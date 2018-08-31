Завтрак выходного дня: яблочные оладьи от Даши Малаховой

Готовим вкусные блинчики с "секретом"

Яблоки в кляре Фото: depositphotos.com

Не совсем оладьи, но очень-очень вкусно! Все, что вам понадобится – яблоки, масло и правильный кляр. И не забудьте добавить в него немного водки, чтобы корочка у оладий была хрустящей.

Яблочные оладьи от Даши Малаховой

Ингредиенты:

2 яблока

Растительное масло

Сахарная пудра

Для кляра:

2 яйца

60 г муки

3 ст. ложки молока

1 ст. ложка водки

Разрыхлитель

Цедра лимона

Щепотка соли

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Рецепт приготовления:

У яблок удалите сердцевину и нарежьте кружками толщиной около 1-1,5 см. Приготовьте кляр, взбив яйца с мукой, молоком, разрыхлителем, щепоткой соли, цедрой лимона и водкой. Окуните каждый кружок яблока в кляр и обжарьте в большом количестве растительного масла с каждой стороны. Переложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Подавайте, выложив горкой и посыпав сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минеральной воде. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить диетические оладьи из цельнозерновой муки. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи: