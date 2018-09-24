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Закуска на скорую руку: брускетта с помидорами, фетой и пряными травами

Хрустящие итальянские бутерброды хороши на завтрак, ланч или полдник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:57
Брускетта с помидорами и зеленью Фото: depositphotos.com
Брускетта с помидорами и зеленью Фото: depositphotos.com

Брускетта – популярное итальянское блюдо, в наше время – закуска-"антипасто", которую подают в качестве аперитива. Отличительная особенность брускетты – ломтики хлеба для нее предварительно обжаривают (например, на гриле или на сковородке без масла), сбрызгивают оливковым маслом и натирают чесноком. Для приготовления брускетты идеально подходит хлеб чиабатта.

Брускетта с томатами, сыром и зеленью

Ингредиенты:

  • 4 ломтика чиабатты или багета
  • 2 средних помидора
  • 50 г феты
  • веточки тимьяна или смесь итальянских трав
  • оливковое масло
  • 1 зубчик чеснока
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Рецепт приготовления:

  1. Подсушиваем нарезанный хлеб на сковороде, в духовке или на гриле.
  2. Натираем кусочки чиабатты половинкой зубчика чеснока, сбрызгиваем оливковым маслом, присыпаем тимьяном или смесью итальянских трав.
  3. Помидоры моем под проточной водой, сушим полотенцем. Очищаем от шкурки и удаляем семена. Мякоть помидора мелко рубим.
  4. Фету разламываем на небольшие кусочки.
  5. На хлеб с оливковым маслом и травами выкладываем слой томатов, кладем сверху фету. 

Брускетты готовы! Можно оставить часть хлеба просто с маслом и травами – так тоже будет очень вкусно.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить пиццу на хлебе за 5 минут. Мы также делились рецептом быстрой пиццы на кефире.

Смотрите видео, как приготовить итальянскую пасту с мидиями и томатным соусом:

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Источник: "Сегодня"
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