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Зеленые смузи: лучшие рецепты для похудения

Вариантов жиросжигающих смузи просто не счесть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:45
Зеленый смузи для похудения
Зеленый смузи для похудения
Фото: Pixabay

Зеленые коктейли сейчас очень популярны. Они способствуют естественному похудению, укрепляют иммунитет, обеспечивают организм витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой. Детокс-коктейли выводят плохой холестерин из организма и понижают высокое давление. К тому же, зеленые смузи – это вкусно и довольно сытно!

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Зеленый детокс-смузи с яблоками и шпинатом

Зеленый смузи с яблоками
Зеленый смузи с яблоками
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 1 пучок шпината
  • 3 стебля сельдерея
  • 100 мл свежевыжатого яблочного сока
  • 1 ст.л лимонного сока
  • половина банана
  • 5 кубиков льда

Рецепт приготовления:

  1. Шпинат и сельдерей тщательно помыть в проточной воде. Обсушить и произвольно нарезать.
  2. В чаше блендера соединить шпинат, сельдерей, кусочки банана, яблочный сок и сок лимона. Взбить до получения однородной массы.
  3. Добавить лед и еще раз взбить.
  4. Перелить шпинатный смузи в стакан и пить через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль.

Зеленый смузи с семенами чиа

Зеленый смузи с цитрусовым соком
Зеленый смузи с цитрусовым соком
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 1 замороженный банан
  • 2 чашки свежих листьев молодого шпината
  • 1 чашка свежевыжатого апельсинового или грейпфрутового сока
  • 0,5 ч. л. натурального ванильного экстракта
  • 1 ст. л. семян чиа 

Рецепт приготовления:

  1. Сложить все ингредиенты в блендер и хорошо взбить в течении минуты до однородности.
  2. Перелить в стакан и немедленно подавать.

Зеленый смузи с манго

Зеленый смузи для очищения организма
Зеленый смузи для очищения организма
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Свежий шпинат – 2 стакана 
  • Фильтрованная вода – 2 стакана 
  • Кефир – 2 стакана 
  • Замороженные кусочки манго – 1 стакан 
  • Киви – 2 шт. 
  • Груша – 1 шт. 
  • Молотые льняные семена – 2 ст.л. 
  • Семена чиа – 2 ст.л. 

Рецепт приготовления:

  1. Смешать воду и шпинат в блендере; взбить до получения однородной массы. 
  2. Добавить очищенные и нарезанные фрукты, еще раз взбить в пюре. 
  3. Добавить кефир, льняные семена и семена чиа, снова взбить до получения однородной массы. 
  4. Подавать смузи сразу же после приготовления.

Зеленый смузи с огурцами и киви

Смузи для похудения с киви
Смузи для похудения с киви
Фото: Pixabay

Ингредиенты: 

  • Огурцы – 200 г 
  • Большой банан – 1 шт. 
  • Спелые киви – 4 шт. 
  • Свежий шпинат – 2-3 пучка 

Рецепт приготовления:

  1. Киви, банан, шпинат и огурцы помыть. Киви и банан почистить. 
  2. Нарезать все ингредиенты и сложить в блендер. Взбить до получения однородной массы. 
  3. Подавать смузи сразу же после приготовления.

Зеленый смузи с ананасом

Смузи из шпината
Смузи из шпината
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Ананас – 200 г 
  • Вода – 300 мл 
  • Бананы – 1 шт. 
  • Шпинат свежий – 1 пучок 

Рецепт приготовления:

  1. Ананас почистить и нарезать фрукт произвольными кусочками. 
  2. Листья шпината помыть и перебрать. 
  3. Очищенный банан нарезать кольцами.  Поместить все в блендер и смешать, добавляя постепенно воду. По желанию – больше (если нужно чтобы получился более жидкий коктейль) или меньше (если хочешь приготовить густой коктейль).
  4. Перелить коктейль в стакан и подавать на стол.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жиросжигающие смузи. "Сегодня" также сообщали, что можно и нельзя пить, если вы хотите похудеть.

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Источник: Сегодня
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