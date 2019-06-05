Запеченная молодая картошка в рукаве: три рецепта летнего гарнира
Рецепты молодого картофеля в духовке
Молодая картошка в рукаве – это лучший способ приготовить вкусный и мягкий картофель в духовке. Потратив минимум времени и сил, вы получите вкусный гарнир к мясным и рыбным блюдам. Мы расскажем, как запечь молодую картошку в духовке со специями.
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Молодой картофель в рукаве с розмарином
Ингредиенты:
- 1 кг молодого картофеля
- 5 зубчиков чеснока
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1 веточка розмарина
- Соль, свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 220 С. Помойте картофель с щеткой. Крупные картофелины разрежьте на 4 части, мелкие пополам. Чеснок раздавите ножом, очистите. Положите картофель и чеснок в рукав для запекания и зафиксируйте один конец.
- Влейте оливковое масло, добавьте соль и свежемолотый черный перец, положите листочки розмарина. Завяжите второй конец рукава и хорошо потрясите, чтобы все ингредиенты перемешались.
- Положите рукав на противень или решетку, сделайте 2-3 надреза на верхней части пакета и поставьте в духовку. Запекайте 50-60 минут, до готовности. Готовый картофель переложите на блюдо и сразу же подавайте.
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Молодая картошка в рукаве с чесноком и зеленью
Ингредиенты:
- Молодой картофель — 1 кг
- Чеснок — 3 зубчика
- Петрушка, укроп или другая зелень по вкусу — 1 пучок
- Оливковое масло — 3 ст.л.
- Морская соль — по вкусу
- Черный перец — по вкусу
- Кинза (по желанию) — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Духовку разогрейте до 200°C.
- Картофель тщательно вымойте и, при необходимости, потрите щеткой, сохраняя кожуру. Если он крупный, каждую картофелину можно наколоть вилкой в нескольких местах.
- Чеснок очистите и мелко порубите ножом.
- Зелень порубите ножом.
- В глубокую миску влейте оливковое масло, положите чеснок, соль, перец и зелень. Все хорошо перемешайте.
- Затем положите картофель и еще раз все тщательно перемешайте, так, чтобы картофель покрылся получившейся смесью.
- Подготовьте рукав для запекания и выложите туда картофель с зеленью. Завяжите рукав так, чтобы в нем оставалось как можно больше воздуха. Сделайте в рукаве 2-3 прокола.
- Поместите рукав на решетку в разогретую духовку и выпекайте приблизительно 40-60 минут – в зависимости от величины картофеля.
- Готовый картофель можно подать, дополнительно посыпав рубленой зеленью (интересный аромат придаст кинза) и полив оливковым маслом.
Рецепт молодой картошки в рукаве в духовке
Ингредиенты:
- Молодой картофель – 1-1,5 кг
- Масло сливочное – 40 г
- Крупная соль – 1 ч.л.
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
- Паприка сушеная – 1-1,5 ч.л.
- Смесь перцев – щепотка
Рецепт приготовления:
- Тщательно помойте и обсушите молодой картофель, сложите в рукав для запекания.
- Добавьте сливочное масло, чеснок, паприку и соль. Завяжите рукав с двух сторон и хорошо встряхните.
- Сделайте в полиэтилене небольшие отверстия для выхода пара.
- Запекайте картофель при 180 С до мягкости.
- Подавайте молодой картофель, запеченный в рукаве, с зеленью и овощами.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку со сливочным маслом и укропом. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.
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Источник: Сегодня