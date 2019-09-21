Завтрак, от которого не толстеют: рецепт диетических банановых блинчиков

Чемпион Киева по культуризму придумал завтрак, от которого не набирают вес

Полезный фастфуд от украинского спортсмена. Чемпион Киева по культуризму Александр Козачок придумал полезный завтрак, от которого не толстеют. Говорит, рецепт менял более 20 раз.

"Работая тренером, я обратил внимание на то, что многие люди в принципе не понимают, как должно строиться питание: какие продукты можно употреблять, каких желательно избегать и так далее", – говорит 35-летний чемпион по культуризму.

Так началась история с печеньем. Сначала за идеальным рецептом полезного фастфуда он обратился к специалистам из Национального университета пищевых технологий. Объяснил, что хочет, чтобы фитнес-печенье содержало фрукты, овсянку, обезжиренный творог. Теперь разновидностей полезного фастфуда несколько.

Диетические банановые блинчики Фото: freepik.com

Для "Сегодня" культурист готовит блины.

"Берем обычный банан. Бросаем в миску и вилкой разминаем в пюре. Сюда же идут яйца и корица. А вот мука или подсластители – табу. Жарим без масла", – рассказывает Александр Козачок.

Рецепт блюда переделывался не менее 20 раз. Единственный недостаток, который отмечает сам автор – это кратковременное хранение. К примеру, печенье нужно съесть в течение суток.

Фрукты и белки – отличный завтрак Фото: Pixabay

Приветствует такую ​​пищу и спортивный диетолог Оксана Оробец. Женщина тесно связана со спортом и фитнесом. Поэтому в фруктах и ​​белках на завтрак видит только пользу.

"Если вам надоели обычные яйца, обычная яичница – можно компоновать в блинчики, панкейк. Главное, чтобы вы их не жарили в масле. Это самое важное при приготовлении", – считает спортивный диетолог.

И даже полезным фастфудом не стоит злоупотреблять. Одной порции блинов или 2-3-х печений в день – достаточно.

Напомним, ранее мы рассказывали об украинских конфетах для похудения.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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