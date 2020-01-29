Запеченная голень индейки с розмарином и чесноком: рецепт дня
Готовим голени индейки в духовке
Побалуйте себя нежным и ароматным мясом индейки с румяной корочкой. В нашем рецепте голень индейки запекается в духовке с чесноком, розмарином и сливками.
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Такое блюдо можно приготовить как на обычный семейный ужин, так и подать на праздничный стол.
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Голени индейки в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 142 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 голени индейки
- 3 зубчика чеснока, тонко нарезанных
- 9 ст.л. жирных сливок
- Соль, перец – по вкусу
- Розмарин – несколько веточек
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 220 ºС.
- Голени индейки помойте, обсушите. Нашпигуйте каждую голень чесноком. Натрите солью и перцем.
- Сложите голени в утятницу. Смажьте сливками ту часть голеней, которая направлена вверх. Отправьте в духовку и подождите, пока голени подрумянятся (около 15 минут).
- Перевернуть на другую сторону. Смазать сливками, подрумянить.
- Затем положить в утятницу розмарин, закрыть крышкой, убавить огонь до 180 ºС и готовить еще около часа.
- Готовое блюдо достать из духовки и дать ему отдохнуть 15 минут.
Как подавать голени индейки
На гарнир прекрасно подойдет запеченный картофель. К запеченным голеням также можно подать томатный или горчичный соус.
Напомним, ранее мы делились рецептом филе индейки с ананасами.
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Источник: Сегодня