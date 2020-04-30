Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Закусочные треугольники: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт аппетитной горячей закуски

Ирина Павлина
Сегодня, 12:25

Закусочные треугольники с куриным фаршем и зеленью можно подавать на завтрак, обед или ужин. Это очень простое и очень сытное блюдо.

Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Вафельные треугольники с фаршем

Вафельные треугольники
Вафельные треугольники
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 упаковка вафельных коржей
  • 300 г куриного фарша
  • 100 мл соевого соуса
  • 5 яиц
  • Зелень
  • Паприка
  • Мускатный орех
  • Смесь перцев
  • Соль

Читайте также:
Как приготовить закусочный вафельный торт: пошаговый рецепт от Григория Германа

Способ приготовления:

  1. Смешайте в миске фарш, соевый соус, паприку, мускатный орех и перец. Добавьте нарезанную зелень.
  2. Взбейте яйца в миске.
  3. Возьмите корж, намажьте его фаршем. Слегка смочите руки в воде и примните. Накройте вторым коржом. Разрежьте на треугольники.
  4. Обмакивая вафельные треугольники во взбитое яйцо, обжарьте на растительном масле с двух сторон.

Как подавать треугольники

Подавайте закуску горячей вместе с зеленью и любыми соусами на свой вкус.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт весеннего салата с курицей и йогуртовой заправкой Картошка как из костра: быстрый рецепт для микроволновки Как сделать вкусный шашлык из курицы в духовке Супы из весенней зелени: три необычных рецепта для обеда
рецепт фарш вафли Григорий Герман закуска
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тодоренко позбавили титулу
Тодоренко позбавили титулу "Жінка року": в чому суть скандалу?
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Котлеты больше не готовлю: 7 блюд из фарша хватит на месяц
Котлеты больше не готовлю: 7 блюд из фарша хватит на месяц
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики

Популярные статьи

Сегодня, 08:02Афиша

Филиппу Киркорову – 53: ТОП-7 хитов эпатажного артиста

Вчера, 16:06Fun

Что подарить на День матери-2020: самые лучшие варианты подарков маме

Вчера, 11:54Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют годовщину свадьбы: история любви герцогов

Вчера, 11:23Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 10:00Food

Как правильно варить уху на костре: полезные советы и рецепт

Вчера, 07:05Fun

Получают по 1700 долларов: на фото показали юных фавориток Ким Чен Ына

28 апреляFun

Когда Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

28 апреляШоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

28 апреляFood

Как приготовить сочный шашлык из свинины

28 апреляFood

Как испечь классические синнабоны со сливочным кремом

28 апреляШоу-бизнес

"Иная близость": Тина Кароль в годовщину смерти поделилась снимком мужа

28 апреляFun

Радоница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

28 апреляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

28 апреляFun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

28 апреляFun

Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео

27 апреляTravel

Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

Новости партнеров

Какие продукты можно есть на ночь и при этом худеть
Какие продукты можно есть на ночь и при этом худеть
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
10 секретов приготовления вкусного кофе
10 секретов приготовления вкусного кофе
Нарезаем селедку на салат: сытная замена оливье и шубе
Нарезаем селедку на салат: сытная замена оливье и шубе
Проверка сливочного масла на качество: простые способы
Проверка сливочного масла на качество: простые способы
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Как быть красивой и привлекательной: 6 простых секретов
Как быть красивой и привлекательной: 6 простых секретов