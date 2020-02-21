Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Запеченная куриная грудка в лимонном соке: рецепт дня

Готовим куриное филе с духовке с лимоном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15

Диетическая, сытная и вкусная куриная грудка подходит для приготовления множества полезных блюд. Самый простой вариант – запечь куриное филе в духовке с лимонным соком и чесноком.

Читайте также:
Полезные куриные котлеты с брокколи и сыром в духовке

Чтобы мясо оставалось сочным, многие кулинары советуют предварительно вымочить его в соляном растворе. Для этого нужно положить грудку минимум на 20 минут в соленую холодную воду (в идеале у вас должен получиться 4%-ный раствор соли).

Куриная грудка в лимонном соке

Курица с лимоном в духовке
Курица с лимоном в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 119 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • Сок одного лимона
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Пару зубчиков чеснока
  • Специи по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вымойте куриное филе и обсушите.
  2. В миске смешайте лимонный сок со специями, оливковым маслом и чесноком.
  3. Поместите курицу в форму для выпечки и залейте лимонным соусом. При желании, можно помариновать в нем куриные грудки некоторое время.
  4. Прикройте фольгой и поместите в предварительно разогретую духовку.
  5. Запекайте куриную грудку в духовке около 30 минут.

Как подавать курицу

Запеченное куриное филе можно подавать с отварным рисом, картофельным пюре, салатов из свежих или запеченных овощей. Из соусов лучше всего подойдут йогуртовый и горчичный.

Смотрите видео, как приготовить диетическое куриное филе:

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриное филе с ягодами. "Сегодня" также делились рецептом куриной грудки в пикантном маринаде.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт простого салата из сельди с авокадо и свеклой Макаронная запеканка с фаршем и сыром: рецепт дня Рецепт простого салата из консервированного тунца и овощей Лучший рецепт жареных куриных ножек с чесноком и зеленью
курица рецепт лимон рецепт дня куриное филе
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Салат Оливье классический советский, пошаговый рецепт с фото
Салат Оливье классический советский, пошаговый рецепт с фото
Ким Кардашьян одела тоненькие бикини, показав крупные формы
Ким Кардашьян одела тоненькие бикини, показав крупные формы
Звезде «Все женщины – ведьмы» диагностировали 4-ю стадию рака
Звезде «Все женщины – ведьмы» диагностировали 4-ю стадию рака

Популярные статьи

Вчера, 19:56Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 17:31Стиль

Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото

Вчера, 16:57Fun

Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

Вчера, 09:00Food

Начинки для блинов: ТОП-5 сладких вариантов на Масленицу

19 февраляПсихология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

19 февраляШоу-бизнес

Влад Яма показал, как танцует его красавица-жена

19 февраляFun

19 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 февраляTravel

Переезжайте всей семьей: городок возле моря предлагает дома почти бесплатно, фото

19 февраляPR

Аналоги дорогих духов: тайна формулы раскрыта, какая их адекватная цена – 100 или 500 грн?

19 февраляTravel

Ryanair распродает самые дешевые авиабилеты на весну 2020

19 февраляFun

19-летний парень откопал древний клад возрастом две тысячи лет: фото

19 февраляFood

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

18 февраляEvents

Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака: день позитивного настроения

18 февраляСтиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды сезона весна-лето

18 февраляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

18 февраляEvents

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Чем можно обшить балкон изнутри
Чем можно обшить балкон изнутри
Анастасия Заворотнюк рассказала об операции
Анастасия Заворотнюк рассказала об операции
Верность до последнего дня: София Ротару показала фото любимого
Верность до последнего дня: София Ротару показала фото любимого
Орбакайте расстроила фанов новостью о проблемах со здоровьем
Орбакайте расстроила фанов новостью о проблемах со здоровьем
Каменских показала свою фигуру (фото)
Каменских показала свою фигуру (фото)
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
Почему не стоит стелить ламинат на кухне