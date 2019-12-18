Закуска на Новый год: канапе из огурцов с голубым сыром

Быстрая и полезная праздничная закуска

Канапе из огурцов Фото: Depositphotos

Новый год 2020 уже близко, и пора подумать о составлении праздничного меню. Мы советуем приготовить в качестве холодной закуски канапе из огурца.

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Для этого просто нарежьте свежий огурец и намажьте его кремом из рикотты и голубого сыра. Украсьте виноградинами и зернами граната. Готово! У вас получилась аппетитная и полезная закуска для новогоднего стола.

Канапе из огурцов с сыром

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

16 ккал на 1 канапе

Ингредиенты:

100 г рикотты

25 г нарезанного голубого сыра

Нарезанная белая часть двух побегов зеленого лука

1 большой огурец, нарезанный толстыми ломтиками

Для виноградных канапе:

16 небольших виноградин темных сортов

4 половинки грецких орехов или орехов пекан, обжаренных и тонко нарезанных

Для канапе с гранатом:

40 г зерен граната

Несколько свежих листиков тимьяна

Способ приготовления:

Взбить рикотту с голубым сыром и луком до получения однородной массы. Поместить ломтики огурца на большую тарелку. Сверху выложить сырную смесь (это можно сделать с помощью кондитерского шприца). Украсить половину канапе виноградом и орехами, остальные посыпать гранатом и тимьяном. Перед подачей охладить.

Полезный совет

Ломтики огурца можно покрыть сливочным сыром или хумусом из авокадо, а украсить вареными креветками или ломтиками слабосоленого лосося.

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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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