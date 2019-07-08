Запеченное куриное филе с ежевикой, голубикой и тимьяном: рецепт дня

Рецепт вкусного и полезного ужина в духовке

Филе с ягодным соусом Фото: Depositphotos

Куриное филе, запеченное с сезонными ягодами – прекрасная идея для праздничного ужина. Благодаря маринованию в пюре из ежевики и голубики оно получается сочным и нежным, с приятной кислинкой. Ягоды можно использовать замороженные, предварительно дав им оттаять.

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Куриное филе в духовке с ягодами

Ингредиенты на 1 порцию:

Куриное филе – 1 шт.

Голубика – 2 ст.л.

Ежевика – 2 ст.л.

Сок дольки лайма

Мед – 1,5 ч.л.

Горчица в зернах – 1 ч.л.

Тимьян

Вода – 2 ст.л.

Морская соль

Смесь молотых перцев

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Рецепт приготовления:

Куриное филе помыть и обсушить. В миску всыпать предварительно помытые ягоды и размять их в пюре. Добавить мед, горчицу, измельченный тимьян, перемешать. Добавить к ягодам куриное филе, перемешать и оставить мариноваться на несколько часов. По истечению времени, взять форму для запекания, выложить ягодную массу, которая осталась на дне миски, сверху поместить куриное филе и несколько веточек тимьяна. Посолить и поперчить, влить воду и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку, запекать приблизительно 20-25 минут. Готовое мясо выложить на блюдо. Перелить в маленькую мисочку получившийся от запекания соус. Подавать запеченную курицу вместе с ягодным соусом.

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