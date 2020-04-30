Закусочные треугольники: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт аппетитной горячей закуски

Закусочные треугольники с куриным фаршем и зеленью можно подавать на завтрак, обед или ужин. Это очень простое и очень сытное блюдо.

Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Вафельные треугольники с фаршем

Вафельные треугольники Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 упаковка вафельных коржей

300 г куриного фарша

100 мл соевого соуса

5 яиц

Зелень

Паприка

Мускатный орех

Смесь перцев

Соль

Способ приготовления:

Смешайте в миске фарш, соевый соус, паприку, мускатный орех и перец. Добавьте нарезанную зелень. Взбейте яйца в миске. Возьмите корж, намажьте его фаршем. Слегка смочите руки в воде и примните. Накройте вторым коржом. Разрежьте на треугольники. Обмакивая вафельные треугольники во взбитое яйцо, обжарьте на растительном масле с двух сторон.

Как подавать треугольники

Подавайте закуску горячей вместе с зеленью и любыми соусами на свой вкус.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.

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