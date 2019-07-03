Заготовки на зиму: помидоры в собственном соку
Узнайте, как приготовить помидоры в собственном соку на зиму
Консервация на зиму продолжается! Чтобы заготовить помидоры в собственном соку без стерилизации, вам понадобится два вида томатов – не слишком крупные, плотные и мясистые, и перезревшие, полные сока.
Смотрите видео, как приготовить повидло из помидоров:
Приготовленные таким образом помидоры остаются сочными и ароматными. А сок можно употреблять в качестве напитка или дополнением к различным блюдам. Наш рецепт рассчитан на 3 банки емкостью 1 л.
Помидоры в собственном соку на зиму
Ингредиенты:
- 1,5 кг целых помидоров
- 3 кг очень спелых помидоров для сока
- 1 ст.л. соли
- 2 ст.л. сахара
Рецепт приготовления:
- Целые помидоры с плотной мякотью залить кипятком и оставить на 2-3 минуты. Затем снять с томатов кожицу и переложить в банку.
- Переспевшие помидоры пропустить через соковыжималку. Получившийся сок перелить в кастрюлю.
- Дать ему прокипеть около 7 минут, все время снимая образовавшуюся пенку с поверхности.
- В кипящий томатный сок добавить сахар и соль, перемешать, чтобы они растворились.
- Залить очищенные в банке помидоры горячим соком и закрыть крышками.
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Источник: Сегодня