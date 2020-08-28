Запеченный инжир с козьим сыром и медом: рецепт быстрой летней закуски
Эта горячая зкуска из инжира порадует вам своим оригинальным вкусом
Запеченный инжир в духовке с сыром и медом – это очень простая, но вкусная и эффектная закуска, которая готовится за считанные минуты. К столу ее можно подавать вместе с бокалом легкого вина.
Плоды инжира должны быть спелыми и сладкими, но плотными – чтобы не потеряли форму при запекании.
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 250 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 шт. инжира
- 50 г козьего сыра (феты или камамбера)
- 1 ст.л. меда
Способ приготовления:
- Инжир помыть и обсушить, сделать на каждом крестообразный надрез сверху. Вложить внутрь козий сыр.
- Отправить инжир в блюдо для запекания и отправить на 5-7 минут в разогретую до 220 ºС духовку.
- Полить запеченный инжир медом и подавать к столу.
Полезный совет
Вы можете добавить в начинку несколько свежих листиков розмарина или тимьяна, а также грецкие или кедровые орешки. Готовую закуску можно будет сбрызнуть бальзамическим соусом.
Смотрите видео, как испечь диетическую галету с инжиром:
Напомним, ранее мы делились рецептом летнего салата из инжира, винограда и голубого сыра, а также рассказывали, как приготовить французский десерт клафути с инжиром и бананом.
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