Запеканка из капусты с рисом и яйцом: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Рецепт вкусной овощной запеканки с брынзой, вареным яйцом и зеленью

Запеканка из капусты – отличная альтернатива ленивым голубцам. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать аппетитную капустную запеканку с вареным яйцом, брынзой и зеленью. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Запеканка из капусты с рисом и яйцом

Капустная запеканка в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 молодая капуста

1 луковица

200 г риса

2 вареных яйца

200 г брынзы

Петрушка

Кумин

Соль

Растительное масло

400 мл воды

Способ приготовления:

Разберите капусту на отдельные листы и отварите до мягкости. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до прозрачности. Всыпьте сырой рис. Посолите и добавьте кумин. Поджарьте и отставьте в сторону. К рису добавьте нарезанные вареные яйца, брынзу и зелень. Возьмите форму для запекания. Выложите слой капусты, затем слой начинки (примерно половину). Затем снова слой капусты и слой начинки. Выложите сверху капусту. Залейте все водой. Отправьте в разогретую до 180 ºС духовку на 20 минут.

Полезный совет

Если у вас разъемная форма, плотно заверните ее в фольгу, чтобы вода не вытекла.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из макарон и курицы. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать диетическую запеканку из цветной капусты.

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