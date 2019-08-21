Заготовки из кабачков на зиму: ТОП-5 рецептов

Интересные заготовки на зиму из кабачков

Заготовки на зиму из кабачков Фото: Depositphotos

Благодаря своему нейтральному вкусу кабачок – очень универсальный овощ. Из него делают рагу, оладьи, жарят в кляре и фаршируют.

Смотрите видео, как приготовить оригинальное варенье из кабачков:

Из кабачка также получаются очень вкусные заготовки на зиму. Его можно мариновать, засаливать, квасить, готовить из него салаты, закуски, икру, даже варить варенье и делать цукаты.

Маринованные кабачки в банках

Маринованные кабачки на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1.5 кг кабачков

1 лист хрена

0.5 пучка петрушки

1 зонтик укропа

10 шт. перца горошком

1 ч.л. зерен горчицы

10 зубчиков чеснока

1 перец острый красный

2 ст. л. крупной соли

2 ст. л. сахара

2 ст. л. уксуса 9 %

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить емкости для маринованных кабачков. Для этого трехлитровые банки стерилизовать, металлические крышки кипятить несколько минут. Далее на дно подготовленной емкости уложить половинку листа хрена и около 10 веточек зелени петрушки. Затем в банку отправить зонтик укропа, чеснок, горошины черного перца и зерна горчицы. Теперь подготовить кабачки. Помыть их, вытереть бумажным полотенцем, срезать с двух сторон хвостики и нарезать на кружки примерно по 2 сантиметра. Далее заложить кружки кабачков в банку. Заполнив емкость наполовину, отрезать кусочек острого красного перца и отправить в банку. Продолжить заполнять емкость кабачками. Сверху положить еще примерно 10 веточек зелени петрушки. Можно их распределить по банке, а можно положить просто пучком. Теперь накрыть все оставшейся половинкой листа хрена, чтобы кипяток, который будет заливаться в банку, не попадал сразу на кабачки, а лился на лист. Довести воду до кипения и залить в банку. Оставить прогреваться на 10 минут. Далее воду слить и вскипятить снова. Пока вода закипает, в банку насыпать соль и сахар, добавить уксус. Как только закипит вода, залить ее в банку и тут же укупорить. Банку перевернуть, укутать и оставить до полного самостоятельного остывания. Потом кабачки можно спрятать в прохладное место для хранения.

Салат из кабачков, перца и помидоров на зиму

Салат из кабачков в банках Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг очищенных кабачков

1,5 кг помидоров

4 болгарских перца

5-6 зубчиков чеснока

100 г сахара

1 ст. л. поваренной соли

1 ст. л. уксуса 9%

1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Кабачки нарезать кубиками среднего размера (1,5-2 см). Помидоры нарезать средними кубиками. Болгарский перец очистить от семян и нарезать квадратиками. Нарезанные помидоры положить в кастрюлю и поставить на плиту. Добавить сахар и соль, аккуратно перемешать. Довести до кипения и варить помидоры 10 минут, периодически перемешивая. Затем добавить кабачки и перец. Влить растительное масло, перемешать. Довести до кипения, варить овощи 30 минут. За 15 минут до готовности добавить рубленый или пропущенный через пресс чеснок. Периодически аккуратно помешивать. За 1-2 минуты до готовности добавить уксус и сразу же накрыть крышкой. Довести до кипения и снять с огня. Разлить в горячем виде по стерилизованным банкам и закрыть простерилизованными крышками. Получится 3 банки, объемом 0,45 л. Закупоренные банки сразу перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Варенье из кабачков на зиму

Кабачковое варенье Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг кабачков

2 средних лимона

800 г сахара

Способ приготовления:

Кабачки очистить от кожуры, удалить семена и порезать кубиками. Лимон вместе с цедрой натереть на мелкой терке. Смешать лимон и кабачки с сахаром, хорошо перемешать и оставить на ночь. На следующий день смесь довести до кипения, проварить 7-10 минут и дать настояться еще 5-6 часов. После этого варенье еще раз довести до кипения и варить на медленном огне 45 минут.

Аджика из кабачков

Аджика с кабачками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

3 кг кабачков

1 стакан растительного масла

10 ст.л. томатной пасты

3,5 ст.л. соли

3 ч.л. молотого черного перца

4,5 ст.л. 9% уксуса

2 головки чеснока

1-2 горьких перца

Пучок укропа или петрушки

Способ приготовления:

Очищенные кабачки пропустить через мясорубку, оставить на несколько часов. Переложить в эмалированную кастрюлю, добавить масло, томатную пасту, соль, перец, тушить 1,5 часа. Уксус развести в стакане воды, добавить в кабачки, туда же – чеснок и зелень, тушить еще 10 минут. Разложить по банкам, закатать.

Икра из кабачков с майонезом на зиму

Кабачковая икра на зиму с майонезом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

3 кг кабачков

500 г лука

250 г майонеза

250 г томатной пасты

150 мл растительного масла

2,5 ст. л. с горкой сахара

2 ст. л. крупной соли

0,5 ч. л. черного молотого перца

2 лавровых листа

1 головка чеснока

2 ч.л. 9% уксуса

Способ приготовления:

Кабачки хорошо помыть, по желанию очистить от кожуры. Мякоть крупно нарезать, удалить большие семечки. Лук очистить от шелухи и нарезать. Пропустить кабачки и лук через мясорубку. Отправить измельченные овощи в большую кастрюлю с толстым дном. Добавить соль, сахар, майонез и томатную пасту. Довести до кипения и тушить на небольшом огне 1 час. Добавить молотый перец, пропущенный через пресс чеснок, лавровый лист и растительное масло. Тушить еще 1 час. В конце приготовления убрать лавровый лист. Добавить уксус и взбить кабачковую икру погружным блендером до получения однородной массы. Разложить горячую икру из кабачков с майонезом в стерилизованные банки и закупорить прокипяченными металлическими крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом и дать полностью остыть. Хранить кабачковую икру с майонезом в прохладном месте.

Напомним, ранее мы делились рецептом летнего салата из кабачков гриль. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить кабачковые оладьи с рисовой мукой.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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