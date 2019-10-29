Запеканка из пасты с курицей и сладким перцем: рецепт дня
Рецепт запеканки из макарон в духовке
Запеканка из макарон станет отличным обедом или ужином. Это блюдо получается очень вкусным. Оно покоряет своей нежностью и аппетитной сырной корочкой.
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В нашей рецепте макаронная запеканка готовится с добавлением куриных бедрышек, томатного соуса и сладкого перца разных цветов.
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Запеченная паста с курицей и перцем
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 275 г пасты
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 луковица
- 3 сладких перца разных цветов
- 1 ч.л. смеси специй (паприка, чили, соль с добавками)
- 500 г филе куриных бедрышек
- 1 ст.л. томатной пасты
- 1 банка томатного соус для пасты
- 75 г тертого чеддера
- Натуральный йогурт – для подачи
Способ приготовления:
- Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до готовности.
- Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте нарезанное полосками филе в течение 5 минут, до золотистого цвета, переложите на тарелку.
- Добавьте в сковороду измельченный лук и нарезанный средними кусочками перец, обжарьте на среднем огне до мягкости, около 8 минут.
- Всыпьте смесь приправ, перемешайте, готовьте 1 минуту, затем верните курицу в сковороду, добавьте томатное пюре и 50 мл воды. Готовьте на медленном огне несколько минут, затем добавьте макароны и перемешайте.
- Разогрейте духовку в режиме гриль до средней температуры. Переложите пасту в форму для запекания, посыпьте тертым чеддером и поставьте в духовку запекаться до золотистого цвета.
Чем можно разнообразить запеканку из макарон
В запеканку можно добавить грибы, любые овощи, рыбу, мясо, остатки колбасы или ветчины. Главное помнить, что запеканка получится только в том случае, если она "держит" основной вкус. В данном случае вкус макарон. Все остальное – только добавка, и ее должно быть немного. Для запеканки отлично подойдут и те продукты, которые остались от вчерашнего ужина.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно есть макароны, чтобы не поправиться. "Сегодня" также писали, как приготовить макароны по-флотски с томатной пастой.
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