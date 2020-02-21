Завтрак выходного дня: творожная запеканка с вишней
Рецепт пышной и вкусной запеканки из творога с ягодами
Запеканка из творога в духовке – один из самых вкусных и полезных завтраков. Это блюдо можно разнообразить, если добавить в творожную массу вишню – свежую или замороженную.
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Творог для запеканки подойдет любой, но желательно выбирать домашний. А чтобы десерт получился нежнее, предварительно протрите творог через сито или перебейте блендером.
Творожная запеканка с вишней
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 148 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 3 желтка
- 100 г манки
- 100 мл кефир
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 400 г вишни без косточек
- 1 белок
- Сахарная пудра – для посыпки
Способ приготовления:
- Взбить яичные желтки с сахаром, добавить ваниль.
- Смешать протертый творог, желтки, манку и кефир. Перемешать до получения однородной массы.
- В форму выложить половину теста, сверху распределить вишню, затем залить оставшимся тестом.
- Отдельно взбить яичный белок и смазать верх запеканки.
- Выпекать в разогретой духовки до 200 ºС примерно 30-40 минут на среднем уровне.
- Вытащить запеканку из духовки, предварительно дать немного остыть. Присыпать просеянной сахарной пудрой.
Как подавать запеканку
Творожную запеканку с вишней можно есть вместе со сметаной, медом, сгущенкой или вареньем.
Смотрите видео, как приготовить творожную запеканку с вишней:
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