Закуски на Старый Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

Рецепты на Старый Новый год

Закуски на Старый Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в Украине в ночь с 13 на 14 января. Также 13 числа отмечается праздник Маланки, а 14 января – День святого Василия Великого.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

Меню на Старый Новый год отличается обилием мясных блюд. На стол ставят буженину, холодец, колбасу, запеченную птицу. Мы расскажем, какие закуски можно приготовить на Щедрый вечер.

Селедка под шубой в багете

Селедка под шубой в батоне Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 багет с гладкой поверхностью (без надрезов)

1 вареная свекла среднего размера (340 г)

200 г сливочного или плавленого сыра

10-20 г репчатого лука

1 целая слабосоленая сельдь (350 г)

Несколько веточек укропа

10 шт. корнишонов

50 г сливочного масла

2 куриных яйца

Способ приготовления:

Свеклу среднего размера отварите до готовности. Остудите, очистите от кожицы и натрите на крупной терке. Натертую свеклу обязательно отожмите от сока. Отварите яйца, охладите, очистите и натрите на мелкой терке. В миске соедините сливочный сыр, яйца и размягченное сливочное масло. Разомните вилкой, чтобы масса стала однородной. Разделите сырно-яичную смесь пополам по двум мискам. В одну добавьте отжатую свеклу. Хорошо перемешайте. В другую сырную часть добавьте нарезанный укроп, перемешайте. Очистите сельдь от тонкой пленки, головы, плавников и хвоста. Удалите хребет и все мелкие косточки. Возьмите багет и сделайте разрез вдоль, не прорезая его до самого конца. Раскройте и удалите мякиш, оставляя стенки толщиной 1 см. Нанесите на багет равномерным слоем свекольную массу, сверху намажьте белую сырную массу с укропом. Посыпьте мелко порезанным луком. На одну часть багета положите филе рыбы. Сверху выложите в ряд дорожку из корнишонов. Накройте второй частью багета и плотно прижмите. Хорошо заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 3 часа. Нарежьте багет на ломтики и подавайте к столу. Закуску можно выложить на салатные листья и украсить зеленью.

Картофельные крокеты с курицей

Крокеты с курицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г картофеля

1 ч. л. соли

1 луковица

1 вареное яйцо

400 г отварного мяса птицы без кожи и костей

1 ч. л. изюма

1 ст. л. сливочного масла

1 ч. л. нарубленной зелени петрушки

1/4 ч. л. сушеного тимьяна

1 ст. л. мясного бульона

1 желток

2-3 ст. л. кукурузной муки

Масло – для жарки

Способ приготовления:

Картофель очистить, разрезать на четвертинки, варить 25-30 минут в подсоленной воде. Лук, яйцо и мясо птицы мелко порезать. Изюм сполоснуть под теплой водой, обсушить. На разогретом сливочном масле пожарить лук до прозрачности, добавить зелень петрушки, тимьян, изюм и мясной бульон, перемешать, добавить рубленные яйца и мясо птицы, снять с огня, дать остыть. Картофель размять, предварительно слив воду, добавить желток, перемешать и также дать остыть. В сотейнике разогреть масло для жарки. Смоченными холодной водой руками сделать из мясного фарша шарики размером с небольшой грецкий орех и облепить их картофельным пюре. Картофельные крокеты обвалять в кукурузной муке и со всех сторон подрумянить их в горячем растительном масле. Подавать картофельные крокеты горячими вместе со сметаной или вашим любимым соусом. Блюдо можно дополнить салатом из свежих овощей.

Фаршированные шампиньоны с орехами и клюквой

Фаршированные шампиньоны с орехами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Шампиньоны – 450 г

Грецкие орехи – 1/4 чашки

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 1 ст. л.

Лук-шалот – 1/2 чашки

Шалфей – 2 ст. л.

Розмарин – 2 ч. л.

Тимьян – 1/4 ч. л.

Морская соль – 1/4 ч. л.

Черный молотый перец – по вкусу

Сушеная клюква – 1/3 чашки

Винный уксус – 1 ч. л.

