Завтрак выходного дня: диетические сырники от Аниты Луценко

Рецепт полезного завтрака от украинской спортсменки и тренера

Анита Луценко делится полезными рецептами в своем Instagram Фото: instagram.com/anitasporty

"До этих сырников я думала, что обречена не научиться их готовить. Но этот вариант просто не может не получиться", – написала Анита Луценко в своем Instagram.

Рецепт низкокалорийных сырников

Сырники от Аниты Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

Ингредиенты:

2 пачки творога (5% прямоугольная пачка из магазина)

1 яйцо

2 ст.л. обычной муки

1 банан, изюм или чайная ложка сахара – на выбор

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Рецепт приготовления:

Смешайте все ингредиенты для сырников в произвольном порядке. Наберите столовой ложкой часть теста и положите на тарелку с мукой. Сформируйте шарик и расплющите его ладонью. Мука нужна, чтобы тесто не прилипало к рукам. Обжарьте сырники до золотистого цвета на небольшом количестве подсолнечного масла на среднем или малом огне.

Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока.