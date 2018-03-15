Завтрак от Юлии Высоцкой: манник по-гречески с йогуртом

Рецепт вкусного пирога с сиропом и взбитыми сливками

Манник – простой и любимый многими пирог на основе манной крупы. Кроме манки, в состав десерта входят сахар, яйца, сливочное или растительное масло, разрыхлитель, иногда добавляется мука, а также другие ингредиенты, придающие вкус и аромат – орехи, мак, изюм, фрукты и ягоды. Юлия Высоцкая пропитывает манник розовым сиропом и подает со взбитыми сливками.

Манник по-гречески с йогуртом

Ингредиенты:

Для сиропа:

мелкий сахар — 375 г

розовая вода — 1 ч.л.

Основные:

манная крупа — 125 г

пшеничная мука — 1 стакан

яйца куриные — 3 шт.

сливочное масло — 125 г

йогурт натуральный — 250 г

сливки — 100 мл

разрыхлитель — 2 ½ ч. л.

масло оливковое — 1 ч. л.

розовая вода — 1 ч. л.

соль морская — ¼ ч. л.

Рецепт приготовления:

1. Духовку предварительно разогреть до 200°С.

2. Муку перемешать разрыхлителем.

3. Отделить белки от желтков. Белки отправить в холодильник.

4. Предварительно размягченное сливочное масло и 125 г сахара слегка взбить в комбайне на медленной скорости, затем добавить 1 желток.

5. Продолжая взбивать, добавить половину йогурта, еще один желток, всыпать половину муки с разрыхлителем, щепотку соли, влить 1 ч. ложку розовой воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Лучшие рецепты: мраморный кекс от Алексея Суханова

6. Добавить последний желток и оставшийся йогурт. Не переставая взбивать, всыпать манку и оставшуюся муку.

7. Охлажденные белки немного посолить, взбить в крепкую пену и вмешать их в тесто.

8. Смазать форму для выпечки оливковым маслом, выложить тесто и отправить в разогретую духовку на 30–35 минут, затем немного остудить.

9. Приготовить сироп: в глубокую сковороду влить стакан воды и 1 ч. ложку розовой воды, всыпать сахар и варить, пока сахар полностью не растворится, а сироп не потемнеет.

10. Сливки взбить в крепкую пену.

11. Выложить манник на тарелку и полить сиропом. Подавать со взбитыми сливками.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить банановый кекс с шоколадом и орехами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом шоколадно-творожного пирога.

Смотрите видео, как приготовить блины с икрой и шпинатом: