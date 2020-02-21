Запеченная куриная грудка в лимонном соке: рецепт дня

Готовим куриное филе с духовке с лимоном

Диетическая, сытная и вкусная куриная грудка подходит для приготовления множества полезных блюд. Самый простой вариант – запечь куриное филе в духовке с лимонным соком и чесноком.

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Чтобы мясо оставалось сочным, многие кулинары советуют предварительно вымочить его в соляном растворе. Для этого нужно положить грудку минимум на 20 минут в соленую холодную воду (в идеале у вас должен получиться 4%-ный раствор соли).

Куриная грудка в лимонном соке

Курица с лимоном в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

119 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г куриного филе

Сок одного лимона

2 столовые ложки оливкового масла

Пару зубчиков чеснока

Специи по вкусу

Способ приготовления:

Вымойте куриное филе и обсушите. В миске смешайте лимонный сок со специями, оливковым маслом и чесноком. Поместите курицу в форму для выпечки и залейте лимонным соусом. При желании, можно помариновать в нем куриные грудки некоторое время. Прикройте фольгой и поместите в предварительно разогретую духовку. Запекайте куриную грудку в духовке около 30 минут.

Как подавать курицу

Запеченное куриное филе можно подавать с отварным рисом, картофельным пюре, салатов из свежих или запеченных овощей. Из соусов лучше всего подойдут йогуртовый и горчичный.

Смотрите видео, как приготовить диетическое куриное филе:

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриное филе с ягодами. "Сегодня" также делились рецептом куриной грудки в пикантном маринаде.

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