Петрушка – 1/4 чашки

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 ºС. Большой противень застелите бумагой для выпекания. Шампиньоны помойте и удалите ножки. В кухонный комбайн или в чашу блендера положите 1 стакан грецких орехов, измельчите в крошку. Нагрейте большой сотейник на среднем огне и добавьте немного оливкового масла, измельченные грецкие орехи, мелко нарезанный лук-шалот, измельченные шалфей, розмарин и тимьян. Посолите, поперчите. Готовьте 5-7 минут, часто помешивая. Снимите с огня, добавьте клюкву и винный уксус. Посолите, поперчите. Грибы нафаршируйте получившейся смесью, посыпьте грецкими орехами. Выпекайте 15-20 минут. Украсьте блюдо рубленой петрушкой.

Утиный паштет в слоеном тесте

Паштет в слоеном тесте Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1/2 утиной грудки с кожей

60 г свиного фарша

30 г белого хлеба

70 мл молока

1 луковица-шалот

1 желток (+ 1 для смазывания)

Слоеное тесто

Мука (для присыпки)

Петрушка

Черный перец

Соль

Способ приготовления:

Нарежьте хлеб небольшими кубиками и залейте молоком. Разморозьте слоеное тесто. Помойте утиную грудку под холодной водой, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кусочками. Измельчите в мясорубке утиное мясо, свиной фарш и хлеб, замоченный в молоке. Оставшееся на дне миски молоко также влить в фарш. Мелко нарубите луковицу-шалот и несколько веточек петрушки. Добавьте в фарш рубленый лук, петрушку, желток, черный перец, соль и тщательно вымесите. Возьмите вашу любимую чашку (около 150 мл), слегка присыпьте мукой. Отрежьте от размороженного теста широкую полоску. Такого размера, чтобы она легко вместилась в чашку, а свисающие края достигали 2-3 см. Выстелите чашку слоеным тестом. Ложкой выложите фарш в чашку с тестом. Смажьте края теста желтком и плотно закройте. Накройте чашку одной рукой, а другой – переверните чашку так, чтобы слоеный "пирожок" остался у вас на руке. В таком положении, не переворачивая обратно, уложите слоеный "пирожок" на предварительно застеленный пергаментом противень. Смажьте "пирожок" желтком. Толстенькой трубочкой проколите центр "пирожка", чтобы при выпекании из "пирожка" выходил пар. Для красоты можно сделать еще и крышечку к "пирожку": рюмкой вырежьте из оставшегося теста кружок. Также проколите центр кружка трубочкой и уложите на "пирожок". Выпекайте утиный паштет в слоеном тесте 20-25 минут при температуре 180 ºС.

Совет: Из теста можно не делать порционные пирожки, а приготовить закуску в виде рулета или кольца. Это позволит вам существенно сэкономить время.

Мясные рулетики с черносливом и грибным соусом



Куриные рулетики с черносливом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

150 г чернослива

3 куриных филе

300 г свежих белых грибов

2-3 ст. л. муки

2-3 ст. л. оливкового масла

1/2 стакана сметаны

1 репчатый лук

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Свежие белые грибы почистить и отварить, затем нарезать крошечными ломтиками. Добавить к ним репчатый лук и сметану. Тушить около 10 минут на слабом огне. Чернослив залить кипятком. Куриное филе нарезать небольшими ломтиками и отбить. В каждый кусочек филе завернуть чернослив и зафиксировать рулетики с помощью зубочисток. Обвалять их в муке и жарить на оливковом масле в течение 10-15 минут. Когда они обжарились до румяной корочки, положить их в кастрюлю и залить грибным соусом. Тушить на слабом огне 20 минут. Блюдо лучше всего сочетается с картофельным пюре: приготовьте его, посыпьте укропом и обложите вокруг рулетами. Или отварите картошку в кожуре, очистите, разрежьте на крупные куски и полейте оливковым маслом с добавлением чеснока и зелени.

Напомним, ранее мы делились рецептом фаршированного картофеля с беконом. "Сегодня" также писали, как приготовить жюльен с грибами и курицей.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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