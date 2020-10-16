Яйцо пашот, словно облако, под которым тихо "релаксует" лосось – колдует Джейми Оливер
При минимуме ингредиентов и потраченного времени получим чудесное блюдо
Представим буйство красок на своей тарелке. Вы видите нежное яйцо пашот, под которым скрываются кусочки немного солоноватого лосося. И эта "компания" мирно-тихо возлегает на подушке из хрустящего тоста и шпината. Но и это еще не все – откусив немного, вы почувствуете легкий вкус сливочного сыра – это то, что должно немного "охладить" соленый пыл рыбы.
И теперь дело за малым – вам нужно подготовиться, потратить каких-то 15 мин и насладиться! Джейми Оливер подскажет, как все сделать правильно.
- Время приготовления
- 15 мин
- Калорийность
- 272 ккал на 100 гр
10 гр копченого лосося
1 большое яйцо
80 гр шпинат
50 гр ломтик цельнозернового хлеба
1 ч.л сливочного сыра
1 лимон
1 зуб. чеснока
Оливковое масло
Специи по вкусу
- На противень выложить пергаментную бумагу, сверху – пищевую пленку. Натереть пленку оливковым маслом с нарезанным чесноком
- Нарезать и выложить лосось, сверху аккуратно разбить яйцо
- Завязать яйцо и рыбу в узелок, выпустив лишний воздух
- Отварить яйцо в кипятке в течение 7 мин
- Готовим тост со шпинатом
- Промыть и просушить шпинат
- Поджарить хлеб и смазать сливочным сыром. Сверху положить измельченный шпинат
- Разрезать узелок с яйцом и рыбой и положить на хлеб
- Украсить лимоном
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