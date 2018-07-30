Завтрак выходного дня: диетические сырники от Аниты Луценко
Рецепт полезного завтрака от украинской спортсменки и тренера
"До этих сырников я думала, что обречена не научиться их готовить. Но этот вариант просто не может не получиться", – написала Анита Луценко в своем Instagram.
Рецепт низкокалорийных сырников
Ингредиенты:
- 2 пачки творога (5% прямоугольная пачка из магазина)
- 1 яйцо
- 2 ст.л. обычной муки
- 1 банан, изюм или чайная ложка сахара – на выбор
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Рецепт приготовления:
- Смешайте все ингредиенты для сырников в произвольном порядке.
- Наберите столовой ложкой часть теста и положите на тарелку с мукой. Сформируйте шарик и расплющите его ладонью. Мука нужна, чтобы тесто не прилипало к рукам.
- Обжарьте сырники до золотистого цвета на небольшом количестве подсолнечного масла на среднем или малом огне.
Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока.
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Источник: "Сегодня"