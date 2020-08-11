Запеченная дорада с луком, сметаной и пряными травами: рецепт приготовления

Запеченная рыба в сметане – это просто, быстро и очень вкусно

Не знаете, как вкусно запечь дораду в домашних условиях? Эта средиземноморская рыба идеально сочетается с луком, сметаной и сушеными пряными травами. Меньше чем через час вы получите потрясающее блюдо, достойное праздничного ужина.

Запеченная дорада в сметане

Запеченная дорада в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

157 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 тушки дорады

2 ст.л. сметаны 20% жирности

1 лук репчатый

1 ст.л. оливкового масла

Щепотка орегано

Щепотка базилика

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сделать сметанный соус: почистить и нарезать лук кольцами. Немного помять его руками, чтобы пустил сок, и залить сметаной, смешанной со специями и оливковым маслом, перемешать. Дораду очистить, выпотрошить, удалить жабры, промыть и обсушить бумажными полотенцами. Посолить рыбу снаружи и внутри. Тщательно обмазать каждую рыбину сметанным соусом, в том числе и внутри. Глубокое блюдо для запекания смазать растительным маслом, переложить туда рыбу, и отправить в разогретую до 170 ºС духовку на 25-30 минут. Через 15 минут запекания можно перевернуть рыбу другой стороной вверх, чтобы запеченная корочка была с двух сторон.

Как подавать блюдо

Немного остудить рыбу. Подавать вместе с белым вином и салатом из свежих овощей.

Смотрите видео, как запечь скумбрию на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом трески на овощной подушке, а также рассказывали, как вкусно приготовить тилапию.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться