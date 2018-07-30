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Завтрак выходного дня: диетические сырники от Аниты Луценко

Рецепт полезного завтрака от украинской спортсменки и тренера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Анита Луценко делится полезными рецептами в своем Instagram Фото: instagram.com/anitasporty
Анита Луценко делится полезными рецептами в своем Instagram Фото: instagram.com/anitasporty

"До этих сырников я думала, что обречена не научиться их готовить. Но этот вариант просто не может не получиться", – написала Анита Луценко в своем Instagram. 

Рецепт низкокалорийных сырников

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Сырники от Аниты Луценко
Фото: instagram.com/anitasporty

Ингредиенты:

  • 2 пачки творога (5% прямоугольная пачка из магазина) 
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. обычной муки
  • 1 банан, изюм или чайная ложка сахара – на выбор
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Рецепт приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты для сырников в произвольном порядке.
  2. Наберите столовой ложкой часть теста и положите на тарелку с мукой. Сформируйте шарик и расплющите его ладонью. Мука нужна, чтобы тесто не прилипало к рукам.
  3. Обжарьте сырники до золотистого цвета на небольшом количестве подсолнечного масла на среднем или малом огне.

Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока

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Источник: "Сегодня"
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