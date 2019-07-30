Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Заготовки из черники: ТОП-5 рецептов на зиму

Рецепты лучших заготовок из черники с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Черника на зиму без варки
Черника на зиму без варки
Фото: Depositphotos

Большинство из нас наслышаны о полезных свойствах черники. Эти ягоды целебно действуют на сердечно-сосудистую систему, повышают иммунитет и позитивно влияют на зрение. Черника восстанавливает сетчатку, снижает утомляемость глаз и повышает остроту зрения в темноте.

Смотрите видео о самых полезных ягодах:

Причем ягода не теряет свои полезные свойства даже после термообработки. Чернику можно замораживать на зиму, перетирать с сахаром, варить из нее компоты и консервировать в собственном соку.

Черника для пирогов на зиму

Засахаренная черника на зиму
Засахаренная черника на зиму
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Черника – 1 кг 
  • Сахар – 1 стакан

Способ приготовления:

  1. Ягоды перебрать, очистить, помыть и обсушить. Добавить сахар и аккуратно перемешать.
  2. Получившуюся смесь разложить по полиэтиленовым пакетикам и отправить в морозильную камеру на хранение. Замороженную чернику с сахаром можно использовать не только для пирогов, но и для вареников и дрожжевых пирожков.

Свежая черника на зиму

Черника на зиму замороженная
Черника на зиму замороженная
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Черника

Способ приготовления:

  1. Ягоды перебрать, очистить, выложить в неглубокие поддоны так, чтобы черника разместилась в один слой. Поставить в морозильную камеру. 
  2. Замороженную чернику пересыпать в пластиковые контейнеры или пакеты с застежкой. Хранить в морозильной камере. 

Читайте также:
Самый простой рецепт черничных оладий от Джейми Оливера

Как правильно засахарить чернику на зиму

Сырое варенье из черники
Сырое варенье из черники
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Черника – 1 кг
  • Сахар – 1,5 кг

Способ приготовления:

  1. Чернику перебрать, промыть и пересыпать половиной нормы сахара. Когда ягоды осядут и выделится сироп (примерно через 20 минут), их можно будет расфасовывать в банки.
  2. Если вы хотите заготовить перетертую чернику с сахаром, ягоды нужно измельчить блендером или перекрутить через мясорубку.
  3. Ягоды с сахаром переложить в чистые банки, заполняя их примерно на 3/4 или чуть больше.
  4. Засыпать ягоды сахаром, чтобы их не было видно. Если сахар пропитается соком, насыпать сверху еще сахара. На поверхности он должен все время оставаться сухим.
  5. Наполненные банки закрыть пергаментной бумагой и плотно перевязать шпагатом. Чернику, протертую с сахаром на зиму, хранить в прохладном месте.

Заготовка черники на зиму без сахара  

Черника в собственном соку на зиму
Черника в собственном соку на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Черника – 1 кг

Способ приготовления:

  1. Ягоды перебрать и аккуратно помыть. Высыпать чистую чернику в стерилизованную тару, закрыть крышкой и стерилизовать в кастрюле 20 минут. 
  2. В процессе тепловой обработки нужно будет добавить еще ягод, так как общая масса будет оседать. 
  3. Прокипятить еще 10 минут и  приступить к закатыванию. Закрутить крышками банки с содержимым. Получается одна 0,5 литровая банка. Черника в собственном соку на зиму без стерилизации готова.

Компот из черники на зиму

Компот из черники
Компот из черники
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Черника – 300 г
  • Сахар – 120 г
  • Лимонная кислота – на кончике ножа
  • Кипяток – 600 мл

Способ приготовления:

  1. Чернику помыть и перебрать, насыпать в чистые банки.
  2. Постепенно налить кипяток до горлышка. Накрыть крышками или блюдцами и оставить на 10 минут.
  3. Аккуратно сменить крышки и слить уже успевший окраситься сок обратно в кастрюлю через сливную крышку. При этом удобнее держать банку полотенцем или прихваткой.
  4. В банки с пропаренными ягодами всыпать лимонную кислоту и сахарный песок. 
  5. Воду еще раз довести до кипения и снова залить ее в банки. Сразу же накрыть банки ошпаренными крышками и закупорить с помощью закаточного ключа. 
  6. Банки с черничным компотом перевернуть на бок и оставить остывать в таком положении, а после перенести в темное прохладное место.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из черники на зиму. "Сегодня" также писали, как заготовить чернику с сахаром.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить вяленые помидоры в сушилке Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом Как заморозить баклажаны на зиму: ТОП-5 способов Что приготовить из ежевики: ТОП-5 летних десертов
ягоды черника заготовки заготовки на зиму
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Бывшая няня рассказала о «неконтролируемых» детях Анджелины Джоли
Бывшая няня рассказала о «неконтролируемых» детях Анджелины Джоли
Пять невероятных фактов о воде с лимоном
Пять невероятных фактов о воде с лимоном

Популярные статьи

Сегодня, 11:32Fun

30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:43Психология

5 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

Вчера, 14:51Fun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 14:39Fun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака

28 июляШоу-бизнес

Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике

28 июляШоу-бизнес

Влад Яма рассказал о трагедии в семье

28 июляEvents

Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: на вас нахлынет ностальгия

28 июляТехно

Samsung Galaxy Note 10 впечатляет размерами: появились первые фото

28 июляFun

28 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 июляТехно

Космический корабль столкнулся с гигантским астероидом: видео

28 июляEvents

День крещения Киевской Руси – Украины: дата, история и значение

28 июляEvents

Именины Владимира 28 июля: поздравления с днем ангела

28 июляПсихология

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа для всех знаков зодиака

27 июляТехно

Почему космос холодный, а Солнце горячее: ответ ученых

Новости партнеров

Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Началова, Фриске и Децл: деталь, объединяющая рано умерших звезд
Началова, Фриске и Децл: деталь, объединяющая рано умерших звезд
Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Как монетизировать свое хобби
Как монетизировать свое хобби
Схуднути на сім кіло за два тижні: експерти назвали легкий спосіб
Схуднути на сім кіло за два тижні: експерти назвали легкий спосіб
С каждым днем Алматы все ближе к созданию «умного» города
С каждым днем Алматы все ближе к созданию «умного» города
6 сигналов, что вы можете быть более успешными, чем считаете
6 сигналов, что вы можете быть более успешными, чем считаете