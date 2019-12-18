Закуска на Новый год: канапе из огурцов с голубым сыром
Быстрая и полезная праздничная закуска
Новый год 2020 уже близко, и пора подумать о составлении праздничного меню. Мы советуем приготовить в качестве холодной закуски канапе из огурца.
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Для этого просто нарежьте свежий огурец и намажьте его кремом из рикотты и голубого сыра. Украсьте виноградинами и зернами граната. Готово! У вас получилась аппетитная и полезная закуска для новогоднего стола.
Канапе из огурцов с сыром
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 16 ккал на 1 канапе
Ингредиенты:
- 100 г рикотты
- 25 г нарезанного голубого сыра
- Нарезанная белая часть двух побегов зеленого лука
- 1 большой огурец, нарезанный толстыми ломтиками
Для виноградных канапе:
- 16 небольших виноградин темных сортов
- 4 половинки грецких орехов или орехов пекан, обжаренных и тонко нарезанных
Для канапе с гранатом:
- 40 г зерен граната
- Несколько свежих листиков тимьяна
Способ приготовления:
- Взбить рикотту с голубым сыром и луком до получения однородной массы.
- Поместить ломтики огурца на большую тарелку. Сверху выложить сырную смесь (это можно сделать с помощью кондитерского шприца).
- Украсить половину канапе виноградом и орехами, остальные посыпать гранатом и тимьяном. Перед подачей охладить.
Полезный совет
Ломтики огурца можно покрыть сливочным сыром или хумусом из авокадо, а украсить вареными креветками или ломтиками слабосоленого лосося.
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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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