Закуска на Новый год 2020: фаршированные яйца "Мышки"

Рецепт простой и аппетитной закуски на Новый год 2020

Фаршированные яйца на Новый год Фото: Depositphotos

Фаршированные яйца – очень вкусная праздничная закуска, к тому же приготовить ее не составит никакого труда.

Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:

Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы, поэтому мы советуем украсить фаршированные яйца в виде мышек (крысок).

Фаршированные яйца "Мышки"

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

111 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Яйца – 6 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Молотая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут. Слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам. Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца. Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки.

Как украсить фаршированные яйца в виде мышек

Сделать "ушки" из яичного белка, "глаза" – из горошин черного перца, "нос" – из красного перца, а "усы" – из волокон сыра "косичка".

Напомним, ранее мы делились рецептами традиционных салатов на Новый год. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить салат оливье от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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