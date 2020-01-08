Закуски на Старый Новый год 2020: ТОП-5 рецептов
Рецепты на Старый Новый год
Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в Украине в ночь с 13 на 14 января. Также 13 числа отмечается праздник Маланки, а 14 января – День святого Василия Великого.
Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:
Меню на Старый Новый год отличается обилием мясных блюд. На стол ставят буженину, холодец, колбасу, запеченную птицу. Мы расскажем, какие закуски можно приготовить на Щедрый вечер.
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Селедка под шубой в багете
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 багет с гладкой поверхностью (без надрезов)
- 1 вареная свекла среднего размера (340 г)
- 200 г сливочного или плавленого сыра
- 10-20 г репчатого лука
- 1 целая слабосоленая сельдь (350 г)
- Несколько веточек укропа
- 10 шт. корнишонов
- 50 г сливочного масла
- 2 куриных яйца
Способ приготовления:
- Свеклу среднего размера отварите до готовности. Остудите, очистите от кожицы и натрите на крупной терке. Натертую свеклу обязательно отожмите от сока.
- Отварите яйца, охладите, очистите и натрите на мелкой терке.
- В миске соедините сливочный сыр, яйца и размягченное сливочное масло.
- Разомните вилкой, чтобы масса стала однородной. Разделите сырно-яичную смесь пополам по двум мискам.
- В одну добавьте отжатую свеклу. Хорошо перемешайте.
- В другую сырную часть добавьте нарезанный укроп, перемешайте.
- Очистите сельдь от тонкой пленки, головы, плавников и хвоста. Удалите хребет и все мелкие косточки.
- Возьмите багет и сделайте разрез вдоль, не прорезая его до самого конца. Раскройте и удалите мякиш, оставляя стенки толщиной 1 см.
- Нанесите на багет равномерным слоем свекольную массу, сверху намажьте белую сырную массу с укропом.
- Посыпьте мелко порезанным луком. На одну часть багета положите филе рыбы.
- Сверху выложите в ряд дорожку из корнишонов.
- Накройте второй частью багета и плотно прижмите. Хорошо заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 3 часа.
- Нарежьте багет на ломтики и подавайте к столу. Закуску можно выложить на салатные листья и украсить зеленью.
Картофельные крокеты с курицей
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 1 ч. л. соли
- 1 луковица
- 1 вареное яйцо
- 400 г отварного мяса птицы без кожи и костей
- 1 ч. л. изюма
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1 ч. л. нарубленной зелени петрушки
- 1/4 ч. л. сушеного тимьяна
- 1 ст. л. мясного бульона
- 1 желток
- 2-3 ст. л. кукурузной муки
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
- Картофель очистить, разрезать на четвертинки, варить 25-30 минут в подсоленной воде.
- Лук, яйцо и мясо птицы мелко порезать. Изюм сполоснуть под теплой водой, обсушить.
- На разогретом сливочном масле пожарить лук до прозрачности, добавить зелень петрушки, тимьян, изюм и мясной бульон, перемешать, добавить рубленные яйца и мясо птицы, снять с огня, дать остыть.
- Картофель размять, предварительно слив воду, добавить желток, перемешать и также дать остыть. В сотейнике разогреть масло для жарки.
- Смоченными холодной водой руками сделать из мясного фарша шарики размером с небольшой грецкий орех и облепить их картофельным пюре.
- Картофельные крокеты обвалять в кукурузной муке и со всех сторон подрумянить их в горячем растительном масле.
- Подавать картофельные крокеты горячими вместе со сметаной или вашим любимым соусом. Блюдо можно дополнить салатом из свежих овощей.
Фаршированные шампиньоны с орехами и клюквой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 450 г
- Грецкие орехи – 1/4 чашки
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Лук-шалот – 1/2 чашки
- Шалфей – 2 ст. л.
- Розмарин – 2 ч. л.
- Тимьян – 1/4 ч. л.
- Морская соль – 1/4 ч. л.
- Черный молотый перец – по вкусу
- Сушеная клюква – 1/3 чашки
- Винный уксус – 1 ч. л.
- Петрушка – 1/4 чашки
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 ºС.
