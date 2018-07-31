Заготовки на зиму: купить или делать самим

Эксперты посчитали стоимость домашней и магазинной консервации

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

На свой и вкус и на всю семью – так повелось еще со времен наших прапрабабушек. Ведь раньше других вариантов сохранить фрукты и овощи на зиму, кроме как закатать их банки, не было. Сейчас условия жизни понемногу меняются, но консервацию все равно любят многие. В таком случае есть только два варианта: купить или консервировать, но немного.

Сколько стоит домашняя консервация

Литровая баночка хрустящих огурцов собственного приготовления обходится примерно 20 гривен, стеклянные банки и крышки – около 9 гривен, приправы и специи – около 3 гривен, а огурцы – 7 гривен за 600-700 г. И ни в одном магазине таких огурцов не купишь, ведь пропорции ингредиентов можно подобрать на свой вкус.

В целом, на семью из четырех человек на годовой запас домашней консервации придется потратить 1000-1500 гривен. Это уже сумма с учетом электроэнергии, воды и света.

Сколько стоит консервация в магазине

Младшее поколение постепенно отходит от суеты с банками, крышками, рассолом и кучей потраченного времени. К тому же банки с консервацией занимают много места в квартире.

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Литровая банка огурцов стоит в магазине около 35 гривен, то есть вполовину дороже, чем обходятся домашние. По факту, вы выбираете кота в мешке, потому что не знаете, какие будут на вкус консервы. Поэтому если вы любите консервацию и хотите сэкономить, найдите проверенные рецепты заготовок в интернете, а лучше – спросите у бабушки. И бегом на рынок, потому что самое время покупать огурцы – цены на них уже падать не будут.

Когда покупать продукты для заготовок

Помидоры выгоднее закупать в середине августа. Цена на них еще больше упадет по сравнению с сегодняшней. Тогда же покупайте перец, фрукты, сливы, абрикосы и персики. Яблоки берите прямо сейчас – цена на них также не изменится.

Ягоды на варенье уже почти отошли, но последнюю смородину и малину еще можно купить. Если 1 кг ягод смешать с 2 кг сахара, проварить и закрыть, получится 1.5 л домашнего варенья за 70 гривен. В магазине за эти деньги можно купить меньше литра вкусного смородинового джема. А вот потраченные силы посчитать не может никто – это каждый решает индивидуально.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить консервированную кукурузу на зиму. Сайт "Сегодня" также писал, как не "законсервировать" ботулизм.