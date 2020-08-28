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Запеченный инжир с козьим сыром и медом: рецепт быстрой летней закуски

Сегодня, 10:25

Эта горячая зкуска из инжира порадует вам своим оригинальным вкусом

Запеченный инжир в духовке с сыром и медом – это очень простая, но вкусная и эффектная закуска, которая готовится за считанные минуты. К столу ее можно подавать вместе с бокалом легкого вина.

Плоды инжира должны быть спелыми и сладкими, но плотными – чтобы не потеряли форму при запекании.

Запеченный инжир с козьим сыром и медом

Запеченный инжир в духовке
Запеченный инжир в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 250 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 шт. инжира
  • 50 г козьего сыра (феты или камамбера)
  • 1 ст.л. меда

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Способ приготовления:

  1. Инжир помыть и обсушить, сделать на каждом крестообразный надрез сверху. Вложить внутрь козий сыр.
  2. Отправить инжир в блюдо для запекания и отправить на 5-7 минут в разогретую до 220 ºС духовку.
  3. Полить запеченный инжир медом и подавать к столу.

Полезный совет

Вы можете добавить в начинку несколько свежих листиков розмарина или тимьяна, а также грецкие или кедровые орешки. Готовую закуску можно будет сбрызнуть бальзамическим соусом.

Смотрите видео, как испечь диетическую галету с инжиром:

Напомним, ранее мы делились рецептом летнего салата из инжира, винограда и голубого сыра, а также рассказывали, как приготовить французский десерт клафути с инжиром и бананом.

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Источник: Сегодня
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