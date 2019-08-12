Заготовки из яблок: ТОП-5 простых рецептов

Лучшие рецепты яблочных заготовок на зиму

Яблочное варенье на зиму Фото: Depositphotos

С богатым урожаем яблок можно поступить по-разному: испечь шарлотку, сесть на яблочную диету, сварить компот, сделать мармелад или приготовить ароматное варенье на зиму.

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Мы поделимся лучшими рецептами заготовок из яблок, которые можно легко приготовить на собственной кухне. Для них лучше всего подойдут фрукты с высоким содержанием пектина.

Яблочное варенье дольками

Варенье из яблок кусочками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг яблок

600 гр сахара-песка

Способ приготовления:

Яблоки помыть, удалить сердцевину и порезать тонкими дольками. Уложить дольки яблок в кастрюле слоями, равномерно посыпая каждый слой сахаром. Оставить яблоки на ночь под крышкой. Утром поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Убавить огонь и варить пять минут, не мешая. Снять с огня, накрыть крышкой и оставить кастрюлю на плите. Вечером снова поварить пять минут, не мешая. Оставить кастрюлю на ночь на плите. Утром в последний раз повторить процедуру, оставив яблоки на огне 10 минут. Сироп загустеет, а дольки станут прозрачными. Горячее варенье разлить в горячие стерилизованные банки, закрутить. Охлаждать варенье при комнатной температуре, хранить можно год.

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Яблочное повидло: рецепт

Повидло из яблок Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг яблоки

700 г сахара

120 мл воды

Способ приготовления:

Собрать и перебрать яблоки. Хорошо вымыть и обсушить. Разрезать на четвертинки и удалить сердцевину. Выложить в кастрюлю и добавить воду. Варить на среднем огне помешивая до мягкости яблок, примерно 10-12 минут. Остудить и перетереть через мелкое металлическое сито. Перелить в кастрюлю. Добавить сахар и перемешать. Поставить варить до закипания. Снять пену и варить на медленном огне еще 10-15 минут. Готовое повидло разлить по чистым баночкам. Закрыть крышками и убрать в погреб.

Компот из яблок на зиму

Яблочный компот Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Крепкие яблоки кислых сортов

По 300 г сахара на каждую трехлитровую банку

Способ приготовления:

Вымыть яблоки, нарезать средними дольками. Заполнить стерилизованные банки яблоками примерно на треть объема. Залить банки кипящей водой до самого верха. Прикрыть стерилизованными крышками. Слить воду в кастрюлю, добавить сахар и доведите до кипения. Варить 3 минуты. Залить кипящий сироп в банки с яблоками. Закататать банки стерилизованными крышками, перевернуть вверх дном. Укутать и оставить до полного остывания.

Яблочный мармелад в мультиварке

Мармелад из яблок Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

1 кг антоновки

500 г сахара

1/2 ч. л. молотой корицы

1 ст. л. лимонного сока

Способ приготовления:

Яблоки вымыть, обсушить, вырезать сердцевину. Кожуру оставить. Нарезать яблоки дольками и выложить в чашу мультиварки. Включить программу "Тушение" на 55 минут. Затем горячую фруктовую массу выложить в стеклянную посуду и измельчить погружным блендером до состояния пюре. После отключения программы горячую массу выложить в стеклянную посуду и пробить погружным блендером до состояния пюре. Вернуть массу в чашу мультиварки, включить программу "Тушение" на 40 минут. Затем добавить сахар, молотую корицу и сок лимона. Перемешать. Готовить еще 1,5 часа. Изредка надо помешивать, особенно в последние полчаса. Провести лопаткой по пюре. Если от лопатки остается бороздка, то мармелад готов. Выложить яблочный мармелад в силиконовые формочки и оставить на ночь, чтобы он застыл. Готовый десерт обвалять в сахаре.

Моченые яблоки в бочке

Яблоки моченые Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 месяц

Ингредиенты:

15 вишневых листьев

200 г сахара

5 кг антоновки

15 смородиновых листьев

50 г соли

200 ржаной муки

Способ приготовления:

Деревянный бочонок промыть и ошпарить кипятком. Яблоки тщательно вымыть. На дно бочонка уложить часть вишневых и смородиновых листьев, сверху плотно разместить ряд яблок, затем снова листья. Заполнить весь бочонок. В 5 л теплой воды растворить сахар и соль, добавить ржаную муку. Размешать и остудить. Залить яблоки получившимся рассолом, верхний слой яблок прикрыть листьями, сверху поместить деревянный кружок с гнетом и поставить в холодное место. Ежедневно снимать пену и по необходимости добавлять свежий рассол. Яблоки будут готовы через 30 дней.

Напомним, ранее мы делились рецептом мармелада из яблок и слив. "Сегодня" также рассказывали, как сушить яблоки, чтобы сохранить все витамины.

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