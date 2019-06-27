Запеканка из цветной капусты с сыром: пошаговый рецепт
Рецепт вкусной овощной запеканки с сыром и яично-сливочной заливкой
Из цветной капусты можно приготовить много вкусных блюд. И запеканка – одно из них. Мы предлагаем рецепт с двумя видами сыра, мускатным орехом и заливкой из яиц и сливок.
Смотрите видео, как приготовить сырные наггетсы:
Запеканка из цветной капусты с сыром
Ингредиенты:
- 1 кг цветной капусты
- 1 веточка тимьяна
- 4-5 яиц
- 300 мл сливок
- 100 г тертого твердого сыра
- 50 г тертого пармезана
- Соль
- Молотый перец
- Мускатный орех и/или другие специи на выбор
Рецепт приготовления:
- Капусту разобрать на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде вместе с веточкой тимьяна в течение 5 минут. Слить жидкость.
- Приготовить заливку: смешать в миске яйца, сливки, тертый сыр и специи.
- Капусту выложить в одну или несколько глубоких формочек.
- Залить соцветия сливочной смесью и отправить в разогретую до 180 С духовку, чтобы запеканка подрумянилась, примерно на 20-30 минут.
- Готовое блюдо можно украсить рубленой зеленью.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить суп из цветной капусты с сыром. "Сегодня" также делились рецептом супа из цветной капусты в индийском стиле.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Ватрушки с творогом из дрожжевого теста: пошаговый рецепт Трайфл с малиной и апельсинами: летний рецепт десерта от Джейми Оливера Как приготовить смузи: рецепт "Банан-киви" Рецепт шоколадного кекса в микроволновке
Источник: Сегодня