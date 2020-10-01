Японские панкейки: как приготовить завтрак, от которого все без ума в Instagram
Такие блинчики мягкие внутри и хрустящие снаружи
Суперпышные японские панкейки завоевали уже весь мир. Они напоминают суфле – такие же нежные и воздушные по структуре. Достичь подобного результата можно за счет добавления хорошо взбитых белков. Это очень аппетитно и необычно. Стоит попробовать!
Для приготовления классических японских панкейков вам понадобятся четыре кулинарных кольца шириной 7,5 см и высотой 5 см.
Японские панкейки в формочках
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 269 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 1/2 стакана муки
- 3 ст.л. сахарной пудры
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. соли
- 1 1/4 стакана молока
- 4 ст.л. растопленного сливочного масла
- 1/2 ч.л. экстракта ванили
- 1 большой яичный желток плюс 3 крупных яичных белка
- 1/4 ч.л. винного камня (по желанию)
- Антипригарный кулинарный спрей
- Кленовый сироп или мед – для подачи
Способ приготовления:
- Перемешайте в большой миске муку, сахарную пудру, разрыхлитель и соль.
- Взбейте в миске среднего размера молоко, растопленное масло, ваниль и яичный желток.
- Взбейте яичные белки и винный камень в другой большой миске с помощью электрического миксера на средне-высокой скорости до образования жестких пиков, около 2 минут.
- Вмешайте молочную смесь в мучную (нормально, если в тесте будут оставаться комочки).
- Затем вмешайте треть взбитых яичных белков. Аккуратно добавьте оставшиеся яичные белки, пока тесто не станет однородными (старайтесь не перемешивать слишком сильно).
- Слегка сбрызните внутреннюю часть кулинарных колец антипригарным спреем.
- Сбрызните большую антипригарную сковороду кулинарным спреем и нагрейте на среднем или слабом огне.
- Поместите подготовленные формы в середину сковороды и заполните каждую 1/2 стакана жидкого теста (оно должно заполнить каждую форму примерно наполовину).
- Накройте сковороду крышкой и готовьте, пока жидкое тесто не поднимется до верха форм и не станет золотистым на дне, около 5 минут. Высвободите дно блинов лопаткой.
- Возьмитесь щипцами за края одной формы, а затем осторожно переверните. Повторите с остальными формами. Накройте крышкой и готовьте до золотистого цвета с другой стороны, еще около 5 минут. Переложите на тарелку и снимите форму.
- Подавайте с маслом и кленовым сиропом. Блины следует съесть до того, как они сдуются.
- Снова сбрызните спреем формы и сковороду. Приготовьте панкейки из оставшегося теста.
Полезный совет
Чтобы правильно отмерять муку, насыпьте ее в сухой мерный стакан и уберите излишки. Не набирайте муку стаканом прямо из пакета.
Смотрите видео, как приготовить панкейки от Александра Педана:
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