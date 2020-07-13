Заготовки из кабачков: три необычных рецепта на зиму
Рецепты вкусных и оригинальных заготовок из кабачков на зиму
Популярность кабачков в летнюю пору просто огромна – из них готовят запеканки, оладьи, всевозможные закуски и супы. Они получаются вкусными и аппетитными благодаря тому, что кабачок отлично впитывает в себя ароматы других продуктов и специй.
Чтобы сохранить кабачки на зиму, из них делают домашние заготовки. Закатать в банки можно тушеные и маринованные овощи, а также кабачковую икру или салат. Из кабачков делают и сладкое варенье.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 стакан (250 мл) риса
- 500 мл воды
- 600 г лука
- 180 мл растительного масла
- 600 г моркови
- 600 г болгарского перца (вес очищенных овощей)
- 1 кг 300 г помидоров
- 2,5 столовой ложки соли
- 2,5 столовой ложки сахара
- 2,5 кг кабачков (вес очищенных овощей)
- 5 зубчиков чеснока
- 3 столовые ложки уксуса 9%
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Способ приготовления:
- Промойте рис, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения на среднем огне и варите несколько минут. Снимите с огня и оставьте под крышкой, пока готовите остальное. Крупа должна быть слегка недоваренной.
- Нарежьте лук небольшими полосками и выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте около 10 минут на умеренном огне до полупрозрачности. Всыпьте морковь, натертую на крупной терке, и готовьте еще 10 минут.
- Нарежьте перец кубиками и выложите в сковороду. Тушите 10 минут. Помидоры разделите на небольшие кусочки и поместите в отдельную большую кастрюлю. Выложите туда зажарку и поставьте на огонь вместо сковороды.
- Приправьте овощи солью и сахаром и тушите, пока помидоры не дадут сок. Очищенные от шкурки и семян кабачки нарежьте кубиками и выложите в кастрюлю.
- Минут через 15 добавьте крупу, измельченный чеснок и уксус. Если в рисе осталась вода, слейте ее. Перемешайте и готовьте еще несколько минут. Распределите салат по банкам и закатайте.
- Держите заготовку в сухом и прохладном месте вдали от солнечных лучей.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 30 г зелени укропа
- 10 зубчиков чеснока
- 1 стручок горького перца
- 3-5 горошин душистого перца
- 75-90 г соли
- 70-75 г 9% уксуса
- 1 л воды
Смотрите видео, как сделать кабачковое варенье со вкусом ананасов:
Способ приготовления:
- Молодые кабачки длиной до 15 см вымыть, отрезать плодоножку, нарезать кружочками толщиной 1,5 см.
- Укроп нарезать, перец и чеснок нарезать вдоль на несколько частей. Подготовленные специи и зелень уложить на дно банок, заполнить их кабачками плотно.
- В кипящей воде растворить соль, добавить уксус и разлить по банкам. Стерилизовать банки в кипящей воде: полулитровые – 12 минут, литровые – 15 минут. Закатать.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг молодых кабачков
- 600 г сахара
- 100 мл воды
- 15 г ванильного сахара
- 2 ст. л. лимонного сока
Способ приготовления:
- Кабачки помыть, нарезать кубиками, добавить сахар и воду.
- Поставить на средний огонь. Дать варенью закипеть, после чего уменьшить огонь и варить до готовности.
- В конце добавить ванильный сахар и лимонный сок. Разлить в стерилизованные банки, дать остыть.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить самую вкусную кабачковую икру, а также рассказывали, как правильно заморозить кабачки на зиму.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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