Запеченная дорада с луком, сметаной и пряными травами: рецепт приготовления
Запеченная рыба в сметане – это просто, быстро и очень вкусно
Не знаете, как вкусно запечь дораду в домашних условиях? Эта средиземноморская рыба идеально сочетается с луком, сметаной и сушеными пряными травами. Меньше чем через час вы получите потрясающее блюдо, достойное праздничного ужина.
Запеченная дорада в сметане
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 157 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 тушки дорады
- 2 ст.л. сметаны 20% жирности
- 1 лук репчатый
- 1 ст.л. оливкового масла
- Щепотка орегано
- Щепотка базилика
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Сделать сметанный соус: почистить и нарезать лук кольцами. Немного помять его руками, чтобы пустил сок, и залить сметаной, смешанной со специями и оливковым маслом, перемешать.
- Дораду очистить, выпотрошить, удалить жабры, промыть и обсушить бумажными полотенцами.
- Посолить рыбу снаружи и внутри. Тщательно обмазать каждую рыбину сметанным соусом, в том числе и внутри.
- Глубокое блюдо для запекания смазать растительным маслом, переложить туда рыбу, и отправить в разогретую до 170 ºС духовку на 25-30 минут.
- Через 15 минут запекания можно перевернуть рыбу другой стороной вверх, чтобы запеченная корочка была с двух сторон.
Как подавать блюдо
Немного остудить рыбу. Подавать вместе с белым вином и салатом из свежих овощей.
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