в большой миске муку, сахарную пудру, разрыхлитель и соль. Взбейте в миске среднего размера молоко, растопленное масло, ваниль и яичный желток. Взбейте яичные белки и винный камень в другой большой миске с помощью электрического миксера на средне-высокой скорости до образования жестких пиков, около 2 минут. Вмешайте молочную смесь в мучную (нормально, если в тесте будут оставаться комочки). Затем вмешайте треть взбитых яичных белков. Аккуратно добавьте оставшиеся яичные белки, пока тесто не станет однородными (старайтесь не перемешивать слишком сильно). Слегка сбрызните внутреннюю часть кулинарных колец антипригарным спреем. Сбрызните большую антипригарную сковороду кулинарным спреем и нагрейте на среднем или слабом огне. Поместите подготовленные формы в середину сковороды и заполните каждую 1/2 стакана жидкого теста (оно должно заполнить каждую форму примерно наполовину). Накройте сковороду крышкой и готовьте, пока жидкое тесто не поднимется до верха форм и не станет золотистым на дне, около 5 минут. Высвободите дно блинов лопаткой. Возьмитесь щипцами за края одной формы, а затем осторожно переверните. Повторите с остальными формами. Накройте крышкой и готовьте до золотистого цвета с другой стороны, еще около 5 минут. Переложите на тарелку и снимите форму. Подавайте с маслом и кленовым сиропом. Блины следует съесть до того, как они сдуются. Снова сбрызните спреем формы и сковороду. Приготовьте панкейки из оставшегося теста.

Полезный совет

Чтобы правильно отмерять муку, насыпьте ее в сухой мерный стакан и уберите излишки. Не набирайте муку стаканом прямо из пакета.

Смотрите видео, как приготовить панкейки от Александра Педана:

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