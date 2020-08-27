Заправка для бульона: два проверенных рецепта на зиму
Пошаговые рецепты заправок для бульона из овощей и зелени
Летнюю зелень на зиму можно не только замораживать и сушить, но и солить. Заправка для бульона поможет сохранит аромат свежей зелени, а также все ее витамины.
Миксовать можно любую ароматную траву с любимыми овощами. Состав заготовки зависит только от ваших вкусовых фантазий. Мы поделимся двумя проверенными вариантами.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Петрушка
- Укроп
- Сельдерей
- Чеснок
- Болгарский перец
- Морковь
- Соль
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Способ приготовления:
- Зелень мелко порубить.
- Овощи нарезать небольшими кусочками.
- Плотно сложить в стерилизованную банку, хорошо посолить. Соли должно быть минимум 10% от массы вашего овощного микса. В данном рецепте соль – единственный консервант.
- Банку нужно заполнить до самой крышки.
Базилик не стоит сочетать с другой зеленью, а вот лук, морковь и сладкий перец не будут пасовать перед сильным вкусом, напротив, прибавят ему интересных вкусовых оттенков.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Базилик
- Лук
- Болгарский перец
- Морковь
Способ приготовления:
- Базилик порубить, овощи нарезать полукольцами. Засыпать солью и перемешать.
- Плотно наполнить подготовленную банку, хорошо закрыть крышкой и хранить в любом помещении.
Всего 15 минут, и ваш зимний бульон будет пахнуть ароматным летом.
Напомним, ранее мы писали, как вырастить пряную зелень на подоконнике, а также делились секретами приготовления вкусных бульонов.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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