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Запеченная голень индейки с розмарином и чесноком: рецепт дня

Готовим голени индейки в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Голени индейки в духовке
Голени индейки в духовке
Фото: Depositphotos

Побалуйте себя нежным и ароматным мясом индейки с румяной корочкой. В нашем рецепте голень индейки запекается в духовке с чесноком, розмарином и сливками.

Смотрите видео, как приготовить оладьи с индейкой:

Такое блюдо можно приготовить как на обычный семейный ужин, так и подать на праздничный стол.

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Голени индейки в духовке

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 голени индейки
  • 3 зубчика чеснока, тонко нарезанных
  • 9 ст.л. жирных сливок
  • Соль, перец – по вкусу
  • Розмарин – несколько веточек

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220 ºС.
  2. Голени индейки помойте, обсушите. Нашпигуйте каждую голень чесноком. Натрите солью и перцем.
  3. Сложите голени в утятницу. Смажьте сливками ту часть голеней, которая направлена вверх. Отправьте в духовку и подождите, пока голени подрумянятся (около 15 минут).
  4. Перевернуть на другую сторону. Смазать сливками, подрумянить.
  5. Затем положить в утятницу розмарин, закрыть крышкой, убавить огонь до 180 ºС и готовить еще около часа.
  6. Готовое блюдо достать из духовки и дать ему отдохнуть 15 минут.

Как подавать голени индейки

На гарнир прекрасно подойдет запеченный картофель. К запеченным голеням также можно подать томатный или горчичный соус.

Напомним, ранее мы делились рецептом филе индейки с ананасами.

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Источник: Сегодня
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