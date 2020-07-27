Заготовки из фасоли на зиму: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты заготовок из фасоли на зиму с фото

Заготовить фасоль на зиму можно разными способами. Ее консервируют в собственном соку, закрывают вместе с овощами и добавляют в заправки для борща.

Для начала следует перебрать бобовые, удалив мусор и шелуху. Фасоль должна быть гладкой и плотной. Затем выложить бобовые в миску и замочить в холодной воде на ночь (на 1 кг фасоли потребуется 2 л воды). После этого сменить воду и отварить до готовности.

Фасоль в томате с болгарским перцем на зиму

Фасоль на зиму без стерилизации Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

0,5 кг очищенного репчатого лука

0,5 кг моркови

1 кг болгарского перца

2 кг помидоров

2,5 стакана фасоли

250 мл подсолнечного масла

5 ст. л. столового уксуса

5 ст. л. сахара

1,5 ст. л. соли

Читайте также: Как сварить фасолевый суп за 15 минут

Способ приготовления:

Лук нарезать мелкими кубиками, а морковь натереть на терке. Фасоль отварить до готовности. Пассеровать лук и морковь с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Перец порезать соломкой, добавить к нему пропущенные через мясорубку помидоры, готовую фасоль и жареный лук с морковью. Смешать оставшееся подсолнечное масло, уксус, сахар, соль и добавить в смесь овощей. Хорошо перемешать и варить на медленном огне 1 час. Разложить фасоль в стерилизованные банки. Закатать, перевернуть и дать остыть под пледом.

Консервированная фасоль: рецепт

Фасоль, консервированная без томата: рецепт Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 г белой сухой фасоли

Вода

1 ч.л. соли

Смотрите видео, как приготовить фасоль на гриле:

Способ приготовления:

Фасоль перебрать, промыть, залить холодной водой таким образом, чтобы она была на на 2-3 пальца выше уровня фасоли. Оставить фасоль на ночь. За это время фасоль набухнет. Воду после замачивания фасоли слить. Фасоль промыть. Залить фасоль свежей водой таким образом, чтобы вода была выше фасоли на 2-3 см. Довести фасоль до кипения и варить на сильном огне до готовности (приблизительно 1,5 часа). За 5 минут до готовности приправить солью. Переложить кипящую фасоль в стерилизованные банки, прикрыть крышками. Выложить в кастрюлю с кипящей водой и стерилизовать 0,5 л банки 10-15 минут. Закрыть банки крышками. Полностью охладить и отправить на хранение.

Лобио на зиму с овощами

Фасоль на зиму Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

3 стакана фасоли

1 кг сладкого перца

1 кг моркови

2 кг спелых помидоров

1 стакан растительного масла

2,5 ст.л. соли

300 г сахара

70 мл уксуса

Способ приготовления:

Фасоль замочите на ночь в холодной воде. Утром воду слейте, фасоль промойте, залейте свежей водой и варите 1-1,5 часа. Морковь натрите на крупной терке. Помидоры пропустите через мясорубку. В смесь помидорного пюре и моркови добавьте фасоль, сахар, растительное масло, соль и перемешайте. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите еще полчаса. В конце варки добавьте уксус. Простерилизуйте банки. Лобио выкладывайте в банки еще горячим. Закатайте и положите банки под одеяло.

Салат из фасоли с овощами

Фасоль на зиму в томате Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг фасоли

1 кг помидоров

2 луковицы

2-5 зубчиков чеснока

2-3 горошины душистого перца

2 лавровых листа

1 чайная ложка 70%-ного уксуса

Растительное масло

Соль и сахар по вкусу

Способ приготовления:

Предварительно замоченную фасоль отварить до готовности. На кожице помидоров сделать крестообразный надрез, залить томаты кипятком и через несколько минут снять кожицу. Нарезать очищенные плоды кубиками. Выложить помидоры в сковороду и тушить 20 минут до получения густой томатной массы. Обжарить нарезанный лук и чеснок в небольшом количестве растительного масла в отдельной сковороде. С фасоли слить воду. Добавить фасоль к помидорам вместе с обжаренным луком. Измельчить в ступке или кофемолке душистый перец с лавровым листом. Добавить специи к фасоли, посолить по вкусу и добавить сахар, если это необходимо (в том случае, если помидоры слишком кислые). Тушить еще 15 минут. За 5 минут до готовности добавить уксус. Разложить горячую фасоль по стерилизованным банкам и закатать стерилизованными крышками. Перевернуть банки вверх дном, укутать теплым пледом и дать остыть.

Фасоль на зиму с баклажанами

Салат из фасоли с баклажанами Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

300 г белой фасоли

4 болгарских перца

2 баклажана

500 г помидоров

5 зубчиков чеснока

70 мл растительного масла

25 мл столового уксуса

1,5 ст.л. соли

1,5 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Предварительно замоченную фасоль отварить в подсоленной воде. Болгарский перец нарезать полосками, баклажан – кубиками. Помидоры разрезать на части и измельчить с помощью блендера или кухонного комбайна до однородной консистенции. Чеснок пропустить через пресс. Томатную массу вылить в кастрюлю. Добавить чеснок, растительное масло, соль и сахар. Довести до кипения, помешивая. Добавить болгарский перец, перемешать и тушить на медленном огне 10 минут. Добавить вареную фасоль и тушить, помешивая, 20 минут, подливая воду по мере необходимости, чтобы салат не пригорел. Добавить уксус, перемешать и разложить салат по стерилизованным банкам. Закатать банки стерилизованными крышками. Накрыть банки теплым одеялом и остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить котлеты из фасоли с грибами, а также делились рецептом испанского супа из фасоли.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться