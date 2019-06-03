Запеченная молодая картошка в духовке: три простых рецепта

Узнайте, как вкусно запечь молодой картофель

Молодая картошка в духовке Фото: Depositphotos

Мы привыкли варить молодую картошку, но ее можно без проблем приготовить в духовке. Вам даже не нужно будет чистить клубни, достаточно лишь тщательно помыть их с использованием щетки. Запеченный молодой картофель можно есть вместе с салатом или подавать на гарнир к мясным или рыбным блюдам.

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Запеченная молодая картошка по-грузински

Ингредиенты:

Молодая картошка

Хмели-сунели

Свежемолотый черный перец

Оливковое масло

Соль

Рецепт приготовления:

Картошку тщательно вымыть, разрезать на четыре части. В миску налить оливковое масло, насыпать хмели-сунели, соль и молотый черный перец. Положить картофель и перемешать так, чтобы он весь покрылся маслом и приправами. Запекать при 180 градусах приблизительно 30-40 минут. Подавать вместе с салатом из свежих овощей.

Молодой картофель в духовке Фото: Depositphotos

Молодой картофель, запеченный с тимьяном

Ингредиенты:

0,5 кг самого мелкого молодого картофеля

1,5 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. соли

2 ч.л. листиков тимьяна

Рецепт приготовления:

Духовку разогреть до 200 С. Противень застелить бумагой для выпечки. Картофель очень хорошо помыть. Добавить к картошке масло, соль и тимьян. Все хорошо перемешать. Высыпать картошку на противень и запекать около 35-40 минут.

Молодой картофель в духовке с острым сметанным соусом

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля

3-4 ст.л. кунжута

1 головка молодого чеснока

Соль по вкусу

Растительное масло

Укроп

Для соуса:

300 мл нежирной сметаны

2 ст.л. тертого белого хрена

Соль

Рецепт приготовления:

Кунжут обжарить на сухой сковородке до золотистого цвета. Картошку тщательно помыть, вытереть насухо и разрезать вдоль пополам. В жаропрочную форму налить растительное масло, картофель высыпать и хорошо перемешать, посолить. Потом каждую половинку обмакнуть разрезом в кунжут и уложить в один слой. Чеснок очистить от верхнего (несъедобного) слоя, и порезать тонкими пластинками. Уложить между картофелинами в форму, отправить в духовку и запекать, время от времени помешивая лопаткой, до золотистого цвета. Приготовить соус. В сметану добавить хрен и посолить по вкусу. Можно потом добавить запеченный чеснок. Готовую картошку посыпать свежим укропом и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку со сливочным маслом и укропом. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.

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