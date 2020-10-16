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Яйцо пашот, словно облако, под которым тихо "релаксует" лосось – колдует Джейми Оливер

Сегодня, 14:41

При минимуме ингредиентов и потраченного времени получим чудесное блюдо

Представим буйство красок на своей тарелке. Вы видите нежное яйцо пашот, под которым скрываются кусочки немного солоноватого лосося. И эта "компания" мирно-тихо возлегает на подушке из хрустящего тоста и шпината. Но и это еще не все – откусив немного, вы почувствуете легкий вкус сливочного сыра – это то, что должно немного "охладить" соленый пыл рыбы.

И теперь дело за малым – вам нужно подготовиться, потратить каких-то 15 мин и насладиться! Джейми Оливер подскажет, как все сделать правильно.

Яйцо пашот с лососем

Фото: Іnstagram/jamieoliver
  • Время приготовления
  • 15 мин
  • Калорийность
  • 272 ккал на 100 гр

Ингредиенты:

10 гр копченого лосося

1 большое яйцо

80 гр шпинат

50 гр ломтик цельнозернового хлеба

1 ч.л сливочного сыра

1 лимон

1 зуб. чеснока

Оливковое масло

Специи по вкусу

Способ приготовления:

  • На противень выложить пергаментную бумагу, сверху – пищевую пленку. Натереть пленку оливковым маслом с нарезанным чесноком
  • Нарезать и выложить лосось, сверху аккуратно разбить яйцо
  • Завязать яйцо и рыбу в узелок, выпустив лишний воздух
  • Отварить яйцо в кипятке в течение 7 мин
  • Готовим тост со шпинатом
  • Промыть и просушить шпинат
  • Поджарить хлеб и смазать сливочным сыром. Сверху положить измельченный шпинат
  • Разрезать узелок с яйцом и рыбой и положить на хлеб
  • Украсить лимоном

Джейми Оливер рассказал о салате из трех видов помидоров, сицилийском рагу из баклажанов и клафути с вишней.

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