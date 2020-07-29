Запеканка из капусты с рисом и яйцом: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа
Рецепт вкусной овощной запеканки с брынзой, вареным яйцом и зеленью
Запеканка из капусты – отличная альтернатива ленивым голубцам. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать аппетитную капустную запеканку с вареным яйцом, брынзой и зеленью. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Запеканка из капусты с рисом и яйцом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 молодая капуста
- 1 луковица
- 200 г риса
- 2 вареных яйца
- 200 г брынзы
- Петрушка
- Кумин
- Соль
- Растительное масло
- 400 мл воды
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Способ приготовления:
- Разберите капусту на отдельные листы и отварите до мягкости.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до прозрачности.
- Всыпьте сырой рис. Посолите и добавьте кумин. Поджарьте и отставьте в сторону.
- К рису добавьте нарезанные вареные яйца, брынзу и зелень.
- Возьмите форму для запекания. Выложите слой капусты, затем слой начинки (примерно половину). Затем снова слой капусты и слой начинки. Выложите сверху капусту.
- Залейте все водой. Отправьте в разогретую до 180 ºС духовку на 20 минут.
Полезный совет
Если у вас разъемная форма, плотно заверните ее в фольгу, чтобы вода не вытекла.
Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из макарон и курицы. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать диетическую запеканку из цветной капусты.
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