Заготовки из кабачков на зиму: ТОП-5 рецептов
Интересные заготовки на зиму из кабачков
Благодаря своему нейтральному вкусу кабачок – очень универсальный овощ. Из него делают рагу, оладьи, жарят в кляре и фаршируют.
Смотрите видео, как приготовить оригинальное варенье из кабачков:
Из кабачка также получаются очень вкусные заготовки на зиму. Его можно мариновать, засаливать, квасить, готовить из него салаты, закуски, икру, даже варить варенье и делать цукаты.
Маринованные кабачки в банках
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1.5 кг кабачков
- 1 лист хрена
- 0.5 пучка петрушки
- 1 зонтик укропа
- 10 шт. перца горошком
- 1 ч.л. зерен горчицы
- 10 зубчиков чеснока
- 1 перец острый красный
- 2 ст. л. крупной соли
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст. л. уксуса 9 %
Способ приготовления:
- Сначала необходимо приготовить емкости для маринованных кабачков. Для этого трехлитровые банки стерилизовать, металлические крышки кипятить несколько минут. Далее на дно подготовленной емкости уложить половинку листа хрена и около 10 веточек зелени петрушки.
- Затем в банку отправить зонтик укропа, чеснок, горошины черного перца и зерна горчицы.
- Теперь подготовить кабачки. Помыть их, вытереть бумажным полотенцем, срезать с двух сторон хвостики и нарезать на кружки примерно по 2 сантиметра.
- Далее заложить кружки кабачков в банку. Заполнив емкость наполовину, отрезать кусочек острого красного перца и отправить в банку.
- Продолжить заполнять емкость кабачками. Сверху положить еще примерно 10 веточек зелени петрушки. Можно их распределить по банке, а можно положить просто пучком.
- Теперь накрыть все оставшейся половинкой листа хрена, чтобы кипяток, который будет заливаться в банку, не попадал сразу на кабачки, а лился на лист.
- Довести воду до кипения и залить в банку. Оставить прогреваться на 10 минут. Далее воду слить и вскипятить снова.
- Пока вода закипает, в банку насыпать соль и сахар, добавить уксус. Как только закипит вода, залить ее в банку и тут же укупорить.
- Банку перевернуть, укутать и оставить до полного самостоятельного остывания. Потом кабачки можно спрятать в прохладное место для хранения.
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Салат из кабачков, перца и помидоров на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг очищенных кабачков
- 1,5 кг помидоров
- 4 болгарских перца
- 5-6 зубчиков чеснока
- 100 г сахара
- 1 ст. л. поваренной соли
- 1 ст. л. уксуса 9%
- 1 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Кабачки нарезать кубиками среднего размера (1,5-2 см).
- Помидоры нарезать средними кубиками.
- Болгарский перец очистить от семян и нарезать квадратиками.
- Нарезанные помидоры положить в кастрюлю и поставить на плиту. Добавить сахар и соль, аккуратно перемешать. Довести до кипения и варить помидоры 10 минут, периодически перемешивая.
- Затем добавить кабачки и перец. Влить растительное масло, перемешать. Довести до кипения, варить овощи 30 минут. За 15 минут до готовности добавить рубленый или пропущенный через пресс чеснок. Периодически аккуратно помешивать.
- За 1-2 минуты до готовности добавить уксус и сразу же накрыть крышкой. Довести до кипения и снять с огня.
- Разлить в горячем виде по стерилизованным банкам и закрыть простерилизованными крышками. Получится 3 банки, объемом 0,45 л.
- Закупоренные банки сразу перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
Варенье из кабачков на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 2 средних лимона
- 800 г сахара
Способ приготовления:
- Кабачки очистить от кожуры, удалить семена и порезать кубиками.
- Лимон вместе с цедрой натереть на мелкой терке.
- Смешать лимон и кабачки с сахаром, хорошо перемешать и оставить на ночь.
- На следующий день смесь довести до кипения, проварить 7-10 минут и дать настояться еще 5-6 часов.
- После этого варенье еще раз довести до кипения и варить на медленном огне 45 минут.
Аджика из кабачков
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 3 кг кабачков
- 1 стакан растительного масла
- 10 ст.л. томатной пасты
- 3,5 ст.л. соли
- 3 ч.л. молотого черного перца
- 4,5 ст.л. 9% уксуса
- 2 головки чеснока
- 1-2 горьких перца
- Пучок укропа или петрушки
Способ приготовления:
- Очищенные кабачки пропустить через мясорубку, оставить на несколько часов.
- Переложить в эмалированную кастрюлю, добавить масло, томатную пасту, соль, перец, тушить 1,5 часа.
- Уксус развести в стакане воды, добавить в кабачки, туда же – чеснок и зелень, тушить еще 10 минут. Разложить по банкам, закатать.
Икра из кабачков с майонезом на зиму
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 3 кг кабачков
- 500 г лука
- 250 г майонеза
- 250 г томатной пасты
- 150 мл растительного масла
- 2,5 ст. л. с горкой сахара
- 2 ст. л. крупной соли
- 0,5 ч. л. черного молотого перца
- 2 лавровых листа
- 1 головка чеснока
- 2 ч.л. 9% уксуса
Способ приготовления:
- Кабачки хорошо помыть, по желанию очистить от кожуры. Мякоть крупно нарезать, удалить большие семечки.
- Лук очистить от шелухи и нарезать.
- Пропустить кабачки и лук через мясорубку.
- Отправить измельченные овощи в большую кастрюлю с толстым дном. Добавить соль, сахар, майонез и томатную пасту. Довести до кипения и тушить на небольшом огне 1 час.
- Добавить молотый перец, пропущенный через пресс чеснок, лавровый лист и растительное масло. Тушить еще 1 час.
- В конце приготовления убрать лавровый лист. Добавить уксус и взбить кабачковую икру погружным блендером до получения однородной массы.
- Разложить горячую икру из кабачков с майонезом в стерилизованные банки и закупорить прокипяченными металлическими крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом и дать полностью остыть.
- Хранить кабачковую икру с майонезом в прохладном месте.
Напомним, ранее мы делились рецептом летнего салата из кабачков гриль. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить кабачковые оладьи с рисовой мукой.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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