Закусочные треугольники: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт аппетитной горячей закуски
Закусочные треугольники с куриным фаршем и зеленью можно подавать на завтрак, обед или ужин. Это очень простое и очень сытное блюдо.
Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Вафельные треугольники с фаршем
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 упаковка вафельных коржей
- 300 г куриного фарша
- 100 мл соевого соуса
- 5 яиц
- Зелень
- Паприка
- Мускатный орех
- Смесь перцев
- Соль
Способ приготовления:
- Смешайте в миске фарш, соевый соус, паприку, мускатный орех и перец. Добавьте нарезанную зелень.
- Взбейте яйца в миске.
- Возьмите корж, намажьте его фаршем. Слегка смочите руки в воде и примните. Накройте вторым коржом. Разрежьте на треугольники.
- Обмакивая вафельные треугольники во взбитое яйцо, обжарьте на растительном масле с двух сторон.
Как подавать треугольники
Подавайте закуску горячей вместе с зеленью и любыми соусами на свой вкус.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников
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Источник: Сегодня