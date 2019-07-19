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Заготовки из огурцов на зиму: ТОП-5 простых рецептов

Готовим маринованные и соленые огурцы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:59
Как заготовить огурцы на зиму
Как заготовить огурцы на зиму
Фото: Depositphotos

Заготовить огурцы на зиму можно совершенно разными способами: засолить, замариновать и заквасить. Но главный фаворит – это хрустящие маринованные огурцы.

Смотрите видео, сколько соленых огурцов можно съесть без вреда для здоровья:


Огурцы для консервации стоит выбирать мелкие и упругие, небольшого размера (7-8 см) и собранные не позднее, чем за сутки до приготовления. А чтобы огурцы получились хрустящими, их следует вымочить от 2 до 6 часов в холодной воде, часто ее меняя.

Быстрые малосольные огурцы в пакете

Малосольные огурцы быстрые
Малосольные огурцы быстрые
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 4 часа

Ингредиенты:

  • Огурцы – 1 кг
  • Соль – 1 ст. л.
  • Чеснок – 3-4 зубка
  • Укроп, сельдерей, листья хрена – 1 пучок
  • Черный перец горошком – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Обрезать у огурцов "хвостики". Положить их в полиэтиленовый пакет, пересыпать солью, перцем, мелко нарезанным чесноком и травами.
  2. Плотно замотать огурцы в пакет, завязать, встряхнуть, завернуть еще в один пакет.
  3. Оставить на 4 часа. Такие огурцы нужно есть сразу же.

Хрустящие маринованные огурцы с водкой

Маринованные огурцы хрустящие
Маринованные огурцы хрустящие
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 неделя

Ингредиенты

  • Огурцы – 1,5 кг
  • Листья вишни – 15 шт.
  • Листья смородины – 15 шт.
  • Чеснок – 3-4 зубка
  • Корень хрена – 50 г
  • Щерица – 4 веточки
  • Спорыш – 4 веточки
  • Соль – 3 ст.л. с горкой
  • Кипяченая вода – 1,5 л
  • Водка – 100 г

Способ приготовления:

  1. Огурцы замочить в обычной холодной воде на 2 часа, не обрезая хвостиков. 
  2. Заложить на дно 3-литровой банки по 5 листиков вишни и смородины, хрен и чеснок. Чеснок лучше класть целыми зубчиками, и не больше 4 штук, иначе он даст огурцам мягкость, а надо, чтобы они хрустели. Для того чтобы огурчики были твердыми, еще можно положить такие сорные растения, как щерицу (подсвекольник) и спорыш. Заложить полную банку огурцов, засыпать каменной (не йодированной!) солью и залить кипятком.
  3. После этого закрыть банку пластмассовой крышкой, встряхнуть, чтобы соль растаяла. Оставить в комнате в темном месте на 2 дня. Потом открыть, вынуть верхние листья, положить свежие такие же, долить водку.
  4. Закрыть снова такой же крышкой и поставить в погреб (или другое темное прохладное место). Водка в данном случае приостанавливает брожение, поэтому огурчики получатся хрустящие. Минимум, который должны простоять банки, – одна неделя, но и до весны "закрутка" останется хорошей.

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Маринованные огурцы под крышкой

Огурцы маринованные с укропом
Огурцы маринованные с укропом
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 3 дня

Ингредиенты:

  • Огурцы – 1-1,5 кг
  • Укроп – 1 пучок
  • Хрен – 1 шт.
  • Листья смородины – по вкусу

Для маринада:

  • Вода – 1 л
  • Соль – 100 г
  • Сахар – 30 г

Способ приготовления:

  1. Огурцы залить водой, добавить соль и сахар, накрыть марлей, дать постоять 3 дня. 
  2. Слить и вскипятить рассол. 
  3. К огурцам положить зелень, залить рассолом. Закрыть капроновой крышкой, поставить на холод.

Маринованные огурцы с зелеными яблоками

Маринованные огурцы с яблоками
Маринованные огурцы с яблоками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Огурцы – 0,5 кг
  • Яблоки – 0,5 кг

Для маринада:

  • Вода – 1 л
  • Сахар – 100 г
  • Соль – 60 г
  • Листья смородины, вишни, или лимонника – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Для этого рецепта лучше брать небольшие огурцы, а яблоки – кислые.
  2. Помыть огурцы, отрезать у них плодоножки. 
  3. Яблоки помыть, разрезать на 4 части, удалить сердцевину.
  4. Воду, сахар и соль довести до кипения. Разложить яблоки по банкам. 
  5. Залить маринадом яблоки, держать около 5 минут, слить его обратно в кастрюлю, снова вскипятить, снова залить яблоки, слить через 5 минут и вскипятить в третий раз.
  6. Положить в банки огурцы и вымытые листья смородины, залить маринадом и закатать.

Маринованные огурцы с кетчупом по рецепту Славы Каминской

Маринованные огурцы с кетчупом
Маринованные огурцы с кетчупом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 4 часа

Ингредиенты:

  • Огурцы – 2-2.5 кг
  • Кетчуп Чили – 1 пачка
  • Уксус – 250 мл
  • Сахар – 300 г
  • Соль – 2 ст. л.
  • Чеснок – 2 зубчика на банку

Способ приготовления:

  1. Огурцы предварительно нужно залить холодной водой на 2-3 часа.
  2. На 1 литр воды добавить пачку кетчупа Чили, уксус, сахар, соль и довести до кипения, чтобы все ингредиенты растворились. Банки стерилизовать не обязательно, так как мы будем это делать уже в готовом виде.
  3. Огурцы разложить в банки целыми (если маленькие) или нарезать половинками/четвертинками. Добавить в каждую по 2 зубчика чеснока (на литровую банку).
  4. Поставить на плиту большую кастрюлю с водой, которая будет покрывать 3-4 см банки. На дно положить полотенце.
  5. Огурцы в банках залить готовым маринадом, и эти банки, прикрыв крышками, опустить в кипящую воду. Долить в кастрюлю воды до сужения банок. Довести до кипения и дать покипеть 7 минут, не больше, чтобы огурцы остались хрустящими.
  6. После стерилизации достать банки и закатать их. А потом, по стандартной схеме, перевернуть, укутать пледом и дать остыть.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "битые" огурцы. "Сегодня" также делились рецептами помидоров в собственном соку.

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Источник: Сегодня
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