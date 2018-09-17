Завтрак от Григория Германа: хлебный пудинг с изюмом и бананом

В Англии в утренний пудинг добавляют измельченные орехи, кусочки шоколада, лимонную или апельсиновую цедру, немного алкоголя, цукаты, сушеные и свежие фрукты

Хлебно-банановый пудинг Фото: facebook.com/germancooks

Если у вас остался вчерашний батон, не спешите его выбрасывать. Из хлеба можно приготовить вкусный, простой и оригинальный завтрак для всей семьи.

Хлебный пудинг от Григория Германа

Ингредиенты:

Батон

Сливки 18% – 0,5 л

Яйца – 2 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Банан – 2 шт.

Коньяк – 20 мл

Изюм – 25 г

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Рецепт приготовления:

Разогреваем духовку до 180 С. Достаем прямоугольную форму для кекса. Режем батон кусочками, как на бутерброд. Толщина – 1 см. Обрезаем куски так, чтобы они получались одинаковой формы. Посмотрите на форму и представьте себе, как надо обрезать куски батона, чтобы они плотно ее заполнили. Обрезки не выбрасываем. Режем банан слайсами толщиной 0.5 см. Укладываем поочередно в форму слоями батон и банан, пересыпая изюмом. Плотно – чтобы батон закрывал весь объем формы. Смешиваем в миске сливки, яйца, сахар. Венчиком перемешиваем до растворения сахара. Добавляем коньяк. Заливаем форму яично-сливочной смесью. Обрезки рубим одинаковыми кубиками (или полосками, как на фото). Украшаем сверху. Отправляем в духовку на 30 минут. Достаем пудинг и даем остыть в течение получаса.

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