Заготовки из черной смородины: как приготовить варенье, джем и желе
Узнайте, как сварить вкусное варенье из смородины на зиму
Сезон черной смородины наступает в июле. Эта ягода богата пектином, а, значит, из нее получаются прекрасные варенья, джемы и желе. Но самая известная заготовка – черная смородина, перетертая с сахаром.
Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из черной смородины:
Ягоды черной смородины представляют собой естественный кладезь витаминов, в особенности витамина С. Они оказывают тонизирующее действие на сердечно-сосудистую систему, используются также при простуде, гастритах, язве желудка, ряде инфекционных заболеваний. Варенье из смородины обладает всеми полезными свойствами свежих ягод.
Смородиновое варенье-пятиминутка
Ингредиенты:
- 2 кг смородины
- 1 кг сахара
Рецепт приготовления:
- Ягоды хорошо промыть и обсушить, сложить в кастрюлю.
- Добавить сахар и перемешать. Дать постоять несколько часов.
- Довести до кипения и варить на сильном огне 5 минут.
- Разложить по стерилизованным банкам и закатать.
Джем из смородины на зиму
Ингредиенты:
- 650 г черной смородины
- 350 г сахара
- 5 коробочек кардамона
- 0,5 палочки корицы
- сок половины лимона
- цедра 1 апельсина, нарезанная полосками
- 0,5 ч. л. молотой гвоздики
Рецепт приготовления:
- Ягоды засыпать сахаром, оставить на несколько часов или на ночь.
- Добавить все пряности, цедру апельсина (только оранжевую часть) и сок лимона. Аккуратно перемешать.
- Довести до кипения, убавить огонь и варить около 40 минут, регулярно помешивая, до загустения.
- Перелить в стерилизованную банку емкостью 0,5 л.
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Желе из черной смородины на зиму: рецепт
Ингредиенты:
- 6 стаканов воды
- 1 кг ягод смородины
- 2,5 кг сахара
Рецепт приготовления:
- Вскипятить воду, опустить в нее подготовленные ягоды и варить с момента закипания в течение 2 минут.
- Горячую ягодную массу протереть через сито с крупной сеткой, добавить сахар, снова поставить на огонь и довести до кипения.
- Через 3 минуты снять с огня и разлить по стерилизованным банкам. Закатать.
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