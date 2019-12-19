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Закуска на Новый год 2020: фаршированные яйца "Мышки"

Рецепт простой и аппетитной закуски на Новый год 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:52
Фаршированные яйца на Новый год
Фаршированные яйца на Новый год
Фото: Depositphotos

Фаршированные яйца – очень вкусная праздничная закуска, к тому же приготовить ее не составит никакого труда.

Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:

Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы, поэтому мы советуем украсить фаршированные яйца в виде мышек (крысок).

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Фаршированные яйца "Мышки"

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 111 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Яйца – 6 шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Молотая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут.
  2. Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам.
  3. Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца.
  4. Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки.

Как украсить фаршированные яйца в виде мышек

Сделать "ушки" из яичного белка, "глаза" – из горошин черного перца, "нос" – из красного перца, а "усы" – из волокон сыра "косичка".

Напомним, ранее мы делились рецептами традиционных салатов на Новый год. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить салат оливье от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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