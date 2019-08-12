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Заготовки из яблок: ТОП-5 простых рецептов

Лучшие рецепты яблочных заготовок на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Яблочное варенье на зиму
Яблочное варенье на зиму
Фото: Depositphotos

С богатым урожаем яблок можно поступить по-разному: испечь шарлотку, сесть на яблочную диету, сварить компот, сделать мармелад или приготовить ароматное варенье на зиму.

Смотрите видео, как приготовить яблочный сидр:

Мы поделимся лучшими рецептами заготовок из яблок, которые можно легко приготовить на собственной кухне. Для них лучше всего подойдут фрукты с высоким содержанием пектина. 

Яблочное варенье дольками

Варенье из яблок кусочками
Варенье из яблок кусочками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг яблок
  • 600 гр сахара-песка

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, удалить сердцевину и порезать тонкими дольками. Уложить дольки яблок в кастрюле слоями, равномерно посыпая каждый слой сахаром. Оставить яблоки на ночь под крышкой.
  2. Утром поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Убавить огонь и варить пять минут, не мешая. Снять с огня, накрыть крышкой и оставить кастрюлю на плите.
  3. Вечером снова поварить пять минут, не мешая. Оставить кастрюлю на ночь на плите.
  4. Утром в последний раз повторить процедуру, оставив яблоки на огне 10 минут. Сироп загустеет, а дольки станут прозрачными.
  5. Горячее варенье разлить в горячие стерилизованные банки, закрутить. Охлаждать варенье при комнатной температуре, хранить можно год.

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Яблочное повидло: рецепт

Повидло из яблок
Повидло из яблок
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг яблоки
  • 700 г сахара
  • 120 мл воды

Способ приготовления:

  1. Собрать и перебрать яблоки. Хорошо вымыть и обсушить.
  2. Разрезать на четвертинки и удалить сердцевину.
  3. Выложить в кастрюлю и добавить воду.
  4. Варить на среднем огне помешивая до мягкости яблок, примерно 10-12 минут.
  5. Остудить и перетереть через мелкое металлическое сито.
  6. Перелить в кастрюлю. Добавить сахар и перемешать.
  7. Поставить варить до закипания. Снять пену и варить на медленном огне еще 10-15 минут.
  8. Готовое повидло разлить по чистым баночкам. Закрыть крышками и убрать в погреб. 

Компот из яблок на зиму

Яблочный компот
Яблочный компот
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Крепкие яблоки кислых сортов
  • По 300 г сахара на каждую трехлитровую банку

Способ приготовления:

  1. Вымыть яблоки, нарезать средними дольками. Заполнить стерилизованные банки яблоками примерно на треть объема.
  2. Залить банки кипящей водой до самого верха. Прикрыть стерилизованными крышками.
  3. Слить воду в кастрюлю, добавить сахар и доведите до кипения. Варить 3 минуты.
  4. Залить кипящий сироп в банки с яблоками. Закататать банки стерилизованными крышками, перевернуть вверх дном. Укутать и оставить до полного остывания.

Яблочный мармелад в мультиварке

Мармелад из яблок
Мармелад из яблок
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов
  • 1 кг антоновки
  • 500 г сахара
  • 1/2 ч. л. молотой корицы
  • 1 ст. л. лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Яблоки вымыть, обсушить, вырезать сердцевину. Кожуру оставить.
  2. Нарезать яблоки дольками и выложить в чашу мультиварки.
  3. Включить программу "Тушение" на 55 минут. Затем горячую фруктовую массу выложить в стеклянную посуду и измельчить погружным блендером до состояния пюре.
  4. После отключения программы горячую массу выложить в стеклянную посуду и пробить погружным блендером до состояния пюре.
  5. Вернуть массу в чашу мультиварки, включить программу "Тушение" на 40 минут. Затем добавить сахар, молотую корицу и сок лимона. Перемешать.
  6. Готовить  еще 1,5 часа. Изредка надо помешивать, особенно в последние полчаса.
  7. Провести лопаткой по пюре. Если от лопатки остается бороздка, то мармелад готов.
  8. Выложить яблочный мармелад в силиконовые формочки и оставить на ночь, чтобы он застыл. 
  9. Готовый десерт обвалять в сахаре.

Моченые яблоки в бочке

Яблоки моченые
Яблоки моченые
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 месяц

Ингредиенты:

  • 15 вишневых листьев
  • 200 г сахара
  • 5 кг антоновки
  • 15 смородиновых листьев
  • 50 г соли
  • 200  ржаной муки

Способ приготовления:

  1. Деревянный бочонок промыть и ошпарить кипятком. Яблоки тщательно вымыть. На дно бочонка уложить часть вишневых и смородиновых листьев, сверху плотно разместить ряд яблок, затем снова листья. Заполнить весь бочонок.
  2. В 5 л теплой воды растворить сахар и соль, добавить ржаную муку. Размешать и остудить.
  3. Залить яблоки получившимся рассолом, верхний слой яблок прикрыть листьями, сверху поместить деревянный кружок с гнетом и поставить в холодное место. 
  4. Ежедневно снимать пену и по необходимости добавлять свежий рассол. Яблоки будут готовы через 30 дней.

Напомним, ранее мы делились рецептом мармелада из яблок и слив. "Сегодня" также рассказывали, как сушить яблоки, чтобы сохранить все витамины.

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Источник: Сегодня
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