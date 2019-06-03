Запеченная молодая картошка в духовке: три простых рецепта
Узнайте, как вкусно запечь молодой картофель
Мы привыкли варить молодую картошку, но ее можно без проблем приготовить в духовке. Вам даже не нужно будет чистить клубни, достаточно лишь тщательно помыть их с использованием щетки. Запеченный молодой картофель можно есть вместе с салатом или подавать на гарнир к мясным или рыбным блюдам.
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Запеченная молодая картошка по-грузински
Ингредиенты:
- Молодая картошка
- Хмели-сунели
- Свежемолотый черный перец
- Оливковое масло
- Соль
Рецепт приготовления:
- Картошку тщательно вымыть, разрезать на четыре части.
- В миску налить оливковое масло, насыпать хмели-сунели, соль и молотый черный перец.
- Положить картофель и перемешать так, чтобы он весь покрылся маслом и приправами.
- Запекать при 180 градусах приблизительно 30-40 минут.
- Подавать вместе с салатом из свежих овощей.
Молодой картофель, запеченный с тимьяном
Ингредиенты:
- 0,5 кг самого мелкого молодого картофеля
- 1,5 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. соли
- 2 ч.л. листиков тимьяна
Рецепт приготовления:
- Духовку разогреть до 200 С. Противень застелить бумагой для выпечки.
- Картофель очень хорошо помыть.
- Добавить к картошке масло, соль и тимьян. Все хорошо перемешать.
- Высыпать картошку на противень и запекать около 35-40 минут.
Молодой картофель в духовке с острым сметанным соусом
Ингредиенты:
- 1 кг молодого картофеля
- 3-4 ст.л. кунжута
- 1 головка молодого чеснока
- Соль по вкусу
- Растительное масло
- Укроп
Для соуса:
- 300 мл нежирной сметаны
- 2 ст.л. тертого белого хрена
- Соль
Рецепт приготовления:
- Кунжут обжарить на сухой сковородке до золотистого цвета.
- Картошку тщательно помыть, вытереть насухо и разрезать вдоль пополам.
- В жаропрочную форму налить растительное масло, картофель высыпать и хорошо перемешать, посолить. Потом каждую половинку обмакнуть разрезом в кунжут и уложить в один слой.
- Чеснок очистить от верхнего (несъедобного) слоя, и порезать тонкими пластинками. Уложить между картофелинами в форму, отправить в духовку и запекать, время от времени помешивая лопаткой, до золотистого цвета.
- Приготовить соус. В сметану добавить хрен и посолить по вкусу. Можно потом добавить запеченный чеснок.
- Готовую картошку посыпать свежим укропом и подавать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку со сливочным маслом и укропом. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.
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