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Запеченная дорада с луком, сметаной и пряными травами: рецепт приготовления

Сегодня, 15:02

Запеченная рыба в сметане – это просто, быстро и очень вкусно

Не знаете, как вкусно запечь дораду в домашних условиях? Эта средиземноморская рыба идеально сочетается с луком, сметаной и сушеными пряными травами. Меньше чем через час вы получите потрясающее блюдо, достойное праздничного ужина.

Запеченная дорада в сметане

Запеченная дорада в духовке
Запеченная дорада в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 157 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 тушки дорады
  • 2 ст.л. сметаны 20% жирности
  • 1 лук репчатый
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • Щепотка орегано
  • Щепотка базилика
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Сделать сметанный соус: почистить и нарезать лук кольцами. Немного помять его руками, чтобы пустил сок, и залить сметаной, смешанной со специями и оливковым маслом, перемешать.
  2. Дораду очистить, выпотрошить, удалить жабры, промыть и обсушить бумажными полотенцами.
  3. Посолить рыбу снаружи и внутри. Тщательно обмазать каждую рыбину сметанным соусом, в том числе и внутри.
  4. Глубокое блюдо для запекания смазать растительным маслом, переложить туда рыбу, и отправить в разогретую до 170 ºС духовку на 25-30 минут.
  5. Через 15 минут запекания можно перевернуть рыбу другой стороной вверх, чтобы запеченная корочка была с двух сторон.

Как подавать блюдо

Немного остудить рыбу. Подавать вместе с белым вином и салатом из свежих овощей.

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Источник: Сегодня
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