Заготовки из черной смородины: как приготовить варенье, джем и желе

Узнайте, как сварить вкусное варенье из смородины на зиму

Черносмородиновое варенье на зиму Фото: Depositphotos

Сезон черной смородины наступает в июле. Эта ягода богата пектином, а, значит, из нее получаются прекрасные варенья, джемы и желе. Но самая известная заготовка – черная смородина, перетертая с сахаром.

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Ягоды черной смородины представляют собой естественный кладезь витаминов, в особенности витамина С. Они оказывают тонизирующее действие на сердечно-сосудистую систему, используются также при простуде, гастритах, язве желудка, ряде инфекционных заболеваний. Варенье из смородины обладает всеми полезными свойствами свежих ягод.

Смородиновое варенье-пятиминутка

Смородиновое варенье Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

2 кг смородины

1 кг сахара

Рецепт приготовления:

Ягоды хорошо промыть и обсушить, сложить в кастрюлю. Добавить сахар и перемешать. Дать постоять несколько часов. Довести до кипения и варить на сильном огне 5 минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.

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Джем из смородины на зиму

Джем из черной смородины Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

650 г черной смородины

350 г сахара

5 коробочек кардамона

0,5 палочки корицы

сок половины лимона

цедра 1 апельсина, нарезанная полосками

0,5 ч. л. молотой гвоздики

Рецепт приготовления:

Ягоды засыпать сахаром, оставить на несколько часов или на ночь. Добавить все пряности, цедру апельсина (только оранжевую часть) и сок лимона. Аккуратно перемешать. Довести до кипения, убавить огонь и варить около 40 минут, регулярно помешивая, до загустения. Перелить в стерилизованную банку емкостью 0,5 л.

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Желе из черной смородины на зиму: рецепт

Желе из черной смородины Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

6 стаканов воды

1 кг ягод смородины

2,5 кг сахара

Рецепт приготовления:

Вскипятить воду, опустить в нее подготовленные ягоды и варить с момента закипания в течение 2 минут. Горячую ягодную массу протереть через сито с крупной сеткой, добавить сахар, снова поставить на огонь и довести до кипения. Через 3 минуты снять с огня и разлить по стерилизованным банкам. Закатать.

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