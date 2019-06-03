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Запеченная молодая картошка в духовке: три простых рецепта

Узнайте, как вкусно запечь молодой картофель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Молодая картошка в духовке
Молодая картошка в духовке
Фото: Depositphotos

Мы привыкли варить молодую картошку, но ее можно без проблем приготовить в духовке. Вам даже не нужно будет чистить клубни, достаточно лишь тщательно помыть их с использованием щетки. Запеченный молодой картофель можно есть вместе с салатом или подавать на гарнир к мясным или рыбным блюдам.

Смотрите видео о самом дорогом картофеле в мире:

Запеченная молодая картошка по-грузински

Ингредиенты:

  • Молодая картошка
  • Хмели-сунели
  • Свежемолотый черный перец
  • Оливковое масло
  • Соль

Рецепт приготовления:

  1. Картошку тщательно вымыть, разрезать на четыре части.
  2. В миску налить оливковое масло, насыпать хмели-сунели, соль и молотый черный перец. 
  3. Положить картофель и перемешать так, чтобы он весь покрылся маслом и приправами.
  4. Запекать при 180 градусах приблизительно 30-40 минут.
  5. Подавать вместе с салатом из свежих овощей.

Молодой картофель в духовке
Молодой картофель в духовке
Фото: Depositphotos

Молодой картофель, запеченный с тимьяном

Ингредиенты:

  • 0,5 кг самого мелкого молодого картофеля
  • 1,5 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. соли
  • 2 ч.л. листиков тимьяна 

Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогреть до 200 С. Противень застелить бумагой для выпечки.
  2. Картофель очень хорошо помыть.
  3. Добавить к картошке масло, соль и тимьян. Все хорошо перемешать.
  4. Высыпать картошку на противень и запекать около 35-40 минут.

Молодой картофель в духовке с острым сметанным соусом

Ингредиенты:

  • 1 кг молодого картофеля
  • 3-4 ст.л. кунжута
  • 1 головка молодого чеснока
  • Соль по вкусу
  • Растительное масло
  • Укроп

Для соуса:

  • 300 мл нежирной сметаны
  • 2 ст.л. тертого белого хрена
  • Соль

Рецепт приготовления:

  1. Кунжут обжарить на сухой сковородке до золотистого цвета.
  2. Картошку тщательно помыть, вытереть насухо и разрезать вдоль пополам. 
  3. В жаропрочную форму налить растительное масло, картофель высыпать и хорошо перемешать, посолить. Потом каждую половинку обмакнуть разрезом в кунжут и уложить в один слой. 
  4. Чеснок очистить от верхнего (несъедобного) слоя, и порезать тонкими пластинками. Уложить между картофелинами в форму, отправить в духовку и запекать, время от времени помешивая лопаткой, до золотистого цвета.
  5. Приготовить соус. В сметану добавить хрен и посолить по вкусу. Можно потом добавить запеченный чеснок.
  6. Готовую картошку посыпать свежим укропом и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку со сливочным маслом и укропом. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.

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Источник: Сегодня
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