Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Заготовки из фасоли на зиму: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 18:04

Лучшие рецепты заготовок из фасоли на зиму с фото

Заготовить фасоль на зиму можно разными способами. Ее консервируют в собственном соку, закрывают вместе с овощами и добавляют в заправки для борща.

Для начала следует перебрать бобовые, удалив мусор и шелуху. Фасоль должна быть гладкой и плотной. Затем выложить бобовые в миску и замочить в холодной воде на ночь (на 1 кг фасоли потребуется 2 л воды). После этого сменить воду и отварить до готовности.

Фасоль в томате с болгарским перцем на зиму

Фасоль на зиму без стерилизации
Фасоль на зиму без стерилизации
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 0,5 кг очищенного репчатого лука
  • 0,5 кг моркови
  • 1 кг болгарского перца
  • 2 кг помидоров
  • 2,5 стакана фасоли
  • 250 мл подсолнечного масла
  • 5 ст. л. столового уксуса
  • 5 ст. л. сахара
  • 1,5 ст. л. соли

Читайте также:
Как сварить фасолевый суп за 15 минут

Способ приготовления:

  1. Лук нарезать мелкими кубиками, а морковь натереть на терке.
  2. Фасоль отварить до готовности.
  3. Пассеровать лук и морковь с небольшим количеством растительного масла на среднем огне.
  4. Перец порезать соломкой, добавить к нему пропущенные через мясорубку помидоры, готовую фасоль и жареный лук с морковью.
  5. Смешать оставшееся подсолнечное масло, уксус, сахар, соль и добавить в смесь овощей.
  6. Хорошо перемешать и варить на медленном огне 1 час.
  7. Разложить фасоль в стерилизованные банки. Закатать, перевернуть и дать остыть под пледом.

Консервированная фасоль: рецепт

Фасоль, консервированная без томата: рецепт
Фасоль, консервированная без томата: рецепт
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г белой сухой фасоли
  • Вода
  • 1 ч.л. соли

Смотрите видео, как приготовить фасоль на гриле:

Способ приготовления:

  1. Фасоль перебрать, промыть, залить холодной водой таким образом, чтобы она была на на 2-3 пальца выше уровня фасоли. Оставить фасоль на ночь.
  2. За это время фасоль набухнет. Воду после замачивания фасоли слить. Фасоль промыть.
  3. Залить фасоль свежей водой таким образом, чтобы вода была выше фасоли на 2-3 см.
  4. Довести фасоль до кипения и варить на сильном огне до готовности (приблизительно 1,5 часа). За 5 минут до готовности приправить солью.
  5. Переложить кипящую фасоль в стерилизованные банки, прикрыть крышками. Выложить в кастрюлю с кипящей водой и стерилизовать 0,5 л банки 10-15 минут.
  6. Закрыть банки крышками. Полностью охладить и отправить на хранение.

Лобио на зиму с овощами

Фасоль на зиму
Фасоль на зиму
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 3 стакана фасоли
  • 1 кг сладкого перца
  • 1 кг моркови
  • 2 кг спелых помидоров
  • 1 стакан растительного масла
  • 2,5 ст.л. соли
  • 300 г сахара
  • 70 мл уксуса

Способ приготовления:

  1. Фасоль замочите на ночь в холодной воде. Утром воду слейте, фасоль промойте, залейте свежей водой и варите 1-1,5 часа.
  2. Морковь натрите на крупной терке. Помидоры пропустите через мясорубку.
  3. В смесь помидорного пюре и моркови добавьте фасоль, сахар, растительное масло, соль и перемешайте.
  4. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите еще полчаса. В конце варки добавьте уксус.
  5. Простерилизуйте банки. Лобио выкладывайте в банки еще горячим. Закатайте и положите банки под одеяло.

