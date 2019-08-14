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Заготовки на зиму: какие овощи и фрукты стоит купить в августе

Узнайте, какие овощи можно начинать заготавливать на осень и зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05

Август – урожайный период, и самое время готовить запасы на зиму. Большинство украинцев делает заготовки на холодный сезон. Для борща можно купить картофель, свеклу и лук. Но чтобы овощи долежали до весны, нужно их внимательно выбирать. Надрезанные, мягкие, подгнившие или плоды без хвостика быстро портятся.

В августе можно купить лук и морковь
В августе можно купить лук и морковь
Фото: freepik.com

Витаминной бомбой, которую обязательно нужно припасти на осень-зиму, диетологи и шеф-повара называют такие продукты: горошек, помидоры, перец, малину и не только. При замораживании они не теряют свои полезные свойства. 

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Если вы храните яблоки или груши в холодильнике или кладовой, перекладывайте их бумагой. Тогда они не станут соприкасаться, бумага будет впитывать конденсат, и яблоки дольше "проживут". Зависит стойкость продуктов и от сорта: например, белая картошка лежит дольше.

Если у вас нет возможности хранить фрукты и овощи дома, то лучше покупать их по мере необходимости. Шеф-повар утверждает, что качество продуктов от сезона на изменится. Набор для борща в сентябре практически не подорожает, поэтому бояться больших расходов, если не успеете сделать запас, не стоит. По расчетам аналитиков, кастрюля постного борща будет стоить 25 грн, а полный мясной набор на 3 л – около 70 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить баклажаны на зиму.

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Источник: Сегодня
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