Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Завтрак, от которого не толстеют: рецепт диетических банановых блинчиков

Чемпион Киева по культуризму придумал завтрак, от которого не набирают вес

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:12

Полезный фастфуд от украинского спортсмена. Чемпион Киева по культуризму Александр Козачок придумал полезный завтрак, от которого не толстеют. Говорит, рецепт менял более 20 раз.

"Работая тренером, я обратил внимание на то, что многие люди в принципе не понимают, как должно строиться питание: какие продукты можно употреблять, каких желательно избегать и так далее", – говорит 35-летний чемпион по культуризму.

Так началась история с печеньем. Сначала за идеальным рецептом полезного фастфуда он обратился к специалистам из Национального университета пищевых технологий. Объяснил, что хочет, чтобы фитнес-печенье содержало фрукты, овсянку, обезжиренный творог. Теперь разновидностей полезного фастфуда несколько.

Диетические банановые блинчики
Диетические банановые блинчики
Фото: freepik.com

Для "Сегодня" культурист готовит блины.

"Берем обычный банан. Бросаем в миску и вилкой разминаем в пюре. Сюда же идут яйца и корица. А вот мука или подсластители – табу. Жарим без масла", – рассказывает Александр Козачок.

Читайте также:
Банановые вафли с орехами: рецепт диетического завтрака

Рецепт блюда переделывался не менее 20 раз. Единственный недостаток, который отмечает сам автор – это кратковременное хранение. К примеру, печенье нужно съесть в течение суток.

Фрукты и белки – отличный завтрак
Фрукты и белки – отличный завтрак
Фото: Pixabay

Приветствует такую ​​пищу и спортивный диетолог Оксана Оробец. Женщина тесно связана со спортом и фитнесом. Поэтому в фруктах и ​​белках на завтрак видит только пользу.

"Если вам надоели обычные яйца, обычная яичница – можно компоновать в блинчики, панкейк. Главное, чтобы вы их не жарили в масле. Это самое важное при приготовлении", – считает спортивный диетолог.

И даже полезным фастфудом не стоит злоупотреблять. Одной порции блинов или 2-3-х печений в день – достаточно.

Напомним, ранее мы рассказывали об украинских конфетах для похудения.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Быстрый рецепт штруделя с грушей, орехами и сухофруктами Осеннее жаркое из тыквы, мяса и фасоли: рецепт дня Как сделать смузи с клубникой: два рецепта полезного напитка Как испечь осеннее печенье с яблоками и корицей
завтрак бананы рецепт здоровое питание
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
10 роковых блондинок Голливуда, разбивших чужие семьи
10 роковых блондинок Голливуда, разбивших чужие семьи
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Популярные статьи

Вчера, 11:05Fun

Instagram вводит важный запрет на фото: что теперь нельзя публиковать

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 20 сентября: все знаки зодиака

19 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в сознании: что с ней сейчас

19 сентябряFun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

19 сентябряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату: все подробности

19 сентябряFun

19 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 сентябряEvents

Михайлово чудо 2019: значение и традиции праздника

19 сентябряFun

У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вышла из комы – СМИ

18 сентябряСтиль

Уже не модно: ТОП-7 антитрендов этой осени

18 сентябряШоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

18 сентябряFood

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

18 сентябряШоу-бизнес

"Ей очень плохо": российский адвокат рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

18 сентябряFun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

Новости партнеров

Прогнозы неутешительные: врач оценил шансы Заворотнюк
Прогнозы неутешительные: врач оценил шансы Заворотнюк
Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик
Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
«Обнаружен рак»: Розенбаума срочно прооперировали
«Обнаружен рак»: Розенбаума срочно прооперировали
Самая вкусная подлива для тефтелей
Самая вкусная подлива для тефтелей
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых
Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых