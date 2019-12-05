Закуска на Новый год 2020: сырные шарики с клюквой, орехами и зеленью
Такую необычную закуску можно смело ставить на праздничный стол
Сырные шарики – популярная холодная закуска. Обычно ее делают с чесноком и зеленью, но на Новый год нужен особенный рецепт.
Смотрите видео, как сделать сырные шарики с ветчиной:
Поэтому мы советуем приготовить шарики из сливочного сыра с орехами, клюквой и чеддером. Ваши гости будут в восторге от такого угощения.
Сырные шарики с клюквой, орехами и зеленью
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 407 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Сушеная клюква – 0,5 стакана
- Херес, коньяк или бренди – 2 ст.л.
- Сливочный сыр – 225 г
- Тертый острый чеддер – 1 стакан
- Вустерский соус – 1 ч.л.
- Нарезанные грецкие орехи – 0,5 стакана
- Измельченная петрушка – 1 стакан
Способ приготовления:
- Клюкву промыть и замочить на 10 минут в алкоголе.
- В кухонном комбайне смешать чеддер, сливочный сыр и вустерский соус.
- Добавить клюкву вместе с алкоголем, перемешать.
- Сформировать из массы шарики и обвалять их в измельченных орехах и зелени. Поставить в холодильник минимум на 4 часа.
- Подавать сырные шарики вместе с вином.
Полезный совет
Чтобы сырные шарики были вкуснее, орехи можно предварительно обжарить на сухой сковороде.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно положить в тарталетки на Новый год. "Сегодня" также делились рецептом сырных кексов с зеленью.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.