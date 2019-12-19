Закуска на Новый год 2020: фаршированные яйца "Мышки"
Рецепт простой и аппетитной закуски на Новый год 2020
Фаршированные яйца – очень вкусная праздничная закуска, к тому же приготовить ее не составит никакого труда.
Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:
Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы, поэтому мы советуем украсить фаршированные яйца в виде мышек (крысок).
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Фаршированные яйца "Мышки"
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 111 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Яйца – 6 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Молотая паприка – по вкусу
Способ приготовления:
- Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут.
- Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам.
- Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца.
- Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки.
Как украсить фаршированные яйца в виде мышек
Сделать "ушки" из яичного белка, "глаза" – из горошин черного перца, "нос" – из красного перца, а "усы" – из волокон сыра "косичка".
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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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