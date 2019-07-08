Запеченное куриное филе с ежевикой, голубикой и тимьяном: рецепт дня
Рецепт вкусного и полезного ужина в духовке
Куриное филе, запеченное с сезонными ягодами – прекрасная идея для праздничного ужина. Благодаря маринованию в пюре из ежевики и голубики оно получается сочным и нежным, с приятной кислинкой. Ягоды можно использовать замороженные, предварительно дав им оттаять.
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Куриное филе в духовке с ягодами
Ингредиенты на 1 порцию:
- Куриное филе – 1 шт.
- Голубика – 2 ст.л.
- Ежевика – 2 ст.л.
- Сок дольки лайма
- Мед – 1,5 ч.л.
- Горчица в зернах – 1 ч.л.
- Тимьян
- Вода – 2 ст.л.
- Морская соль
- Смесь молотых перцев
Рецепт приготовления:
- Куриное филе помыть и обсушить.
- В миску всыпать предварительно помытые ягоды и размять их в пюре. Добавить мед, горчицу, измельченный тимьян, перемешать.
- Добавить к ягодам куриное филе, перемешать и оставить мариноваться на несколько часов.
- По истечению времени, взять форму для запекания, выложить ягодную массу, которая осталась на дне миски, сверху поместить куриное филе и несколько веточек тимьяна.
- Посолить и поперчить, влить воду и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку, запекать приблизительно 20-25 минут.
- Готовое мясо выложить на блюдо. Перелить в маленькую мисочку получившийся от запекания соус.
- Подавать запеченную курицу вместе с ягодным соусом.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с ежевикой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить утиную грудку с ягодным соусом.
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Источник: Сегодня