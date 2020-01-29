Запеченная голень индейки с розмарином и чесноком: рецепт дня

Готовим голени индейки в духовке

Голени индейки в духовке Фото: Depositphotos

Побалуйте себя нежным и ароматным мясом индейки с румяной корочкой. В нашем рецепте голень индейки запекается в духовке с чесноком, розмарином и сливками.

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Такое блюдо можно приготовить как на обычный семейный ужин, так и подать на праздничный стол.

Голени индейки в духовке

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 голени индейки

3 зубчика чеснока, тонко нарезанных

9 ст.л. жирных сливок

Соль, перец – по вкусу

Розмарин – несколько веточек

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220 ºС. Голени индейки помойте, обсушите. Нашпигуйте каждую голень чесноком. Натрите солью и перцем. Сложите голени в утятницу. Смажьте сливками ту часть голеней, которая направлена вверх. Отправьте в духовку и подождите, пока голени подрумянятся (около 15 минут). Перевернуть на другую сторону. Смазать сливками, подрумянить. Затем положить в утятницу розмарин, закрыть крышкой, убавить огонь до 180 ºС и готовить еще около часа. Готовое блюдо достать из духовки и дать ему отдохнуть 15 минут.

Как подавать голени индейки

На гарнир прекрасно подойдет запеченный картофель. К запеченным голеням также можно подать томатный или горчичный соус.

Напомним, ранее мы делились рецептом филе индейки с ананасами.

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