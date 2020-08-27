Заправка для бульона: два проверенных рецепта на зиму

Пошаговые рецепты заправок для бульона из овощей и зелени

Летнюю зелень на зиму можно не только замораживать и сушить, но и солить. Заправка для бульона поможет сохранит аромат свежей зелени, а также все ее витамины.

Миксовать можно любую ароматную траву с любимыми овощами. Состав заготовки зависит только от ваших вкусовых фантазий. Мы поделимся двумя проверенными вариантами.

Петрушка с укропом и овощами на зиму

Заправка для бульона с зеленью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Петрушка

Укроп

Сельдерей

Чеснок

Болгарский перец

Морковь

Соль

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Способ приготовления:

Зелень мелко порубить. Овощи нарезать небольшими кусочками. Плотно сложить в стерилизованную банку, хорошо посолить. Соли должно быть минимум 10% от массы вашего овощного микса. В данном рецепте соль – единственный консервант. Банку нужно заполнить до самой крышки.

Соленый базилик с овощами на зиму

Базилик не стоит сочетать с другой зеленью, а вот лук, морковь и сладкий перец не будут пасовать перед сильным вкусом, напротив, прибавят ему интересных вкусовых оттенков.

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Базилик

Лук

Болгарский перец

Морковь

Способ приготовления:

Базилик порубить, овощи нарезать полукольцами. Засыпать солью и перемешать. Плотно наполнить подготовленную банку, хорошо закрыть крышкой и хранить в любом помещении.

Всего 15 минут, и ваш зимний бульон будет пахнуть ароматным летом.

Напомним, ранее мы писали, как вырастить пряную зелень на подоконнике, а также делились секретами приготовления вкусных бульонов.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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