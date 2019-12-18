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Закуска на Новый год: канапе из огурцов с голубым сыром

Быстрая и полезная праздничная закуска

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Канапе из огурцов
Канапе из огурцов
Фото: Depositphotos

Новый год 2020 уже близко, и пора подумать о составлении праздничного меню. Мы советуем приготовить в качестве холодной закуски канапе из огурца.

Смотрите видео, как приготовить сырные шарики с ветчиной:

Для этого просто нарежьте свежий огурец и намажьте его кремом из рикотты и голубого сыра. Украсьте виноградинами и зернами граната. Готово! У вас получилась аппетитная и полезная закуска для новогоднего стола.

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Канапе из огурцов с сыром

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 16 ккал на 1 канапе

Ингредиенты:

  • 100 г рикотты
  • 25 г нарезанного голубого сыра
  • Нарезанная белая часть двух побегов зеленого лука
  • 1 большой огурец, нарезанный толстыми ломтиками

Для виноградных канапе:

  • 16 небольших виноградин темных сортов
  • 4 половинки грецких орехов или орехов пекан, обжаренных и тонко нарезанных

Для канапе с гранатом:

  • 40 г зерен граната
  • Несколько свежих листиков тимьяна

Способ приготовления:

  1. Взбить рикотту с голубым сыром и луком до получения однородной массы.
  2. Поместить ломтики огурца на большую тарелку. Сверху выложить сырную смесь (это можно сделать с помощью кондитерского шприца).
  3. Украсить половину канапе виноградом и орехами, остальные посыпать гранатом и тимьяном. Перед подачей охладить.

Полезный совет

Ломтики огурца можно покрыть сливочным сыром или хумусом из авокадо, а украсить вареными креветками или ломтиками слабосоленого лосося.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий греческий салат с маслинами. "Сегодня" также делились рецептом салата Нисуаз от Джулии Чайлд.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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