Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Завтрак выходного дня: рулет из омлета с начинкой

Готовим яичный ролл с беконом, зеленью и сливочным сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Ролл из омлета
Ролл из омлета
Фото: Depositphotos

Рулет из омлета – простой, вкусный и сытный завтрак. Мы предлагаем наполнить такой ролл обжаренным беконом, сливочным сыром и зеленью. Закуску можно взять с собой на работу или на пикник.

Смотрите видео, как сделать омлет с плавленым сыром:

Читайте также:
Простой сырный омлет: рецепт от Джейми Оливера

Рулет из омлета с беконом, сыром и зеленью

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 211 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 большое яйцо
  • 2 ст.л. нарезанного укропа
  • 2 ст.л. молока
  • 2 ломтика бекона
  • 2 ст.л. сливочного сыра или мягкого творога
  • 1/2 пучка шпината

Способ приготовления:

  1. Шпинат припустите на сковороде, пока он не станет мягким, отложите на тарелку.
  2. Бекон обжарьте на антипригарной сковороде без масла, переложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
  3. Взбейте яйцо с молоком и пожарьте тонкий омлет на той же сковороде, где жарился бекон.
  4. Переложите готовый омлет на лист пергамента. Сверху выложите сливочный сыр, ломтики бекона, шпинат. Сверните в виде рулета и подавайте.

Как подавать яичный рулет

Рулет из омлета можно подать вместе с питой или хлебом, а также дополнить салатом из свежих овощей и разными соусами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышный омлет с грибами. "Сегодня" также делились рецептом омлета в мультиварке с помидорами и сыром.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сварить куриный бульон с яичной паутинкой Рецепт салата из запеченной куриной грудки с овощами Как сделать полезные конфеты из сухофруктов и овсянки Курица в кисло-сладком соусе с ананасами: рецепт дня
завтрак рецепт шпинат роллы бекон рулет
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Рецепт воздушных сырников в духовке
Рецепт воздушных сырников в духовке
3 признака, что ваш партнер – манипулятор
3 признака, что ваш партнер – манипулятор
Названы пять продуктов, которые категорически нельзя греть
Названы пять продуктов, которые категорически нельзя греть
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 17:23Шоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

Сегодня, 11:00Wellness

Мезотерапия: все тонкости метода альтернативной медицины

Сегодня, 06:03Fun

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

Вчера, 17:50Fun

Парень купил телевизор и нашел внутри кассету: увиденное повергло его в шок

Вчера, 16:00Food

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

Вчера, 15:59Fun

Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото

Вчера, 13:51Техно

Удалить немедленно: на Android обнаружили 24 опасных приложения

Вчера, 13:47Fun

Калигула, Юлий Цезарь и Мона Лиза: на фото показали, как они могли бы выглядеть

Вчера, 12:27Шоу-бизнес

Елена Зеленская отмечает день рождения: интересные факты о первой леди Украины

Вчера, 10:01Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

5 февраляFun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

5 февраляFun

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото

5 февраляTravel

Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусе

5 февраляFood

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

5 февраляАфиша

Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина

5 февраляFun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

Новости партнеров

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Оладушки и панкейки: 10 вкусных идей для осеннего завтрака
Оладушки и панкейки: 10 вкусных идей для осеннего завтрака
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Эксперты назвали самый полезный фрукт на планете
Эксперты назвали самый полезный фрукт на планете
10 признаков токсичных родителей
10 признаков токсичных родителей
Вирус папилломы человека есть у 90% населения
Вирус папилломы человека есть у 90% населения
Такого вкусного винегрета вы еще не пробовали. Рецепт
Такого вкусного винегрета вы еще не пробовали. Рецепт