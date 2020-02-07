Завтрак выходного дня: рулет из омлета с начинкой

Готовим яичный ролл с беконом, зеленью и сливочным сыром

Ролл из омлета Фото: Depositphotos

Рулет из омлета – простой, вкусный и сытный завтрак. Мы предлагаем наполнить такой ролл обжаренным беконом, сливочным сыром и зеленью. Закуску можно взять с собой на работу или на пикник.

Смотрите видео, как сделать омлет с плавленым сыром:

Рулет из омлета с беконом, сыром и зеленью

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

211 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 большое яйцо

2 ст.л. нарезанного укропа

2 ст.л. молока

2 ломтика бекона

2 ст.л. сливочного сыра или мягкого творога

1/2 пучка шпината

Способ приготовления:

Шпинат припустите на сковороде, пока он не станет мягким, отложите на тарелку. Бекон обжарьте на антипригарной сковороде без масла, переложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Взбейте яйцо с молоком и пожарьте тонкий омлет на той же сковороде, где жарился бекон. Переложите готовый омлет на лист пергамента. Сверху выложите сливочный сыр, ломтики бекона, шпинат. Сверните в виде рулета и подавайте.

Как подавать яичный рулет

Рулет из омлета можно подать вместе с питой или хлебом, а также дополнить салатом из свежих овощей и разными соусами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышный омлет с грибами. "Сегодня" также делились рецептом омлета в мультиварке с помидорами и сыром.

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