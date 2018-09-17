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Завтрак от Григория Германа: хлебный пудинг с изюмом и бананом

В Англии в утренний пудинг добавляют измельченные орехи, кусочки шоколада, лимонную или апельсиновую цедру, немного алкоголя, цукаты, сушеные и свежие фрукты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Хлебно-банановый пудинг Фото: facebook.com/germancooks
Хлебно-банановый пудинг Фото: facebook.com/germancooks

Если у вас остался вчерашний батон, не спешите его выбрасывать. Из хлеба можно приготовить вкусный, простой и оригинальный завтрак для всей семьи.

Хлебный пудинг от Григория Германа

Ингредиенты:

  • Батон
  • Сливки 18% – 0,5 л
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Банан – 2 шт.
  • Коньяк – 20 мл 
  • Изюм – 25 г
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Рецепт приготовления:

  1. Разогреваем духовку до 180 С. Достаем прямоугольную форму для кекса.
  2. Режем батон кусочками, как на бутерброд. Толщина – 1 см. Обрезаем куски так, чтобы они получались одинаковой формы. Посмотрите на форму и представьте себе, как надо обрезать куски батона, чтобы они плотно ее заполнили. Обрезки не выбрасываем.
  3. Режем банан слайсами толщиной 0.5 см. Укладываем поочередно в форму слоями батон и банан, пересыпая изюмом. Плотно – чтобы батон закрывал весь объем формы.
  4. Смешиваем в миске сливки, яйца, сахар. Венчиком перемешиваем до растворения сахара. Добавляем коньяк.
  5. Заливаем форму яично-сливочной смесью. Обрезки рубим одинаковыми кубиками (или полосками, как на фото). Украшаем сверху.
  6. Отправляем в духовку на 30 минут. Достаем пудинг и даем остыть в течение получаса.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонный пудинг по рецепту Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тыквенного пудинга от Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как приготовить несладкие сырники с зеленью по рецепту Григория Германа:

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Источник: "Сегодня"
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