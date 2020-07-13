Заготовки из кабачков: три необычных рецепта на зиму

Рецепты вкусных и оригинальных заготовок из кабачков на зиму

Популярность кабачков в летнюю пору просто огромна – из них готовят запеканки, оладьи, всевозможные закуски и супы. Они получаются вкусными и аппетитными благодаря тому, что кабачок отлично впитывает в себя ароматы других продуктов и специй.

Чтобы сохранить кабачки на зиму, из них делают домашние заготовки. Закатать в банки можно тушеные и маринованные овощи, а также кабачковую икру или салат. Из кабачков делают и сладкое варенье.

Салат на зиму с рисом и кабачками

Салат с рисом и кабачками на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 стакан (250 мл) риса

500 мл воды

600 г лука

180 мл растительного масла

600 г моркови

600 г болгарского перца (вес очищенных овощей)

1 кг 300 г помидоров

2,5 столовой ложки соли

2,5 столовой ложки сахара

2,5 кг кабачков (вес очищенных овощей)

5 зубчиков чеснока

3 столовые ложки уксуса 9%

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Способ приготовления:

Промойте рис, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения на среднем огне и варите несколько минут. Снимите с огня и оставьте под крышкой, пока готовите остальное. Крупа должна быть слегка недоваренной. Нарежьте лук небольшими полосками и выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте около 10 минут на умеренном огне до полупрозрачности. Всыпьте морковь, натертую на крупной терке, и готовьте еще 10 минут. Нарежьте перец кубиками и выложите в сковороду. Тушите 10 минут. Помидоры разделите на небольшие кусочки и поместите в отдельную большую кастрюлю. Выложите туда зажарку и поставьте на огонь вместо сковороды. Приправьте овощи солью и сахаром и тушите, пока помидоры не дадут сок. Очищенные от шкурки и семян кабачки нарежьте кубиками и выложите в кастрюлю. Минут через 15 добавьте крупу, измельченный чеснок и уксус. Если в рисе осталась вода, слейте ее. Перемешайте и готовьте еще несколько минут. Распределите салат по банкам и закатайте. Держите заготовку в сухом и прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Кабачки, маринованные по-деревенски

Квашеные кабачки на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг кабачков

30 г зелени укропа

10 зубчиков чеснока

1 стручок горького перца

3-5 горошин душистого перца

75-90 г соли

70-75 г 9% уксуса

1 л воды

Смотрите видео, как сделать кабачковое варенье со вкусом ананасов:

Способ приготовления:

Молодые кабачки длиной до 15 см вымыть, отрезать плодоножку, нарезать кружочками толщиной 1,5 см. Укроп нарезать, перец и чеснок нарезать вдоль на несколько частей. Подготовленные специи и зелень уложить на дно банок, заполнить их кабачками плотно. В кипящей воде растворить соль, добавить уксус и разлить по банкам. Стерилизовать банки в кипящей воде: полулитровые – 12 минут, литровые – 15 минут. Закатать.

Кабачковое варенье с лимоном

Варенье из кабачков на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг молодых кабачков

600 г сахара

100 мл воды

15 г ванильного сахара

2 ст. л. лимонного сока

Способ приготовления:

Кабачки помыть, нарезать кубиками, добавить сахар и воду. Поставить на средний огонь. Дать варенью закипеть, после чего уменьшить огонь и варить до готовности. В конце добавить ванильный сахар и лимонный сок. Разлить в стерилизованные банки, дать остыть.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить самую вкусную кабачковую икру, а также рассказывали, как правильно заморозить кабачки на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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