Заготовки на зиму: как правильно заморозить овощи, фрукты и ягоды

Лучше всего замораживать фрукты и овощи в герметичных контейнерах или пакетах

Замораживать можно почти любые ягоды Фото: freepik.com

Замораживание – это, пожалуй, самый быстрый способ заготовки продуктов на зиму, который, кроме того, является и самым щадящим ко всем полезным веществам, находящимся во фруктах и овощах.

Заготавливать на зиму можно малину, смородину, вишню, крыжовник, спаржевую фасоль, болгарский перец, щавель, помидоры, баклажаны, морковь, цветную капусту, груши, персики, абрикосы, сливы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как заморозить бананы в домашних условиях

Для начала отберите в меру спелые ягоды, овощи и фрукты среднего размера без повреждений. При необходимости помойте их проточной водой, крупные плоды разрежьте на кусочки. Затем просушите, разложите их в один слой на доски или противни и поместите в морозилку. Замораживать нужно при температуре -20 °С в среднем два часа. Когда плоды замерзнут, их нужно вынуть, быстро пересыпать в полиэтиленовые пакеты и опять поместить в морозилку.

Такой способ поможет сохранить 70-90% витаминов и 90-100% микроэлементов. Замороженные овощи, фрукты и ягоды будут хранится около 8-10 месяцев.

Помните, что главный враг замороженных продуктов – разморозка. Повторно замораживать размороженные фрукты-овощи нельзя: так они теряют свои свойства (при разморозке полезные вещества уходят в сок) и рискуют "поселить" в себе парочку бактерий.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты ни в коем случае нельзя замораживать. Сайт "Сегодня" также писал, как правильно заморозить готовую еду.

Смотрите видео, как заморозить помидоры на зиму: