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Заготовки из кабачков на зиму: ТОП-5 рецептов

Интересные заготовки на зиму из кабачков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:56
Заготовки на зиму из кабачков
Заготовки на зиму из кабачков
Фото: Depositphotos

Благодаря своему нейтральному вкусу кабачок – очень универсальный овощ. Из него делают рагу, оладьи, жарят в кляре и фаршируют.

Смотрите видео, как приготовить оригинальное варенье из кабачков:

Из кабачка также получаются очень вкусные заготовки на зиму. Его можно мариновать, засаливать, квасить, готовить из него салаты, закуски, икру, даже варить варенье и делать цукаты.

Маринованные кабачки в банках

Маринованные кабачки на зиму
Маринованные кабачки на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1.5 кг кабачков
  • 1 лист хрена
  • 0.5 пучка петрушки
  • 1 зонтик укропа
  • 10 шт. перца горошком
  • 1 ч.л. зерен горчицы
  • 10 зубчиков чеснока
  • 1 перец острый красный
  • 2 ст. л. крупной соли
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. уксуса 9 %

Способ приготовления:

  1. Сначала необходимо приготовить емкости для маринованных кабачков. Для этого трехлитровые банки стерилизовать, металлические крышки кипятить несколько минут. Далее на дно подготовленной емкости уложить половинку листа хрена и около 10 веточек зелени петрушки.
  2. Затем в банку отправить зонтик укропа, чеснок, горошины черного перца и зерна горчицы.
  3. Теперь подготовить кабачки. Помыть их, вытереть бумажным полотенцем, срезать с двух сторон хвостики и нарезать на кружки примерно по 2 сантиметра.
  4. Далее заложить кружки кабачков в банку. Заполнив емкость наполовину, отрезать кусочек острого красного перца и отправить в банку.
  5. Продолжить заполнять емкость кабачками. Сверху положить еще примерно 10 веточек зелени петрушки. Можно их распределить по банке, а можно положить просто пучком.
  6. Теперь накрыть все оставшейся половинкой листа хрена, чтобы кипяток, который будет заливаться в банку, не попадал сразу на кабачки, а лился на лист. 
  7. Довести воду до кипения и залить в банку. Оставить прогреваться на 10 минут. Далее воду слить и вскипятить снова. 
  8. Пока вода закипает, в банку насыпать соль и сахар, добавить уксус. Как только закипит вода, залить ее в банку и тут же укупорить. 
  9. Банку перевернуть, укутать и оставить до полного самостоятельного остывания. Потом кабачки можно спрятать в прохладное место для хранения.

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Салат из кабачков, перца и помидоров на зиму

Салат из кабачков в банках
Салат из кабачков в банках
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг очищенных кабачков
  • 1,5 кг помидоров
  • 4 болгарских перца
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • 100 г сахара
  • 1 ст. л. поваренной соли
  • 1 ст. л. уксуса 9%
  • 1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарезать кубиками среднего размера (1,5-2 см).
  2. Помидоры нарезать средними кубиками.
  3. Болгарский перец очистить от семян и нарезать квадратиками. 
  4. Нарезанные помидоры положить в кастрюлю и поставить на плиту. Добавить сахар и соль, аккуратно перемешать. Довести до кипения и варить помидоры 10 минут, периодически перемешивая.
  5. Затем добавить кабачки и перец. Влить растительное масло, перемешать. Довести до кипения, варить овощи 30 минут. За 15 минут до готовности добавить рубленый или пропущенный через пресс чеснок. Периодически аккуратно помешивать.
  6. За 1-2 минуты до готовности добавить уксус и сразу же накрыть крышкой. Довести до кипения и снять с огня.
  7. Разлить в горячем виде по стерилизованным банкам и закрыть простерилизованными крышками. Получится 3 банки, объемом 0,45 л.
  8. Закупоренные банки сразу перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Варенье из кабачков на зиму

Кабачковое варенье
Кабачковое варенье
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 2 средних лимона
  • 800 г сахара

Способ приготовления:

  1. Кабачки очистить от кожуры, удалить семена и порезать кубиками. 
  2. Лимон вместе с цедрой натереть на мелкой терке. 
  3. Смешать лимон и кабачки с сахаром, хорошо перемешать и оставить на ночь. 
  4. На следующий день смесь довести до кипения, проварить 7-10 минут и дать настояться еще 5-6 часов. 
  5. После этого варенье еще раз довести до кипения и варить на медленном огне 45 минут.

Аджика из кабачков

Аджика с кабачками
Аджика с кабачками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 3 кг кабачков
  • 1 стакан растительного масла
  • 10 ст.л. томатной пасты
  • 3,5 ст.л. соли
  • 3 ч.л. молотого черного перца
  • 4,5 ст.л. 9% уксуса
  • 2 головки чеснока
  • 1-2 горьких перца
  • Пучок укропа или петрушки

Способ приготовления:

  1. Очищенные кабачки пропустить через мясорубку, оставить на несколько часов. 
  2. Переложить в эмалированную кастрюлю, добавить масло, томатную пасту, соль, перец, тушить 1,5 часа. 
  3. Уксус развести в стакане воды, добавить в кабачки, туда же – чеснок и зелень, тушить еще 10 минут. Разложить по банкам, закатать.

Икра из кабачков с майонезом на зиму

Кабачковая икра на зиму с майонезом
Кабачковая икра на зиму с майонезом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 3 кг кабачков
  • 500 г лука
  • 250 г майонеза
  • 250 г томатной пасты
  • 150 мл растительного масла
  • 2,5 ст. л. с горкой сахара
  • 2 ст. л. крупной соли
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца
  • 2 лавровых листа
  • 1 головка чеснока 
  • 2 ч.л. 9% уксуса

Способ приготовления:

  1. Кабачки хорошо помыть, по желанию очистить от кожуры. Мякоть крупно нарезать, удалить большие семечки.
  2. Лук очистить от шелухи и нарезать.
  3. Пропустить кабачки и лук через мясорубку.
  4. Отправить измельченные овощи в большую кастрюлю с толстым дном. Добавить соль, сахар, майонез и томатную пасту. Довести до кипения и тушить на небольшом огне 1 час.
  5. Добавить молотый перец, пропущенный через пресс чеснок, лавровый лист и растительное масло. Тушить еще 1 час.
  6. В конце приготовления убрать лавровый лист. Добавить уксус и взбить кабачковую икру погружным блендером до получения однородной массы.
  7. Разложить горячую икру из кабачков с майонезом в стерилизованные банки и закупорить прокипяченными металлическими крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом и дать полностью остыть.
  8. Хранить кабачковую икру с майонезом в прохладном месте.

Напомним, ранее мы делились рецептом летнего салата из кабачков гриль. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить кабачковые оладьи с рисовой мукой.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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