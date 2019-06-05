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Запеченная молодая картошка в рукаве: три рецепта летнего гарнира

Рецепты молодого картофеля в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:08
Молодая картошка, запеченная в духовке
Молодая картошка, запеченная в духовке
Фото: Depositphotos

Молодая картошка в рукаве – это лучший способ приготовить вкусный и мягкий картофель в духовке. Потратив минимум времени и сил, вы получите вкусный гарнир к мясным и рыбным блюдам. Мы расскажем, как запечь молодую картошку в духовке со специями. 

Смотрите видео о самом дорогом картофеле в мире:

Молодой картофель в рукаве с розмарином

Картошка молодая в рукаве
Картошка молодая в рукаве
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг молодого картофеля
  • 5 зубчиков чеснока
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1 веточка розмарина
  • Соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220 С. Помойте картофель с щеткой. Крупные картофелины разрежьте на 4 части, мелкие пополам. Чеснок раздавите ножом, очистите. Положите картофель и чеснок в рукав для запекания и зафиксируйте один конец.
  2. Влейте оливковое масло, добавьте соль и свежемолотый черный перец, положите листочки розмарина. Завяжите второй конец рукава и хорошо потрясите, чтобы все ингредиенты перемешались.
  3. Положите рукав на противень или решетку, сделайте 2-3 надреза на верхней части пакета и поставьте в духовку. Запекайте 50-60 минут, до готовности. Готовый картофель переложите на блюдо и сразу же подавайте.

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Молодая картошка в рукаве с чесноком и зеленью

Молодая картошка с зеленью и чесноком
Молодая картошка с зеленью и чесноком
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Молодой картофель — 1 кг
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Петрушка, укроп или другая зелень по вкусу — 1 пучок
  • Оливковое масло — 3 ст.л.
  • Морская соль — по вкусу
  • Черный перец — по вкусу
  • Кинза (по желанию) — по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогрейте до 200°C.
  2. Картофель тщательно вымойте и, при необходимости, потрите щеткой, сохраняя кожуру. Если он крупный, каждую картофелину можно наколоть вилкой в нескольких местах.
  3. Чеснок очистите и мелко порубите ножом.
  4. Зелень порубите ножом.
  5. В глубокую миску влейте оливковое масло, положите чеснок, соль, перец и зелень. Все хорошо перемешайте.
  6. Затем положите картофель и еще раз все тщательно перемешайте, так, чтобы картофель покрылся получившейся смесью.
  7. Подготовьте рукав для запекания и выложите туда картофель с зеленью. Завяжите рукав так, чтобы в нем оставалось как можно больше воздуха. Сделайте в рукаве 2-3 прокола.
  8. Поместите рукав на решетку в разогретую духовку и выпекайте приблизительно 40-60 минут – в зависимости от величины картофеля.
  9. Готовый картофель можно подать, дополнительно посыпав рубленой зеленью (интересный аромат придаст кинза) и полив оливковым маслом.

Рецепт молодой картошки в рукаве в духовке

Молодая картошка с чесноком в духовке
Молодая картошка с чесноком в духовке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Молодой картофель – 1-1,5 кг
  • Масло сливочное – 40 г 
  • Крупная соль – 1 ч.л.
  • Сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • Паприка сушеная – 1-1,5 ч.л.
  • Смесь перцев – щепотка

Рецепт приготовления:

  1. Тщательно помойте и обсушите молодой картофель, сложите в рукав для запекания. 
  2. Добавьте сливочное масло, чеснок, паприку и соль. Завяжите рукав с двух сторон и хорошо встряхните.
  3. Сделайте в полиэтилене небольшие отверстия для выхода пара.
  4. Запекайте картофель при 180 С до мягкости.
  5. Подавайте молодой картофель, запеченный в рукаве, с зеленью и овощами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку со сливочным маслом и укропом. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.

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Источник: Сегодня
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