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Завтрак выходного дня: творожная запеканка с вишней

Рецепт пышной и вкусной запеканки из творога с ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:16

Запеканка из творога в духовке – один из самых вкусных и полезных завтраков. Это блюдо можно разнообразить, если добавить в творожную массу вишню – свежую или замороженную.

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Творог для запеканки подойдет любой, но желательно выбирать домашний. А чтобы десерт получился нежнее, предварительно протрите творог через сито или перебейте блендером.

Творожная запеканка с вишней

Творожная запеканка с вишней
Творожная запеканка с вишней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 148 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 3 желтка
  • 100 г манки
  • 100 мл кефир
  • 150 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 400 г вишни без косточек
  • 1 белок
  • Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

  1. Взбить яичные желтки с сахаром, добавить ваниль.
  2. Смешать протертый творог, желтки, манку и кефир. Перемешать до получения однородной массы.
  3. В форму выложить половину теста, сверху распределить вишню, затем залить оставшимся тестом.
  4. Отдельно взбить яичный белок и смазать верх запеканки.
  5. Выпекать в разогретой духовки до 200 ºС примерно 30-40 минут на среднем уровне.
  6. Вытащить запеканку из духовки, предварительно дать немного остыть. Присыпать просеянной сахарной пудрой.

Как подавать запеканку

Творожную запеканку с вишней можно есть вместе со сметаной, медом, сгущенкой или вареньем.

Смотрите видео, как приготовить творожную запеканку с вишней:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожную запеканку с черникой. "Сегодня" также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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Источник: Сегодня
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