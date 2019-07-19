Заготовки из огурцов на зиму: ТОП-5 простых рецептов
Готовим маринованные и соленые огурцы
Заготовить огурцы на зиму можно совершенно разными способами: засолить, замариновать и заквасить. Но главный фаворит – это хрустящие маринованные огурцы.
Смотрите видео, сколько соленых огурцов можно съесть без вреда для здоровья:
Огурцы для консервации стоит выбирать мелкие и упругие, небольшого размера (7-8 см) и собранные не позднее, чем за сутки до приготовления. А чтобы огурцы получились хрустящими, их следует вымочить от 2 до 6 часов в холодной воде, часто ее меняя.
Быстрые малосольные огурцы в пакете
Время приготовления:
- 4 часа
Ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг
- Соль – 1 ст. л.
- Чеснок – 3-4 зубка
- Укроп, сельдерей, листья хрена – 1 пучок
- Черный перец горошком – по вкусу
Способ приготовления:
- Обрезать у огурцов "хвостики". Положить их в полиэтиленовый пакет, пересыпать солью, перцем, мелко нарезанным чесноком и травами.
- Плотно замотать огурцы в пакет, завязать, встряхнуть, завернуть еще в один пакет.
- Оставить на 4 часа. Такие огурцы нужно есть сразу же.
Хрустящие маринованные огурцы с водкой
Время приготовления:
- 1 неделя
Ингредиенты
- Огурцы – 1,5 кг
- Листья вишни – 15 шт.
- Листья смородины – 15 шт.
- Чеснок – 3-4 зубка
- Корень хрена – 50 г
- Щерица – 4 веточки
- Спорыш – 4 веточки
- Соль – 3 ст.л. с горкой
- Кипяченая вода – 1,5 л
- Водка – 100 г
Способ приготовления:
- Огурцы замочить в обычной холодной воде на 2 часа, не обрезая хвостиков.
- Заложить на дно 3-литровой банки по 5 листиков вишни и смородины, хрен и чеснок. Чеснок лучше класть целыми зубчиками, и не больше 4 штук, иначе он даст огурцам мягкость, а надо, чтобы они хрустели. Для того чтобы огурчики были твердыми, еще можно положить такие сорные растения, как щерицу (подсвекольник) и спорыш. Заложить полную банку огурцов, засыпать каменной (не йодированной!) солью и залить кипятком.
- После этого закрыть банку пластмассовой крышкой, встряхнуть, чтобы соль растаяла. Оставить в комнате в темном месте на 2 дня. Потом открыть, вынуть верхние листья, положить свежие такие же, долить водку.
- Закрыть снова такой же крышкой и поставить в погреб (или другое темное прохладное место). Водка в данном случае приостанавливает брожение, поэтому огурчики получатся хрустящие. Минимум, который должны простоять банки, – одна неделя, но и до весны "закрутка" останется хорошей.
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Маринованные огурцы под крышкой
Время приготовления:
- 3 дня
Ингредиенты:
- Огурцы – 1-1,5 кг
- Укроп – 1 пучок
- Хрен – 1 шт.
- Листья смородины – по вкусу
Для маринада:
- Вода – 1 л
- Соль – 100 г
- Сахар – 30 г
Способ приготовления:
- Огурцы залить водой, добавить соль и сахар, накрыть марлей, дать постоять 3 дня.
- Слить и вскипятить рассол.
- К огурцам положить зелень, залить рассолом. Закрыть капроновой крышкой, поставить на холод.
Маринованные огурцы с зелеными яблоками
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Огурцы – 0,5 кг
- Яблоки – 0,5 кг
Для маринада:
- Вода – 1 л
- Сахар – 100 г
- Соль – 60 г
- Листья смородины, вишни, или лимонника – по вкусу
Способ приготовления:
- Для этого рецепта лучше брать небольшие огурцы, а яблоки – кислые.
- Помыть огурцы, отрезать у них плодоножки.
- Яблоки помыть, разрезать на 4 части, удалить сердцевину.
- Воду, сахар и соль довести до кипения. Разложить яблоки по банкам.
- Залить маринадом яблоки, держать около 5 минут, слить его обратно в кастрюлю, снова вскипятить, снова залить яблоки, слить через 5 минут и вскипятить в третий раз.
- Положить в банки огурцы и вымытые листья смородины, залить маринадом и закатать.
Маринованные огурцы с кетчупом по рецепту Славы Каминской
Время приготовления:
- 4 часа
Ингредиенты:
- Огурцы – 2-2.5 кг
- Кетчуп Чили – 1 пачка
- Уксус – 250 мл
- Сахар – 300 г
- Соль – 2 ст. л.
- Чеснок – 2 зубчика на банку
Способ приготовления:
- Огурцы предварительно нужно залить холодной водой на 2-3 часа.
- На 1 литр воды добавить пачку кетчупа Чили, уксус, сахар, соль и довести до кипения, чтобы все ингредиенты растворились. Банки стерилизовать не обязательно, так как мы будем это делать уже в готовом виде.
- Огурцы разложить в банки целыми (если маленькие) или нарезать половинками/четвертинками. Добавить в каждую по 2 зубчика чеснока (на литровую банку).
- Поставить на плиту большую кастрюлю с водой, которая будет покрывать 3-4 см банки. На дно положить полотенце.
- Огурцы в банках залить готовым маринадом, и эти банки, прикрыв крышками, опустить в кипящую воду. Долить в кастрюлю воды до сужения банок. Довести до кипения и дать покипеть 7 минут, не больше, чтобы огурцы остались хрустящими.
- После стерилизации достать банки и закатать их. А потом, по стандартной схеме, перевернуть, укутать пледом и дать остыть.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "битые" огурцы. "Сегодня" также делились рецептами помидоров в собственном соку.
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