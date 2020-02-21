Запеченная куриная грудка в лимонном соке: рецепт дня
Готовим куриное филе с духовке с лимоном
Диетическая, сытная и вкусная куриная грудка подходит для приготовления множества полезных блюд. Самый простой вариант – запечь куриное филе в духовке с лимонным соком и чесноком.
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Чтобы мясо оставалось сочным, многие кулинары советуют предварительно вымочить его в соляном растворе. Для этого нужно положить грудку минимум на 20 минут в соленую холодную воду (в идеале у вас должен получиться 4%-ный раствор соли).
Куриная грудка в лимонном соке
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 119 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- Сок одного лимона
- 2 столовые ложки оливкового масла
- Пару зубчиков чеснока
- Специи по вкусу
Способ приготовления:
- Вымойте куриное филе и обсушите.
- В миске смешайте лимонный сок со специями, оливковым маслом и чесноком.
- Поместите курицу в форму для выпечки и залейте лимонным соусом. При желании, можно помариновать в нем куриные грудки некоторое время.
- Прикройте фольгой и поместите в предварительно разогретую духовку.
- Запекайте куриную грудку в духовке около 30 минут.
Как подавать курицу
Запеченное куриное филе можно подавать с отварным рисом, картофельным пюре, салатов из свежих или запеченных овощей. Из соусов лучше всего подойдут йогуртовый и горчичный.
Смотрите видео, как приготовить диетическое куриное филе:
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриное филе с ягодами. "Сегодня" также делились рецептом куриной грудки в пикантном маринаде.
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