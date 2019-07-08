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Запеченное куриное филе с ежевикой, голубикой и тимьяном: рецепт дня

Рецепт вкусного и полезного ужина в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
Филе с ягодным соусом
Филе с ягодным соусом
Фото: Depositphotos

Куриное филе, запеченное с сезонными ягодами – прекрасная идея для праздничного ужина. Благодаря маринованию в пюре из ежевики и голубики оно получается сочным и нежным, с приятной кислинкой. Ягоды можно использовать замороженные, предварительно дав им оттаять.

Смотрите видео, как приготовить вино из ежевики:

Куриное филе в духовке с ягодами

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Голубика – 2 ст.л.
  • Ежевика – 2 ст.л.
  • Сок дольки лайма
  • Мед – 1,5 ч.л.
  • Горчица в зернах – 1 ч.л.
  • Тимьян
  • Вода – 2 ст.л.
  • Морская соль
  • Смесь молотых перцев

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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе помыть и обсушить.
  2. В миску всыпать предварительно помытые ягоды и размять их в пюре. Добавить мед, горчицу, измельченный тимьян, перемешать.
  3. Добавить к ягодам куриное филе, перемешать и оставить мариноваться на несколько часов.
  4. По истечению времени, взять форму для запекания, выложить ягодную массу, которая осталась на дне миски, сверху поместить куриное филе и несколько веточек тимьяна.
  5. Посолить и поперчить, влить воду и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку, запекать приблизительно 20-25 минут.
  6. Готовое мясо выложить на блюдо. Перелить в маленькую мисочку получившийся от запекания соус.
  7. Подавать запеченную курицу вместе с ягодным соусом.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с ежевикой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить утиную грудку с ягодным соусом.

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Источник: Сегодня
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