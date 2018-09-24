Закуска на скорую руку: брускетта с помидорами, фетой и пряными травами

Хрустящие итальянские бутерброды хороши на завтрак, ланч или полдник

Брускетта с помидорами и зеленью Фото: depositphotos.com

Брускетта – популярное итальянское блюдо, в наше время – закуска-"антипасто", которую подают в качестве аперитива. Отличительная особенность брускетты – ломтики хлеба для нее предварительно обжаривают (например, на гриле или на сковородке без масла), сбрызгивают оливковым маслом и натирают чесноком. Для приготовления брускетты идеально подходит хлеб чиабатта.

Брускетта с томатами, сыром и зеленью

Ингредиенты:

4 ломтика чиабатты или багета

2 средних помидора

50 г феты

веточки тимьяна или смесь итальянских трав

оливковое масло

1 зубчик чеснока

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Рецепт приготовления:

Подсушиваем нарезанный хлеб на сковороде, в духовке или на гриле. Натираем кусочки чиабатты половинкой зубчика чеснока, сбрызгиваем оливковым маслом, присыпаем тимьяном или смесью итальянских трав. Помидоры моем под проточной водой, сушим полотенцем. Очищаем от шкурки и удаляем семена. Мякоть помидора мелко рубим. Фету разламываем на небольшие кусочки. На хлеб с оливковым маслом и травами выкладываем слой томатов, кладем сверху фету.

Брускетты готовы! Можно оставить часть хлеба просто с маслом и травами – так тоже будет очень вкусно.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить пиццу на хлебе за 5 минут. Мы также делились рецептом быстрой пиццы на кефире.

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