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Заготовки из черной смородины: как приготовить варенье, джем и желе

Узнайте, как сварить вкусное варенье из смородины на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:58
Черносмородиновое варенье на зиму
Черносмородиновое варенье на зиму
Фото: Depositphotos

Сезон черной смородины наступает в июле. Эта ягода богата пектином, а, значит, из нее получаются прекрасные варенья, джемы и желе. Но самая известная заготовка – черная смородина, перетертая с сахаром.

Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из черной смородины:

Ягоды черной смородины представляют собой естественный кладезь витаминов, в особенности витамина С. Они оказывают тонизирующее действие на сердечно-сосудистую систему, используются также при простуде, гастритах, язве желудка, ряде инфекционных заболеваний. Варенье из смородины обладает всеми полезными свойствами свежих ягод.

Смородиновое варенье-пятиминутка

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Смородиновое варенье
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 2 кг смородины
  • 1 кг сахара

Рецепт приготовления:

  1. Ягоды хорошо промыть и обсушить, сложить в кастрюлю.
  2. Добавить сахар и перемешать. Дать постоять несколько часов.
  3. Довести до кипения и варить на сильном огне 5 минут. 
  4. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.

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Джем из смородины на зиму

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Джем из черной смородины
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 650 г черной смородины
  • 350 г сахара
  • 5 коробочек кардамона
  • 0,5 палочки корицы
  • сок половины лимона
  • цедра 1 апельсина, нарезанная полосками
  • 0,5 ч. л. молотой гвоздики

Рецепт приготовления:

  1. Ягоды засыпать сахаром, оставить на несколько часов или на ночь.
  2. Добавить все пряности, цедру апельсина (только оранжевую часть) и сок лимона. Аккуратно перемешать.
  3. Довести до кипения, убавить огонь и варить около 40 минут, регулярно помешивая, до загустения. 
  4. Перелить в стерилизованную банку емкостью 0,5 л.
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Желе из черной смородины на зиму: рецепт

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Желе из черной смородины
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 6 стаканов воды
  • 1 кг ягод смородины
  • 2,5 кг сахара

Рецепт приготовления:

  1. Вскипятить воду, опустить в нее подготовленные ягоды и варить с момента закипания в течение 2 минут.
  2. Горячую ягодную массу протереть через сито с крупной сеткой, добавить сахар, снова поставить на огонь и довести до кипения.
  3. Через 3 минуты снять с огня и разлить по стерилизованным банкам. Закатать.

Напомним, ранее мы писали, как легко извлечь косточки из ягод и фруктов. "Сегодня" также делились рецептами абрикосового джема.

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Источник: Сегодня
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