Завтрак выходного дня: творожная запеканка с вишней

Рецепт пышной и вкусной запеканки из творога с ягодами

Запеканка из творога в духовке – один из самых вкусных и полезных завтраков. Это блюдо можно разнообразить, если добавить в творожную массу вишню – свежую или замороженную.

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Творог для запеканки подойдет любой, но желательно выбирать домашний. А чтобы десерт получился нежнее, предварительно протрите творог через сито или перебейте блендером.

Творожная запеканка с вишней

Творожная запеканка с вишней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

148 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г творога

3 желтка

100 г манки

100 мл кефир

150 г сахара

10 г ванильного сахара

400 г вишни без косточек

1 белок

Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

Взбить яичные желтки с сахаром, добавить ваниль. Смешать протертый творог, желтки, манку и кефир. Перемешать до получения однородной массы. В форму выложить половину теста, сверху распределить вишню, затем залить оставшимся тестом. Отдельно взбить яичный белок и смазать верх запеканки. Выпекать в разогретой духовки до 200 ºС примерно 30-40 минут на среднем уровне. Вытащить запеканку из духовки, предварительно дать немного остыть. Присыпать просеянной сахарной пудрой.

Как подавать запеканку

Творожную запеканку с вишней можно есть вместе со сметаной, медом, сгущенкой или вареньем.

Смотрите видео, как приготовить творожную запеканку с вишней:

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