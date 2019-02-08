Завтрак от Найджелы Лоусон: французские тосты с апельсинами
Британка Найджела Лоусон - ресторанный критик и автор многочисленных книг по кулинарии
"Нет таких французских тостов, которые я не люблю, но этот вариант – сочный, нежный, с ярким апельсиновым вкусом – что-то среднее между завтраком выходного дня и праздничным десертом", – говорит Найджела Лоусон.
Французские тосты с апельсинами
Ингредиенты:
- 2 больших яйца
- тертая цедра 1 апельсина
- 60 мл цельного молока
- 1/4 чайной ложки молотой корицы
- 2 больших, толстых ломтика белого хлеба
- сок 1 апельсина
- 75 г апельсинового мармелада
- 50 г сахара
- 1 ст.л. сливочного масла
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Рецепт приготовления:
- Взбейте вилкой яйца, цедру апельсина, молоко и молотую корицу в широкой мелкой тарелке.
- Замочите ломтики хлеба в этой смеси по 2 минуты с каждой стороны.
- Пока хлеб пропитывается, доведите апельсиновый сок, мармелад и сахар до кипения в кастрюле, затем убавьте огонь и готовьте в течение 3-4 минут.
- Разогрейте сливочное масло на сковороде с толстым дном. Обжарьте хлеб на среднем огне до золотистого цвета.
- Переложите на тарелку. Подавайте французские тосты теплыми вместе с апельсиновым сиропом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печенье с клюквой и орехами от Найджелы Лоусон.Сайт "Сегодня" также делился ее рецептом чили кон карне под крышечками из кукурузного хлеба.
Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи на завтрак:
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Источник: Сегодня