Запеканка из цветной капусты с сыром: пошаговый рецепт

Рецепт вкусной овощной запеканки с сыром и яично-сливочной заливкой

Запеканка из цветной капусты с сыром и сливками Фото: Depositphotos

Из цветной капусты можно приготовить много вкусных блюд. И запеканка – одно из них. Мы предлагаем рецепт с двумя видами сыра, мускатным орехом и заливкой из яиц и сливок.

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Запеканка из цветной капусты с сыром



Ингредиенты:

1 кг цветной капусты

1 веточка тимьяна

4-5 яиц

300 мл сливок

100 г тертого твердого сыра

50 г тертого пармезана

Соль

Молотый перец

Мускатный орех и/или другие специи на выбор

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Рецепт приготовления:

Капусту разобрать на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде вместе с веточкой тимьяна в течение 5 минут. Слить жидкость. Приготовить заливку: смешать в миске яйца, сливки, тертый сыр и специи. Капусту выложить в одну или несколько глубоких формочек. Залить соцветия сливочной смесью и отправить в разогретую до 180 С духовку, чтобы запеканка подрумянилась, примерно на 20-30 минут. Готовое блюдо можно украсить рубленой зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить суп из цветной капусты с сыром. "Сегодня" также делились рецептом супа из цветной капусты в индийском стиле.

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