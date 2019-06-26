Заготовка малины на зиму: ТОП-5 способов

Готовим варенье, желе и компот из малины на зиму

Замороженная малина на зиму Фото: Depositphotos

Приготовить малиновое варенье – далеко не единственный способ заготовить малину на зиму. Эти ягоды можно замораживать, перетирать с сахаром, варить компоты и делать с ними вкусное желе без желатина. Лучшие рецепты заготовок из малины вы найдете в нашей статье.

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Малина на зиму замороженная

Ягоды перебрать, очистить, выложить в неглубокие поддоны так, чтобы малина разместилась в один слой. Поставить в морозильную камеру.

Замороженную малину пересыпать в полиэтиленовые мешки и герметично закупорить (можно запаять с помощью утюга). Хранить в морозильной камере.

Малина с сахаром на зиму замороженная

Ягоды перебрать, очистить, помыть и обсушить. Добавить сахар (1 стакан на 1 килограмм малины) и аккуратно перемешать.

Малина с сахаром на зиму Фото: Pixabay

Получившуюся смесь разложить по полиэтиленовым пакетикам и отправить в морозильную камеру. Замороженные ягоды хранить в морозильной камере.

Малина, перетертая с сахаром на зиму

После сбора урожая ягоды нужно перебрать и, не обмывая их, засыпать сахаром из расчета 1:1 (1 кг сахара на 1 кг малины). Затем ягоды нужно перетирать деревянным пестиком в течение 10–15 минут.

Затем нужно дать постоять перетертой малине с сахаром около часа, после чего рассыпать ее в простерилизованные баночки, оставляя вверху место для дополнительного сахара от 0,5 до 1 см. Закройте банки чистыми сухими капроновыми крышками.

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Желе из малины на зиму без желатина

Малиновое желе на зиму Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Вода – 1 стакан

Сахар-песок – 1 стакан

Свежие ягоды малины – 1 кг

Лимонная кислота – 2 г

Рецепт приготовления:

Выложить ягоды в эмалированную кастрюлю и размять их деревянной ложкой. Затем вылить жидкость, перемешать массу неметаллической лопаткой. Поставить емкость с малиной на огонь, довести до кипения, снять пену и проварить на слабом огне в течение 10 минут. После этого снять с огня, дать немного остыть. Затем перетереть массу через сито или отжать через марлю. В полученный ягодный сок высыпать сахарн и снова довести на плите до кипения. Далее уварить смесь в течение 40 минут, снимая пену. Когда желе будет готово, добавить кис лимонную кислоту, перемешать и снять с огня. Разлить по заранее подготовленным, стерилизованным банкам небольшой емкости. Оставить банки в открытом виде до полного остывания и загустения желе. Затем накрыть капроновыми крышками и вынести для хранения в прохладное место.

Компот из малины на зиму

Малиновый компот Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Малина

Для сиропа на 1 л воды:

500-700 г сахара

Рецепт приготовления:

Ягоды перебрать, аккуратно промыть и обсушить. Выложить в стерилизованные банки, наполняя их по "плечики". Смешать воду с сахаром, довести до кипения и проварить, чтобы сахар растворился. Залить малину горячим сиропом. Прикрыть банки стерилизованными металлическими крышками, поставить в кастрюлю с теплой водой. Нагреть воду в кастрюле до 90 С. Пастеризовать банки емкостью 500 мл в течение 20 минут, литровые – 25 минут, а трехлитровые –полчаса. Закатать компот, остудить при комнатной температуре.

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