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Запеканка из цветной капусты с сыром: пошаговый рецепт

Рецепт вкусной овощной запеканки с сыром и яично-сливочной заливкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
Запеканка из цветной капусты с сыром и сливками
Запеканка из цветной капусты с сыром и сливками
Фото: Depositphotos

Из цветной капусты можно приготовить много вкусных блюд. И запеканка – одно из них. Мы предлагаем рецепт с двумя видами сыра, мускатным орехом и заливкой из яиц и сливок.

Смотрите видео, как приготовить сырные наггетсы:

Запеканка из цветной капусты с сыром
 
Ингредиенты:

  • 1 кг цветной капусты
  • 1 веточка тимьяна
  • 4-5 яиц
  • 300 мл сливок
  • 100 г тертого твердого сыра
  • 50 г тертого пармезана
  • Соль
  • Молотый перец
  • Мускатный орех и/или другие специи на выбор

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Рецепт приготовления:

  1. Капусту разобрать на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде вместе с веточкой тимьяна в течение 5 минут. Слить жидкость.
  2. Приготовить заливку: смешать в миске яйца, сливки, тертый сыр и специи.
  3. Капусту выложить в одну или несколько глубоких формочек. 
  4. Залить соцветия сливочной смесью и отправить в разогретую до 180 С духовку, чтобы запеканка подрумянилась, примерно на 20-30 минут.
  5. Готовое блюдо можно украсить рубленой зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить суп из цветной капусты с сыром. "Сегодня" также делились рецептом супа из цветной капусты в индийском стиле.

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Источник: Сегодня
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