Заготовки из абрикосов на зиму: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты домашних заготовок из абрикосов с фото
Заготовки из абрикосов – самый лучший способ наслаждаться потрясающим вкусом этих фруктов и летом, и зимой. Из абрикосов варят варенье, джемы и конфитюры, готовят из них компоты и вино. Кроме этого, плоды можно сушить и замораживать. Мы предлагаем вам простые, но очень вкусные заготовки на зиму из абрикосов.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Абрикосы – 1 кг
- Сахар – 750 г – 1 кг
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Способ приготовления:
- Разделите абрикосы на дольки и удалите косточки. Слоями выложите в таз, чередуя с сахаром. Оставьте абрикосы с сахаром минимум на 12 часов, чтобы плоды пустили сок.
- Доведите до кипения, варите 20 минут. Оставьте остывать на 10-12 часов.
- Проварите еще 15 минут, оставьте на 10-12 часов. Как вариант, в самом конце можно для пикантности добавить немного лимонного или апельсинового сока.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Абрикосы – 1,5 кг
- Сахар – 1,5 кг
- Лимон – 1,5 шт.
- Сливочное масло – 2 ст. л.
Смотрите видео, как сделать абрикосовый мусс без сахара:
Способ приготовления:
- Помойте и очистите абрикосы, нарежьте их дольками. Кастрюлю для варки обильно смажьте сливочным маслом.
- Наполните емкость абрикосами, чередуя слои с сахаром. Выжмите сок из лимонов. Накройте посуду крышкой и оставьте на 12 часов. Сока будет достаточно много, поэтому если его слишком много в сравнении с количеством фруктов, то лишнюю часть следует слить, ведь сок должен лишь покрыть абрикосы.
- Поставьте кастрюлю на медленный огонь, пока не растворится сахар. Это займет примерно 15-20 минут. После закипания увеличивайте огонь и варите содержимое не меньше 20 минут. Не забывайте часто перемешивать.
- Проверьте джем на готовность. Налейте небольшое количество на блюдце и посмотрите на степень густоты, если вы любите гуще, то продолжайте варить еще 5-10 минут, пока джем не дойдет до нужной консистенции.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Абрикос – 2 кг
- Сахар – 2 кг 750 г
- Вода – 1 чашка
Способ приготовления:
- Смешать сахар с водой и довести смесь до кипения и однородной массы. Остудить.
- Очистить абрикосы от кожуры. Для этого помытые плоды окунуть в кипящую воду на несколько секунд и сразу же переместить в холодную воду. Снять кожицу.
- Абрикосы следует освободить от косточки и разделить на дольки, после чего соединить с сиропом. На медленном огне довести содержимое кастрюли до кипения, затем убрать емкость с плиты. Переместите абрикосы в прохладное место на 12 часов. Не забывайте, что во время этой процедуры собирается много пены, которую рекомендуют удалять постепенно, не давая ей закарамелизироваться. В среднем, доводить до кипения абрикосы через 12 часов следует не менее, чем трижды, а то и четыре раза. Главным ориентиром станет однородная густая масса, что оседает на дне.
- Закройте абрикосовый конфитюр в банки.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Абрикосы – 1,5 кг
- Сахар – 1,5 стакана
- Вода
Способ приготовления:
- Абрикосы на зиму для этой заготовки должны быть плотными.
- Помойте и очистите от косточек абрикосы. Готовыми дольками заполните банку. Насыпьте сахар.
- Отдельно вскипятите воду и залейте в банку по плечики.
- Накройте банку крышкой и стерилизуйте пять минут от момента закипания. После чего закатайте банку.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Абрикосы – 500 г
- Лимон – 1-2 кружочка
- Апельсин – 3-4 кружочка
- Мята – 1-2 веточки
- Сахар – полный стакан
Способ приготовления:
- Вымойте абрикосы. Разрежьте плоды на половинки и извлеките косточки.
- Лимоны, апельсины и мяту промойте под горячей водой. Нарежьте цитрусовые плоды кругами толщиной 5-6 мм. Достаньте из долек косточки.
- Вскипятите воду в кастрюле. Простерилизуйте 3 л банку, а затем уложите в нее фрукты и мяту. Налейте кипяток до горлышка емкости. Прикройте банку крышкой и оставьте на 15 минут.
- Слейте воду из банки в кастрюлю. Добавьте в жидкость сахар и прокипятите 5-6 минут. Вылейте приготовленный раствор обратно в банку и герметично закройте ее с помощью закаточной машинки.
- Переверните банку вверх дном, прикройте ее одеялом и остудите компот. Затем поставьте емкость в место хранения.
Напомним, ранее мы писали, как сделать абрикосовое варенье с лавандой. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом абрикосового вина.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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