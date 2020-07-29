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Запеканка из капусты с рисом и яйцом: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Сегодня, 12:54

Рецепт вкусной овощной запеканки с брынзой, вареным яйцом и зеленью

Запеканка из капусты – отличная альтернатива ленивым голубцам. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать аппетитную капустную запеканку с вареным яйцом, брынзой и зеленью. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Запеканка из капусты с рисом и яйцом

Капустная запеканка в духовке
Капустная запеканка в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 молодая капуста
  • 1 луковица
  • 200 г риса
  • 2 вареных яйца
  • 200 г брынзы
  • Петрушка
  • Кумин
  • Соль
  • Растительное масло
  • 400 мл воды

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Способ приготовления:

  1. Разберите капусту на отдельные листы и отварите до мягкости.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до прозрачности.
  3. Всыпьте сырой рис. Посолите и добавьте кумин. Поджарьте и отставьте в сторону.
  4. К рису добавьте нарезанные вареные яйца, брынзу и зелень.
  5. Возьмите форму для запекания. Выложите слой капусты, затем слой начинки (примерно половину). Затем снова слой капусты и слой начинки. Выложите сверху капусту.
  6. Залейте все водой. Отправьте в разогретую до 180 ºС духовку на 20 минут.

Полезный совет

Если у вас разъемная форма, плотно заверните ее в фольгу, чтобы вода не вытекла.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из макарон и курицы. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать диетическую запеканку из цветной капусты.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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