Запеченная молодая картошка в рукаве: три рецепта летнего гарнира

Рецепты молодого картофеля в духовке

Молодая картошка, запеченная в духовке Фото: Depositphotos

Молодая картошка в рукаве – это лучший способ приготовить вкусный и мягкий картофель в духовке. Потратив минимум времени и сил, вы получите вкусный гарнир к мясным и рыбным блюдам. Мы расскажем, как запечь молодую картошку в духовке со специями.

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Молодой картофель в рукаве с розмарином

Картошка молодая в рукаве Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля

5 зубчиков чеснока

3 ст. л. оливкового масла

1 веточка розмарина

Соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 220 С. Помойте картофель с щеткой. Крупные картофелины разрежьте на 4 части, мелкие пополам. Чеснок раздавите ножом, очистите. Положите картофель и чеснок в рукав для запекания и зафиксируйте один конец. Влейте оливковое масло, добавьте соль и свежемолотый черный перец, положите листочки розмарина. Завяжите второй конец рукава и хорошо потрясите, чтобы все ингредиенты перемешались. Положите рукав на противень или решетку, сделайте 2-3 надреза на верхней части пакета и поставьте в духовку. Запекайте 50-60 минут, до готовности. Готовый картофель переложите на блюдо и сразу же подавайте.

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Молодая картошка в рукаве с чесноком и зеленью

Молодая картошка с зеленью и чесноком Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Молодой картофель — 1 кг

Чеснок — 3 зубчика

Петрушка, укроп или другая зелень по вкусу — 1 пучок

Оливковое масло — 3 ст.л.

Морская соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Кинза (по желанию) — по вкусу

Рецепт приготовления:

Духовку разогрейте до 200°C. Картофель тщательно вымойте и, при необходимости, потрите щеткой, сохраняя кожуру. Если он крупный, каждую картофелину можно наколоть вилкой в нескольких местах. Чеснок очистите и мелко порубите ножом. Зелень порубите ножом. В глубокую миску влейте оливковое масло, положите чеснок, соль, перец и зелень. Все хорошо перемешайте. Затем положите картофель и еще раз все тщательно перемешайте, так, чтобы картофель покрылся получившейся смесью. Подготовьте рукав для запекания и выложите туда картофель с зеленью. Завяжите рукав так, чтобы в нем оставалось как можно больше воздуха. Сделайте в рукаве 2-3 прокола. Поместите рукав на решетку в разогретую духовку и выпекайте приблизительно 40-60 минут – в зависимости от величины картофеля. Готовый картофель можно подать, дополнительно посыпав рубленой зеленью (интересный аромат придаст кинза) и полив оливковым маслом.

Рецепт молодой картошки в рукаве в духовке

Молодая картошка с чесноком в духовке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Молодой картофель – 1-1,5 кг

Масло сливочное – 40 г

Крупная соль – 1 ч.л.

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Паприка сушеная – 1-1,5 ч.л.

Смесь перцев – щепотка

Рецепт приготовления:

Тщательно помойте и обсушите молодой картофель, сложите в рукав для запекания. Добавьте сливочное масло, чеснок, паприку и соль. Завяжите рукав с двух сторон и хорошо встряхните. Сделайте в полиэтилене небольшие отверстия для выхода пара. Запекайте картофель при 180 С до мягкости. Подавайте молодой картофель, запеченный в рукаве, с зеленью и овощами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку со сливочным маслом и укропом. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.

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