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Завтрак в постель на 14 февраля: ТОП-5 рецептов

Рецепты с фото на День святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:45
Завтрак на День святого Валентина
Завтрак на День святого Валентина
Фото: freepik.com

Как известно, самый романтический завтрак – это завтрак в постель. Если в День святого Валентина вы хотите побаловать свою вторую половинку, устройте ей утренний сюрприз. Нужно только перебороть свою лень и проснуться немного раньше обычного.

Смотрите видео, что едят на завтрак в разных странах:

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Розовые блины в виде сердца

Блины на День Валентина
Блины на День Валентина
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Яблочный уксус – 1 ч.л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Мука – 250 г
  • Молоко – 100 мл
  • Сливочный сыр – 200 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Ванильний сахар – 2 ст.л.
  • Сахар – 5 ст.л.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Свекольный сок – 50 мл

Способ приготовления:

  1. Смешать муку, соду, ванильный сахар и обычный сахар в отдельной миске. Добавить немного соли по вкусу и все тщательно перемешать.
  2. Молоко вылить в другую миску, добавить в него немного жирной сметаны, сливочный сыр, растопленное сливочное масло и два яйца. В конце добавить уксус и взбить блендером до однородной консистенции.
  3. Добавить сухие ингредиенты в жидкую смесь. Все тщательно перемешать. К массе влить свекольный сок и снова взбить блендером.
  4. Готовое тесто вылить в специальный дозатор. Сковороду поставить на огонь, добавить туда немного масла. Специальным дозатором нарисовать сердечки на сковороде. Жарить с обеих сторон по несколько минут до готовности.

Совет: чтобы получить свекольный сок, свеклу нужно натереть на мелкой терке, а затем выжать с помощью марлевой тряпки или сита.

Яичница с сосисками в виде сердечка

Яичница на День святого Валентина
Яичница на День святого Валентина
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 2 сосиски
  • 2 яйца
  • Соль, перец
  • Растительное масло
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Сосиску почистить и разрезать вдоль пополам, не дорезая до конца.
  2. Вывернуть две части сосиски и соединить кончики так, чтобы получилось сердечко. Скрепить зубочисткой.
  3. Слегка обжарить на небольшом количестве растительного масла. Как только сосиска с одной стороны поджарится, перевернуть и в середину аккуратно вбить яйцо. Посолить, поперчить.
  4. Накрыть крышкой и готовить, пока белок не схватится.
  5. Переложить на тарелку и посыпать рубленой зеленью.

Совет: яичницу можно подавать вместе с листьями салата, гренками, овощами и соусами.

Тосты с корицей на День святого Валентина

Тосты с признаниями в любви
Тосты с признаниями в любви
Фото: marthastewart.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 ломтика белого тостового хлеба
  • Несоленое масло комнатной температуры
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200-220 ºС.
  2. Вырежьте буквы XOXO (символьное обозначение hugs and kisses, по-русски "целую-обнимаю") или сердечки из пергаментной бумаги.
  3. Намажьте маслом с обеих сторон. Положите хлеб на пергаментный противень и разместите сверху трафареты.
  4. В маленькой миске смешайте сахар и корицу. Щедро посыпьте тосты сахаром с корицей.
  5. Запекайте до золотисто-коричневого цвета от восьми до 10 минут. Снимите трафареты и подавайте немедленно. Хорошим дополнением к тостам станет йогурт с гранолой, на которым можно нарисовать сердечки с помощью джема.

Яичница в тосте

Яичница в в тосте
Яичница в в тосте
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 ломтик тостового хлеба
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. сливочного масла
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Возьмите толстый ломтик тостового хлеба и вырежьте в центре сердечко с помощью 7.5 см формочки для печенья.
  2. Разогрейте половину сливочного масла в маленькой сковородке на среднем огне. Добавьте хлеб и слегка обжарьте с одной стороны. Вырезанное сердечко также подрумяньте.
  3. Затем добавьте еще половину масла и переверните хлеб. Формочку для печенья смажьте растительным маслом или сбрызните кулинарным спреем и вдавите в хлеб.
  4. Разбейте в формочку яйцо, посолите, накройте сковородку крышкой и жарьте две-три минуты, пока белок не схватится. Удалите формочку с помощью кухонных щипцов.
  5. Подавайте вместе с поджаренным сердечком из хлеба, окуная его в желток.

Кофе с шоколадом на День святого Валентина

Кофе с шоколадом и зефиром
Кофе с шоколадом и зефиром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 250 мл кофе
  • 50 мл подогретых сливок или молока
  • 2 ст.л. кипятка
  • 25 г черного шоколада
  • Сахар и корица

Для подачи:

  • Маршмэллоу
  • Кондитерская посыпка в виде сердечек

Способ приготовления:

  1. Сварить крепкий кофе. Залить шоколад кипящей водой, перемешать до получения гладкой блестящей массы.
  2. Добавить шоколадную смесь к кофе вместе с корицей, сахаром и молоком.
  3. Тщательно перемешать и разлить по чашкам.
  4. Украсить зефирками и сахарными сердечками. Подавать напиток горячим.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожную запеканку на День святого Валентина. "Сегодня" также делились рецептом романтического завтрака от Даши Малаховой.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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Источник: Сегодня
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