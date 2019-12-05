Закуска на Новый год 2020: сырные шарики с клюквой, орехами и зеленью

Такую необычную закуску можно смело ставить на праздничный стол

Сырная закуска на Новый год Фото: Depositphotos

Сырные шарики – популярная холодная закуска. Обычно ее делают с чесноком и зеленью, но на Новый год нужен особенный рецепт.

Смотрите видео, как сделать сырные шарики с ветчиной:

Поэтому мы советуем приготовить шарики из сливочного сыра с орехами, клюквой и чеддером. Ваши гости будут в восторге от такого угощения.

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Сырные шарики с клюквой, орехами и зеленью

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

407 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Сушеная клюква – 0,5 стакана

Херес, коньяк или бренди – 2 ст.л.

Сливочный сыр – 225 г

Тертый острый чеддер – 1 стакан

Вустерский соус – 1 ч.л.

Нарезанные грецкие орехи – 0,5 стакана

Измельченная петрушка – 1 стакан

Способ приготовления:

Клюкву промыть и замочить на 10 минут в алкоголе. В кухонном комбайне смешать чеддер, сливочный сыр и вустерский соус. Добавить клюкву вместе с алкоголем, перемешать. Сформировать из массы шарики и обвалять их в измельченных орехах и зелени. Поставить в холодильник минимум на 4 часа. Подавать сырные шарики вместе с вином.

Полезный совет

Чтобы сырные шарики были вкуснее, орехи можно предварительно обжарить на сухой сковороде.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно положить в тарталетки на Новый год. "Сегодня" также делились рецептом сырных кексов с зеленью.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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