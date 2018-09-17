Завтрак от Григория Германа: хлебный пудинг с изюмом и бананом
В Англии в утренний пудинг добавляют измельченные орехи, кусочки шоколада, лимонную или апельсиновую цедру, немного алкоголя, цукаты, сушеные и свежие фрукты
Если у вас остался вчерашний батон, не спешите его выбрасывать. Из хлеба можно приготовить вкусный, простой и оригинальный завтрак для всей семьи.
Хлебный пудинг от Григория Германа
Ингредиенты:
- Батон
- Сливки 18% – 0,5 л
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 2 ст.л.
- Банан – 2 шт.
- Коньяк – 20 мл
- Изюм – 25 г
Рецепт приготовления:
- Разогреваем духовку до 180 С. Достаем прямоугольную форму для кекса.
- Режем батон кусочками, как на бутерброд. Толщина – 1 см. Обрезаем куски так, чтобы они получались одинаковой формы. Посмотрите на форму и представьте себе, как надо обрезать куски батона, чтобы они плотно ее заполнили. Обрезки не выбрасываем.
- Режем банан слайсами толщиной 0.5 см. Укладываем поочередно в форму слоями батон и банан, пересыпая изюмом. Плотно – чтобы батон закрывал весь объем формы.
- Смешиваем в миске сливки, яйца, сахар. Венчиком перемешиваем до растворения сахара. Добавляем коньяк.
- Заливаем форму яично-сливочной смесью. Обрезки рубим одинаковыми кубиками (или полосками, как на фото). Украшаем сверху.
- Отправляем в духовку на 30 минут. Достаем пудинг и даем остыть в течение получаса.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонный пудинг по рецепту Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тыквенного пудинга от Татьяны Литвиновой.
Смотрите видео, как приготовить несладкие сырники с зеленью по рецепту Григория Германа:
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Источник: "Сегодня"