Заготовки из черники: ТОП-5 рецептов на зиму
Рецепты лучших заготовок из черники с фото
Большинство из нас наслышаны о полезных свойствах черники. Эти ягоды целебно действуют на сердечно-сосудистую систему, повышают иммунитет и позитивно влияют на зрение. Черника восстанавливает сетчатку, снижает утомляемость глаз и повышает остроту зрения в темноте.
Смотрите видео о самых полезных ягодах:
Причем ягода не теряет свои полезные свойства даже после термообработки. Чернику можно замораживать на зиму, перетирать с сахаром, варить из нее компоты и консервировать в собственном соку.
Черника для пирогов на зиму
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Черника – 1 кг
- Сахар – 1 стакан
Способ приготовления:
- Ягоды перебрать, очистить, помыть и обсушить. Добавить сахар и аккуратно перемешать.
- Получившуюся смесь разложить по полиэтиленовым пакетикам и отправить в морозильную камеру на хранение. Замороженную чернику с сахаром можно использовать не только для пирогов, но и для вареников и дрожжевых пирожков.
Свежая черника на зиму
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Черника
Способ приготовления:
- Ягоды перебрать, очистить, выложить в неглубокие поддоны так, чтобы черника разместилась в один слой. Поставить в морозильную камеру.
- Замороженную чернику пересыпать в пластиковые контейнеры или пакеты с застежкой. Хранить в морозильной камере.
Читайте также:Самый простой рецепт черничных оладий от Джейми Оливера
Как правильно засахарить чернику на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Черника – 1 кг
- Сахар – 1,5 кг
Способ приготовления:
- Чернику перебрать, промыть и пересыпать половиной нормы сахара. Когда ягоды осядут и выделится сироп (примерно через 20 минут), их можно будет расфасовывать в банки.
- Если вы хотите заготовить перетертую чернику с сахаром, ягоды нужно измельчить блендером или перекрутить через мясорубку.
- Ягоды с сахаром переложить в чистые банки, заполняя их примерно на 3/4 или чуть больше.
- Засыпать ягоды сахаром, чтобы их не было видно. Если сахар пропитается соком, насыпать сверху еще сахара. На поверхности он должен все время оставаться сухим.
- Наполненные банки закрыть пергаментной бумагой и плотно перевязать шпагатом. Чернику, протертую с сахаром на зиму, хранить в прохладном месте.
Заготовка черники на зиму без сахара
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Черника – 1 кг
Способ приготовления:
- Ягоды перебрать и аккуратно помыть. Высыпать чистую чернику в стерилизованную тару, закрыть крышкой и стерилизовать в кастрюле 20 минут.
- В процессе тепловой обработки нужно будет добавить еще ягод, так как общая масса будет оседать.
- Прокипятить еще 10 минут и приступить к закатыванию. Закрутить крышками банки с содержимым. Получается одна 0,5 литровая банка. Черника в собственном соку на зиму без стерилизации готова.
Компот из черники на зиму
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Черника – 300 г
- Сахар – 120 г
- Лимонная кислота – на кончике ножа
- Кипяток – 600 мл
Способ приготовления:
- Чернику помыть и перебрать, насыпать в чистые банки.
- Постепенно налить кипяток до горлышка. Накрыть крышками или блюдцами и оставить на 10 минут.
- Аккуратно сменить крышки и слить уже успевший окраситься сок обратно в кастрюлю через сливную крышку. При этом удобнее держать банку полотенцем или прихваткой.
- В банки с пропаренными ягодами всыпать лимонную кислоту и сахарный песок.
- Воду еще раз довести до кипения и снова залить ее в банки. Сразу же накрыть банки ошпаренными крышками и закупорить с помощью закаточного ключа.
- Банки с черничным компотом перевернуть на бок и оставить остывать в таком положении, а после перенести в темное прохладное место.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из черники на зиму. "Сегодня" также писали, как заготовить чернику с сахаром.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram