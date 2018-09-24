Закуска на скорую руку: брускетта с помидорами, фетой и пряными травами
Хрустящие итальянские бутерброды хороши на завтрак, ланч или полдник
Брускетта – популярное итальянское блюдо, в наше время – закуска-"антипасто", которую подают в качестве аперитива. Отличительная особенность брускетты – ломтики хлеба для нее предварительно обжаривают (например, на гриле или на сковородке без масла), сбрызгивают оливковым маслом и натирают чесноком. Для приготовления брускетты идеально подходит хлеб чиабатта.
Брускетта с томатами, сыром и зеленью
Ингредиенты:
- 4 ломтика чиабатты или багета
- 2 средних помидора
- 50 г феты
- веточки тимьяна или смесь итальянских трав
- оливковое масло
- 1 зубчик чеснока
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Рецепт приготовления:
- Подсушиваем нарезанный хлеб на сковороде, в духовке или на гриле.
- Натираем кусочки чиабатты половинкой зубчика чеснока, сбрызгиваем оливковым маслом, присыпаем тимьяном или смесью итальянских трав.
- Помидоры моем под проточной водой, сушим полотенцем. Очищаем от шкурки и удаляем семена. Мякоть помидора мелко рубим.
- Фету разламываем на небольшие кусочки.
- На хлеб с оливковым маслом и травами выкладываем слой томатов, кладем сверху фету.
Брускетты готовы! Можно оставить часть хлеба просто с маслом и травами – так тоже будет очень вкусно.
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Источник: "Сегодня"