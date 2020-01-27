Запеканка из капусты с мясным фаршем: рецепт дня

Рецепт запеканки из капусты и мяса в духовке

Капустная запеканка с мясом Фото: Depositphotos

Запеканка из тушеной капусты с фаршем и сыром в духовке – нежное и сытное блюдо, которое обязательно стоит приготовить.

Смотрите видео, как выбрать мясной фарш:

Покупая белокочанную капусту, обратите внимание на кочан этого овоща. Он должен быть упругим, плотным, не треснувшим. Листья должны быть нежными, не толстыми, однородными со свежей зеленой окраской. Кочерыжка также не должна быть толстой.

Запеканка из капусты и фарша

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

120 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г мясного фарша

500 г сметаны

700 г белокочанной капусты

250 г лука

250 г моркови

150 г сыра

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте лук кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук на растительном масле. Добавьте фарш и готовьте, разбивая комочки лопаткой. Посолите и поперчите по вкусу. Отдельно обжарьте на растительном масле морковь. Нашинкуйте капусту и добавьте к моркови. Посолите по вкусу и тушите под крышкой около 15 минут. В форму для запекания выложите половину капусты. Поперчите. Сверху смажьте третьей частью сметаны. Затем выложите весь фарш и разровняйте. Смажьте частью сметаны. Выложите оставшуюся капусту. Смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке при 180 ºС 25-30 минут.

Полезный совет

Для запеканки желательно использовать смешанный мясной фарш – из говядины и свинины. Но если вы хотите сделать блюдо более диетическим, возьмите фарш из индейки или курицы.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из макарон и курицы. "Сегодня" также писали, как сделать овощную запеканку с тыквой.

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