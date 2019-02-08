Завтрак от Найджелы Лоусон: французские тосты с апельсинами

Британка Найджела Лоусон - ресторанный критик и автор многочисленных книг по кулинарии

Найджела Лоусон Фото: instagram.com/nigellalawson

"Нет таких французских тостов, которые я не люблю, но этот вариант – сочный, нежный, с ярким апельсиновым вкусом – что-то среднее между завтраком выходного дня и праздничным десертом", – говорит Найджела Лоусон.

Французские тосты с апельсинами

Французские тосты с апельсинами Фото: instagram.com/nigellalawson

Ингредиенты:

2 больших яйца

тертая цедра 1 апельсина

60 мл цельного молока

1/4 чайной ложки молотой корицы

2 больших, толстых ломтика белого хлеба

сок 1 апельсина

75 г апельсинового мармелада

50 г сахара

1 ст.л. сливочного масла

Рецепт приготовления:

Взбейте вилкой яйца, цедру апельсина, молоко и молотую корицу в широкой мелкой тарелке. Замочите ломтики хлеба в этой смеси по 2 минуты с каждой стороны. Пока хлеб пропитывается, доведите апельсиновый сок, мармелад и сахар до кипения в кастрюле, затем убавьте огонь и готовьте в течение 3-4 минут. Разогрейте сливочное масло на сковороде с толстым дном. Обжарьте хлеб на среднем огне до золотистого цвета. Переложите на тарелку. Подавайте французские тосты теплыми вместе с апельсиновым сиропом.

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Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи на завтрак:

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