Салат из фасоли с овощами

Фасоль на зиму в томате
Фасоль на зиму в томате
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг фасоли
  • 1 кг помидоров
  • 2 луковицы
  • 2-5 зубчиков чеснока
  • 2-3 горошины душистого перца
  • 2 лавровых листа
  • 1 чайная ложка 70%-ного уксуса
  • Растительное масло
  • Соль и сахар по вкусу

Способ приготовления:

  1. Предварительно замоченную фасоль отварить до готовности. На кожице помидоров сделать крестообразный надрез, залить томаты кипятком и через несколько минут снять кожицу.
  2. Нарезать очищенные плоды кубиками. Выложить помидоры в сковороду и тушить 20 минут до получения густой томатной массы.
  3. Обжарить нарезанный лук и чеснок в небольшом количестве растительного масла в отдельной сковороде.
  4. С фасоли слить воду. Добавить фасоль к помидорам вместе с обжаренным луком.
  5. Измельчить в ступке или кофемолке душистый перец с лавровым листом. Добавить специи к фасоли, посолить по вкусу и добавить сахар, если это необходимо (в том случае, если помидоры слишком кислые).
  6. Тушить еще 15 минут. За 5 минут до готовности добавить уксус. Разложить горячую фасоль по стерилизованным банкам и закатать стерилизованными крышками. Перевернуть банки вверх дном, укутать теплым пледом и дать остыть.

Фасоль на зиму с баклажанами

Салат из фасоли с баклажанами
Салат из фасоли с баклажанами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 300 г белой фасоли
  • 4 болгарских перца
  • 2 баклажана
  • 500 г помидоров
  • 5 зубчиков чеснока
  • 70 мл растительного масла
  • 25 мл столового уксуса
  • 1,5 ст.л. соли
  • 1,5 ст.л. сахара

Способ приготовления:

  1. Предварительно замоченную фасоль отварить в подсоленной воде.
  2. Болгарский перец нарезать полосками, баклажан – кубиками. Помидоры разрезать на части и измельчить с помощью блендера или кухонного комбайна до однородной консистенции. Чеснок пропустить через пресс.
  3. Томатную массу вылить в кастрюлю. Добавить чеснок, растительное масло, соль и сахар. Довести до кипения, помешивая. Добавить болгарский перец, перемешать и тушить на медленном огне 10 минут. Добавить вареную фасоль и тушить, помешивая, 20 минут, подливая воду по мере необходимости, чтобы салат не пригорел.
  4. Добавить уксус, перемешать и разложить салат по стерилизованным банкам. Закатать банки стерилизованными крышками. Накрыть банки теплым одеялом и остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить котлеты из фасоли с грибами, а также делились рецептом испанского супа из фасоли.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт летнего салата с персиками, хамоном и моцареллой Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом Как заготовить борщ на зиму с капустой Что приготовить из несладкой дыни: ТОП-5 рецептов
рецепты салат фасоль бобы заготовки заготовки на зиму
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Інна Білоконь показала нове фото з чоловіком
Інна Білоконь показала нове фото з чоловіком

Популярные статьи

Сегодня, 15:08Шоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

Сегодня, 13:18Events

Ильин день-2020: дата, история и традиции

Сегодня, 12:01Fun

Очень узкий "дом-автобус" продают за 24 миллионов гривен: фото здания

Сегодня, 10:25Эксклюзив

Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии

Сегодня, 09:55Fun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

Сегодня, 08:45Техно

На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото

Сегодня, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 27 июля: Водолеям нужно заняться интеллектуальной работой, а Рыбам – окружить себя позитивом

Вчера, 14:40Food

Как сделать куриные шашлычки с персиками в духовке

Вчера, 14:15Шоу-бизнес

"Правду никто не любит": Олег Винник сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

Вчера, 09:18Шоу-бизнес

Сандре Буллок – 56! Малоизвестные роли актрисы, о которых стоит знать каждому

Вчера, 06:45Психология

Гороскоп на неделю 26 июля – 2 августа: все знаки зодиака

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 26 июля: Деве нужно заняться серьезными делами, а Весов ждет сюрприз

25 июляFood

Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом

25 июляFood

Как сделать персиковую наливку на водке с корицей

25 июляТехно

Ошеломительное зрелище: Марс показали в сверхвысоком разрешении 4K – видео

25 июляШоу-бизнес

Мэтту Леблану – 53: интересные факты об актере и лучшие цитаты Джоуи из "Друзей"

Новости партнеров

Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Тайный роман замужней судьи Х-Фактора вскрылся
Тайный роман замужней судьи Х-Фактора вскрылся
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Какую еду необходимо есть только утром: ТОП-5 продуктов
Какую еду необходимо есть только утром: ТОП-5 продуктов

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять