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Завтрак от Найджелы Лоусон: французские тосты с апельсинами

Британка Найджела Лоусон - ресторанный критик и автор многочисленных книг по кулинарии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Найджела Лоусон Фото: instagram.com/nigellalawson
Найджела Лоусон
Фото: instagram.com/nigellalawson

"Нет таких французских тостов, которые я не люблю, но этот вариант – сочный, нежный, с ярким апельсиновым вкусом – что-то среднее между завтраком выходного дня и праздничным десертом", – говорит Найджела Лоусон.

Французские тосты с апельсинами

Французские тосты с апельсинами Фото: instagram.com/nigellalawson

Ингредиенты:

  • 2 больших яйца
  • тертая цедра 1 апельсина
  • 60 мл цельного молока
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы
  • 2 больших, толстых ломтика белого хлеба
  • сок 1 апельсина
  • 75 г апельсинового мармелада
  • 50 г сахара
  • 1 ст.л. сливочного масла

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Рецепт приготовления:

  1. Взбейте вилкой яйца, цедру апельсина, молоко и молотую корицу в широкой мелкой тарелке.
  2. Замочите ломтики хлеба в этой смеси по 2 минуты с каждой стороны.
  3. Пока хлеб пропитывается, доведите апельсиновый сок, мармелад и сахар до кипения в кастрюле, затем убавьте огонь и готовьте в течение 3-4 минут.
  4. Разогрейте сливочное масло на сковороде с толстым дном. Обжарьте хлеб на среднем огне до золотистого цвета.
  5. Переложите на тарелку. Подавайте французские тосты теплыми вместе с апельсиновым сиропом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печенье с клюквой и орехами от Найджелы Лоусон.Сайт "Сегодня" также делился ее рецептом чили кон карне под крышечками из кукурузного хлеба.

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи на завтрак:

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Источник: Сегодня
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