Завтрак от Юлии Высоцкой: манник по-гречески с йогуртом
Рецепт вкусного пирога с сиропом и взбитыми сливками
Манник – простой и любимый многими пирог на основе манной крупы. Кроме манки, в состав десерта входят сахар, яйца, сливочное или растительное масло, разрыхлитель, иногда добавляется мука, а также другие ингредиенты, придающие вкус и аромат – орехи, мак, изюм, фрукты и ягоды. Юлия Высоцкая пропитывает манник розовым сиропом и подает со взбитыми сливками.
Манник по-гречески с йогуртом
Ингредиенты:
Для сиропа:
- мелкий сахар — 375 г
- розовая вода — 1 ч.л.
Основные:
- манная крупа — 125 г
- пшеничная мука — 1 стакан
- яйца куриные — 3 шт.
- сливочное масло — 125 г
- йогурт натуральный — 250 г
- сливки — 100 мл
- разрыхлитель — 2 ½ ч. л.
- масло оливковое — 1 ч. л.
- розовая вода — 1 ч. л.
- соль морская — ¼ ч. л.
Рецепт приготовления:
1. Духовку предварительно разогреть до 200°С.
2. Муку перемешать разрыхлителем.
3. Отделить белки от желтков. Белки отправить в холодильник.
4. Предварительно размягченное сливочное масло и 125 г сахара слегка взбить в комбайне на медленной скорости, затем добавить 1 желток.
5. Продолжая взбивать, добавить половину йогурта, еще один желток, всыпать половину муки с разрыхлителем, щепотку соли, влить 1 ч. ложку розовой воды.
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6. Добавить последний желток и оставшийся йогурт. Не переставая взбивать, всыпать манку и оставшуюся муку.
7. Охлажденные белки немного посолить, взбить в крепкую пену и вмешать их в тесто.
8. Смазать форму для выпечки оливковым маслом, выложить тесто и отправить в разогретую духовку на 30–35 минут, затем немного остудить.
9. Приготовить сироп: в глубокую сковороду влить стакан воды и 1 ч. ложку розовой воды, всыпать сахар и варить, пока сахар полностью не растворится, а сироп не потемнеет.
10. Сливки взбить в крепкую пену.
11. Выложить манник на тарелку и полить сиропом. Подавать со взбитыми сливками.
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