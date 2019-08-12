Заготовки из яблок: ТОП-5 простых рецептов
Лучшие рецепты яблочных заготовок на зиму
С богатым урожаем яблок можно поступить по-разному: испечь шарлотку, сесть на яблочную диету, сварить компот, сделать мармелад или приготовить ароматное варенье на зиму.
Смотрите видео, как приготовить яблочный сидр:
Мы поделимся лучшими рецептами заготовок из яблок, которые можно легко приготовить на собственной кухне. Для них лучше всего подойдут фрукты с высоким содержанием пектина.
Яблочное варенье дольками
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг яблок
- 600 гр сахара-песка
Способ приготовления:
- Яблоки помыть, удалить сердцевину и порезать тонкими дольками. Уложить дольки яблок в кастрюле слоями, равномерно посыпая каждый слой сахаром. Оставить яблоки на ночь под крышкой.
- Утром поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Убавить огонь и варить пять минут, не мешая. Снять с огня, накрыть крышкой и оставить кастрюлю на плите.
- Вечером снова поварить пять минут, не мешая. Оставить кастрюлю на ночь на плите.
- Утром в последний раз повторить процедуру, оставив яблоки на огне 10 минут. Сироп загустеет, а дольки станут прозрачными.
- Горячее варенье разлить в горячие стерилизованные банки, закрутить. Охлаждать варенье при комнатной температуре, хранить можно год.
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Яблочное повидло: рецепт
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг яблоки
- 700 г сахара
- 120 мл воды
Способ приготовления:
- Собрать и перебрать яблоки. Хорошо вымыть и обсушить.
- Разрезать на четвертинки и удалить сердцевину.
- Выложить в кастрюлю и добавить воду.
- Варить на среднем огне помешивая до мягкости яблок, примерно 10-12 минут.
- Остудить и перетереть через мелкое металлическое сито.
- Перелить в кастрюлю. Добавить сахар и перемешать.
- Поставить варить до закипания. Снять пену и варить на медленном огне еще 10-15 минут.
- Готовое повидло разлить по чистым баночкам. Закрыть крышками и убрать в погреб.
Компот из яблок на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Крепкие яблоки кислых сортов
- По 300 г сахара на каждую трехлитровую банку
Способ приготовления:
- Вымыть яблоки, нарезать средними дольками. Заполнить стерилизованные банки яблоками примерно на треть объема.
- Залить банки кипящей водой до самого верха. Прикрыть стерилизованными крышками.
- Слить воду в кастрюлю, добавить сахар и доведите до кипения. Варить 3 минуты.
- Залить кипящий сироп в банки с яблоками. Закататать банки стерилизованными крышками, перевернуть вверх дном. Укутать и оставить до полного остывания.
Яблочный мармелад в мультиварке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
- 1 кг антоновки
- 500 г сахара
- 1/2 ч. л. молотой корицы
- 1 ст. л. лимонного сока
Способ приготовления:
- Яблоки вымыть, обсушить, вырезать сердцевину. Кожуру оставить.
- Нарезать яблоки дольками и выложить в чашу мультиварки.
- Включить программу "Тушение" на 55 минут. Затем горячую фруктовую массу выложить в стеклянную посуду и измельчить погружным блендером до состояния пюре.
- После отключения программы горячую массу выложить в стеклянную посуду и пробить погружным блендером до состояния пюре.
- Вернуть массу в чашу мультиварки, включить программу "Тушение" на 40 минут. Затем добавить сахар, молотую корицу и сок лимона. Перемешать.
- Готовить еще 1,5 часа. Изредка надо помешивать, особенно в последние полчаса.
- Провести лопаткой по пюре. Если от лопатки остается бороздка, то мармелад готов.
- Выложить яблочный мармелад в силиконовые формочки и оставить на ночь, чтобы он застыл.
- Готовый десерт обвалять в сахаре.
Моченые яблоки в бочке
Время приготовления:
- 1 месяц
Ингредиенты:
- 15 вишневых листьев
- 200 г сахара
- 5 кг антоновки
- 15 смородиновых листьев
- 50 г соли
- 200 ржаной муки
Способ приготовления:
- Деревянный бочонок промыть и ошпарить кипятком. Яблоки тщательно вымыть. На дно бочонка уложить часть вишневых и смородиновых листьев, сверху плотно разместить ряд яблок, затем снова листья. Заполнить весь бочонок.
- В 5 л теплой воды растворить сахар и соль, добавить ржаную муку. Размешать и остудить.
- Залить яблоки получившимся рассолом, верхний слой яблок прикрыть листьями, сверху поместить деревянный кружок с гнетом и поставить в холодное место.
- Ежедневно снимать пену и по необходимости добавлять свежий рассол. Яблоки будут готовы через 30 дней.
Напомним, ранее мы делились рецептом мармелада из яблок и слив. "Сегодня" также рассказывали, как сушить яблоки, чтобы сохранить все витамины.
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