- Большой противень застелите бумагой для выпекания.
- Шампиньоны помойте и удалите ножки.
- В кухонный комбайн или в чашу блендера положите 1 стакан грецких орехов, измельчите в крошку.
- Нагрейте большой сотейник на среднем огне и добавьте немного оливкового масла, измельченные грецкие орехи, мелко нарезанный лук-шалот, измельченные шалфей, розмарин и тимьян. Посолите, поперчите. Готовьте 5-7 минут, часто помешивая.
- Снимите с огня, добавьте клюкву и винный уксус. Посолите, поперчите.
- Грибы нафаршируйте получившейся смесью, посыпьте грецкими орехами.
- Выпекайте 15-20 минут. Украсьте блюдо рубленой петрушкой.
Утиный паштет в слоеном тесте
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1/2 утиной грудки с кожей
- 60 г свиного фарша
- 30 г белого хлеба
- 70 мл молока
- 1 луковица-шалот
- 1 желток (+ 1 для смазывания)
- Слоеное тесто
- Мука (для присыпки)
- Петрушка
- Черный перец
- Соль
Способ приготовления:
- Нарежьте хлеб небольшими кубиками и залейте молоком. Разморозьте слоеное тесто.
- Помойте утиную грудку под холодной водой, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кусочками.
- Измельчите в мясорубке утиное мясо, свиной фарш и хлеб, замоченный в молоке. Оставшееся на дне миски молоко также влить в фарш.
- Мелко нарубите луковицу-шалот и несколько веточек петрушки. Добавьте в фарш рубленый лук, петрушку, желток, черный перец, соль и тщательно вымесите.
- Возьмите вашу любимую чашку (около 150 мл), слегка присыпьте мукой. Отрежьте от размороженного теста широкую полоску. Такого размера, чтобы она легко вместилась в чашку, а свисающие края достигали 2-3 см. Выстелите чашку слоеным тестом.
- Ложкой выложите фарш в чашку с тестом. Смажьте края теста желтком и плотно закройте.
- Накройте чашку одной рукой, а другой – переверните чашку так, чтобы слоеный "пирожок" остался у вас на руке. В таком положении, не переворачивая обратно, уложите слоеный "пирожок" на предварительно застеленный пергаментом противень.
- Смажьте "пирожок" желтком. Толстенькой трубочкой проколите центр "пирожка", чтобы при выпекании из "пирожка" выходил пар.
- Для красоты можно сделать еще и крышечку к "пирожку": рюмкой вырежьте из оставшегося теста кружок. Также проколите центр кружка трубочкой и уложите на "пирожок".
- Выпекайте утиный паштет в слоеном тесте 20-25 минут при температуре 180 ºС.
Совет: Из теста можно не делать порционные пирожки, а приготовить закуску в виде рулета или кольца. Это позволит вам существенно сэкономить время.
Мясные рулетики с черносливом и грибным соусом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 150 г чернослива
- 3 куриных филе
- 300 г свежих белых грибов
- 2-3 ст. л. муки
- 2-3 ст. л. оливкового масла
- 1/2 стакана сметаны
- 1 репчатый лук
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Свежие белые грибы почистить и отварить, затем нарезать крошечными ломтиками. Добавить к ним репчатый лук и сметану. Тушить около 10 минут на слабом огне.
- Чернослив залить кипятком. Куриное филе нарезать небольшими ломтиками и отбить. В каждый кусочек филе завернуть чернослив и зафиксировать рулетики с помощью зубочисток.
- Обвалять их в муке и жарить на оливковом масле в течение 10-15 минут. Когда они обжарились до румяной корочки, положить их в кастрюлю и залить грибным соусом.
- Тушить на слабом огне 20 минут.
- Блюдо лучше всего сочетается с картофельным пюре: приготовьте его, посыпьте укропом и обложите вокруг рулетами. Или отварите картошку в кожуре, очистите, разрежьте на крупные куски и полейте оливковым маслом с добавлением чеснока и зелени.
Напомним, ранее мы делились рецептом фаршированного картофеля с беконом. "Сегодня" также писали, как приготовить жюльен с грибами и курицей.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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