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Заготовки из кабачков: три необычных рецепта на зиму

Сегодня, 17:38

Рецепты вкусных и оригинальных заготовок из кабачков на зиму

Популярность кабачков в летнюю пору просто огромна – из них готовят запеканки, оладьи, всевозможные закуски и супы. Они получаются вкусными и аппетитными благодаря тому, что кабачок отлично впитывает в себя ароматы других продуктов и специй.

Чтобы сохранить кабачки на зиму, из них делают домашние заготовки. Закатать в банки можно тушеные и маринованные овощи, а также кабачковую икру или салат. Из кабачков делают и сладкое варенье.

Салат на зиму с рисом и кабачками

Салат с рисом и кабачками на зиму
Салат с рисом и кабачками на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 стакан (250 мл) риса
  • 500 мл воды
  • 600 г лука
  • 180 мл растительного масла
  • 600 г моркови
  • 600 г болгарского перца (вес очищенных овощей)
  • 1 кг 300 г помидоров
  • 2,5 столовой ложки соли
  • 2,5 столовой ложки сахара
  • 2,5 кг кабачков (вес очищенных овощей)
  • 5 зубчиков чеснока
  • 3 столовые ложки уксуса 9%

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Способ приготовления:

  1. Промойте рис, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения на среднем огне и варите несколько минут. Снимите с огня и оставьте под крышкой, пока готовите остальное. Крупа должна быть слегка недоваренной.
  2. Нарежьте лук небольшими полосками и выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте около 10 минут на умеренном огне до полупрозрачности. Всыпьте морковь, натертую на крупной терке, и готовьте еще 10 минут.
  3. Нарежьте перец кубиками и выложите в сковороду. Тушите 10 минут. Помидоры разделите на небольшие кусочки и поместите в отдельную большую кастрюлю. Выложите туда зажарку и поставьте на огонь вместо сковороды.
  4. Приправьте овощи солью и сахаром и тушите, пока помидоры не дадут сок. Очищенные от шкурки и семян кабачки нарежьте кубиками и выложите в кастрюлю.
  5. Минут через 15 добавьте крупу, измельченный чеснок и уксус. Если в рисе осталась вода, слейте ее. Перемешайте и готовьте еще несколько минут. Распределите салат по банкам и закатайте.
  7. Держите заготовку в сухом и прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Кабачки, маринованные по-деревенски

Квашеные кабачки на зиму
Квашеные кабачки на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 30 г зелени укропа
  • 10 зубчиков чеснока
  • 1 стручок горького перца
  • 3-5 горошин душистого перца
  • 75-90 г соли
  • 70-75 г 9% уксуса
  • 1 л воды

Смотрите видео, как сделать кабачковое варенье со вкусом ананасов:

Способ приготовления:

  1. Молодые кабачки длиной до 15 см вымыть, отрезать плодоножку, нарезать кружочками толщиной 1,5 см.
  2. Укроп нарезать, перец и чеснок нарезать вдоль на несколько частей. Подготовленные специи и зелень уложить на дно банок, заполнить их кабачками плотно.
  3. В кипящей воде растворить соль, добавить уксус и разлить по банкам. Стерилизовать банки в кипящей воде: полулитровые – 12 минут, литровые – 15 минут. Закатать.

Кабачковое варенье с лимоном

Варенье из кабачков на зиму
Варенье из кабачков на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг молодых кабачков
  • 600 г сахара
  • 100 мл воды
  • 15 г ванильного сахара
  • 2 ст. л. лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Кабачки помыть, нарезать кубиками, добавить сахар и воду.
  2. Поставить на средний огонь. Дать варенью закипеть, после чего уменьшить огонь и варить до готовности.
  3. В конце добавить ванильный сахар и лимонный сок. Разлить в стерилизованные банки, дать остыть.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить самую вкусную кабачковую икру, а также рассказывали, как правильно заморозить кабачки на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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