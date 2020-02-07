Завтрак выходного дня: рулет из омлета с начинкой
Готовим яичный ролл с беконом, зеленью и сливочным сыром
Рулет из омлета – простой, вкусный и сытный завтрак. Мы предлагаем наполнить такой ролл обжаренным беконом, сливочным сыром и зеленью. Закуску можно взять с собой на работу или на пикник.
Смотрите видео, как сделать омлет с плавленым сыром:
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Рулет из омлета с беконом, сыром и зеленью
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 211 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 большое яйцо
- 2 ст.л. нарезанного укропа
- 2 ст.л. молока
- 2 ломтика бекона
- 2 ст.л. сливочного сыра или мягкого творога
- 1/2 пучка шпината
Способ приготовления:
- Шпинат припустите на сковороде, пока он не станет мягким, отложите на тарелку.
- Бекон обжарьте на антипригарной сковороде без масла, переложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Взбейте яйцо с молоком и пожарьте тонкий омлет на той же сковороде, где жарился бекон.
- Переложите готовый омлет на лист пергамента. Сверху выложите сливочный сыр, ломтики бекона, шпинат. Сверните в виде рулета и подавайте.
Как подавать яичный рулет
Рулет из омлета можно подать вместе с питой или хлебом, а также дополнить салатом из свежих овощей и разными соусами.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышный омлет с грибами. "Сегодня" также делились рецептом омлета в мультиварке с помидорами и сыром.
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Источник: Сегодня