Заготовка малины на зиму: ТОП-5 способов
Готовим варенье, желе и компот из малины на зиму
Приготовить малиновое варенье – далеко не единственный способ заготовить малину на зиму. Эти ягоды можно замораживать, перетирать с сахаром, варить компоты и делать с ними вкусное желе без желатина. Лучшие рецепты заготовок из малины вы найдете в нашей статье.
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Малина на зиму замороженная
Ягоды перебрать, очистить, выложить в неглубокие поддоны так, чтобы малина разместилась в один слой. Поставить в морозильную камеру.
Замороженную малину пересыпать в полиэтиленовые мешки и герметично закупорить (можно запаять с помощью утюга). Хранить в морозильной камере.
Малина с сахаром на зиму замороженная
Ягоды перебрать, очистить, помыть и обсушить. Добавить сахар (1 стакан на 1 килограмм малины) и аккуратно перемешать.
Получившуюся смесь разложить по полиэтиленовым пакетикам и отправить в морозильную камеру. Замороженные ягоды хранить в морозильной камере.
Малина, перетертая с сахаром на зиму
После сбора урожая ягоды нужно перебрать и, не обмывая их, засыпать сахаром из расчета 1:1 (1 кг сахара на 1 кг малины). Затем ягоды нужно перетирать деревянным пестиком в течение 10–15 минут.
Затем нужно дать постоять перетертой малине с сахаром около часа, после чего рассыпать ее в простерилизованные баночки, оставляя вверху место для дополнительного сахара от 0,5 до 1 см. Закройте банки чистыми сухими капроновыми крышками.
Желе из малины на зиму без желатина
Ингредиенты:
- Вода – 1 стакан
- Сахар-песок – 1 стакан
- Свежие ягоды малины – 1 кг
- Лимонная кислота – 2 г
Рецепт приготовления:
- Выложить ягоды в эмалированную кастрюлю и размять их деревянной ложкой.
- Затем вылить жидкость, перемешать массу неметаллической лопаткой.
- Поставить емкость с малиной на огонь, довести до кипения, снять пену и проварить на слабом огне в течение 10 минут.
- После этого снять с огня, дать немного остыть.
- Затем перетереть массу через сито или отжать через марлю.
- В полученный ягодный сок высыпать сахарн и снова довести на плите до кипения.
- Далее уварить смесь в течение 40 минут, снимая пену.
- Когда желе будет готово, добавить кис лимонную кислоту, перемешать и снять с огня. Разлить по заранее подготовленным, стерилизованным банкам небольшой емкости.
- Оставить банки в открытом виде до полного остывания и загустения желе.
- Затем накрыть капроновыми крышками и вынести для хранения в прохладное место.
Компот из малины на зиму
Ингредиенты:
- Малина
Для сиропа на 1 л воды:
- 500-700 г сахара
Рецепт приготовления:
- Ягоды перебрать, аккуратно промыть и обсушить. Выложить в стерилизованные банки, наполняя их по "плечики".
- Смешать воду с сахаром, довести до кипения и проварить, чтобы сахар растворился. Залить малину горячим сиропом.
- Прикрыть банки стерилизованными металлическими крышками, поставить в кастрюлю с теплой водой. Нагреть воду в кастрюле до 90 С. Пастеризовать банки емкостью 500 мл в течение 20 минут, литровые – 25 минут, а трехлитровые –полчаса.
- Закатать компот, остудить при комнатной температуре.
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