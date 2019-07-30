Заготовки из черники: ТОП-5 рецептов на зиму

Рецепты лучших заготовок из черники с фото

Черника на зиму без варки Фото: Depositphotos

Большинство из нас наслышаны о полезных свойствах черники. Эти ягоды целебно действуют на сердечно-сосудистую систему, повышают иммунитет и позитивно влияют на зрение. Черника восстанавливает сетчатку, снижает утомляемость глаз и повышает остроту зрения в темноте.

Смотрите видео о самых полезных ягодах:

Причем ягода не теряет свои полезные свойства даже после термообработки. Чернику можно замораживать на зиму, перетирать с сахаром, варить из нее компоты и консервировать в собственном соку.

Черника для пирогов на зиму

Засахаренная черника на зиму Фото: Pixabay

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Черника – 1 кг

Сахар – 1 стакан

Способ приготовления:

Ягоды перебрать, очистить, помыть и обсушить. Добавить сахар и аккуратно перемешать. Получившуюся смесь разложить по полиэтиленовым пакетикам и отправить в морозильную камеру на хранение. Замороженную чернику с сахаром можно использовать не только для пирогов, но и для вареников и дрожжевых пирожков.

Свежая черника на зиму

Черника на зиму замороженная Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Черника

Способ приготовления:

Ягоды перебрать, очистить, выложить в неглубокие поддоны так, чтобы черника разместилась в один слой. Поставить в морозильную камеру. Замороженную чернику пересыпать в пластиковые контейнеры или пакеты с застежкой. Хранить в морозильной камере.

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Как правильно засахарить чернику на зиму

Сырое варенье из черники Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Черника – 1 кг

Сахар – 1,5 кг

Способ приготовления:

Чернику перебрать, промыть и пересыпать половиной нормы сахара. Когда ягоды осядут и выделится сироп (примерно через 20 минут), их можно будет расфасовывать в банки. Если вы хотите заготовить перетертую чернику с сахаром, ягоды нужно измельчить блендером или перекрутить через мясорубку. Ягоды с сахаром переложить в чистые банки, заполняя их примерно на 3/4 или чуть больше. Засыпать ягоды сахаром, чтобы их не было видно. Если сахар пропитается соком, насыпать сверху еще сахара. На поверхности он должен все время оставаться сухим. Наполненные банки закрыть пергаментной бумагой и плотно перевязать шпагатом. Чернику, протертую с сахаром на зиму, хранить в прохладном месте.

Заготовка черники на зиму без сахара

Черника в собственном соку на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Черника – 1 кг

Способ приготовления:

Ягоды перебрать и аккуратно помыть. Высыпать чистую чернику в стерилизованную тару, закрыть крышкой и стерилизовать в кастрюле 20 минут. В процессе тепловой обработки нужно будет добавить еще ягод, так как общая масса будет оседать. Прокипятить еще 10 минут и приступить к закатыванию. Закрутить крышками банки с содержимым. Получается одна 0,5 литровая банка. Черника в собственном соку на зиму без стерилизации готова.

Компот из черники на зиму

Компот из черники Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Черника – 300 г

Сахар – 120 г

Лимонная кислота – на кончике ножа

Кипяток – 600 мл

Способ приготовления:

Чернику помыть и перебрать, насыпать в чистые банки. Постепенно налить кипяток до горлышка. Накрыть крышками или блюдцами и оставить на 10 минут. Аккуратно сменить крышки и слить уже успевший окраситься сок обратно в кастрюлю через сливную крышку. При этом удобнее держать банку полотенцем или прихваткой. В банки с пропаренными ягодами всыпать лимонную кислоту и сахарный песок. Воду еще раз довести до кипения и снова залить ее в банки. Сразу же накрыть банки ошпаренными крышками и закупорить с помощью закаточного ключа. Банки с черничным компотом перевернуть на бок и оставить остывать в таком положении, а после перенести в темное прохладное место.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из черники на зиму. "Сегодня" также писали, как заготовить чернику с сахаром.

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