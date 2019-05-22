Зеленые смузи: лучшие рецепты для похудения

Вариантов жиросжигающих смузи просто не счесть

Зеленый смузи для похудения Фото: Pixabay

Зеленые коктейли сейчас очень популярны. Они способствуют естественному похудению, укрепляют иммунитет, обеспечивают организм витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой. Детокс-коктейли выводят плохой холестерин из организма и понижают высокое давление. К тому же, зеленые смузи – это вкусно и довольно сытно!

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Зеленый детокс-смузи с яблоками и шпинатом

Зеленый смузи с яблоками Фото: Pixabay

Ингредиенты:

1 пучок шпината

3 стебля сельдерея

100 мл свежевыжатого яблочного сока

1 ст.л лимонного сока

половина банана

5 кубиков льда

Рецепт приготовления:

Шпинат и сельдерей тщательно помыть в проточной воде. Обсушить и произвольно нарезать. В чаше блендера соединить шпинат, сельдерей, кусочки банана, яблочный сок и сок лимона. Взбить до получения однородной массы. Добавить лед и еще раз взбить. Перелить шпинатный смузи в стакан и пить через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль.

Зеленый смузи с семенами чиа

Зеленый смузи с цитрусовым соком Фото: Pixabay

Ингредиенты:

1 замороженный банан

2 чашки свежих листьев молодого шпината

1 чашка свежевыжатого апельсинового или грейпфрутового сока

0,5 ч. л. натурального ванильного экстракта

1 ст. л. семян чиа

Рецепт приготовления:

Сложить все ингредиенты в блендер и хорошо взбить в течении минуты до однородности. Перелить в стакан и немедленно подавать.

Зеленый смузи с манго

Зеленый смузи для очищения организма Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Свежий шпинат – 2 стакана

Фильтрованная вода – 2 стакана

Кефир – 2 стакана

Замороженные кусочки манго – 1 стакан

Киви – 2 шт.

Груша – 1 шт.

Молотые льняные семена – 2 ст.л.

Семена чиа – 2 ст.л.

Рецепт приготовления:

Смешать воду и шпинат в блендере; взбить до получения однородной массы. Добавить очищенные и нарезанные фрукты, еще раз взбить в пюре. Добавить кефир, льняные семена и семена чиа, снова взбить до получения однородной массы. Подавать смузи сразу же после приготовления.

Зеленый смузи с огурцами и киви

Смузи для похудения с киви Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Огурцы – 200 г

Большой банан – 1 шт.

Спелые киви – 4 шт.

Свежий шпинат – 2-3 пучка

Рецепт приготовления:

Киви, банан, шпинат и огурцы помыть. Киви и банан почистить. Нарезать все ингредиенты и сложить в блендер. Взбить до получения однородной массы. Подавать смузи сразу же после приготовления.

Зеленый смузи с ананасом

Смузи из шпината Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Ананас – 200 г

Вода – 300 мл

Бананы – 1 шт.

Шпинат свежий – 1 пучок

Рецепт приготовления:

Ананас почистить и нарезать фрукт произвольными кусочками. Листья шпината помыть и перебрать. Очищенный банан нарезать кольцами. Поместить все в блендер и смешать, добавляя постепенно воду. По желанию – больше (если нужно чтобы получился более жидкий коктейль) или меньше (если хочешь приготовить густой коктейль). Перелить коктейль в стакан и подавать на стол.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жиросжигающие смузи. "Сегодня" также сообщали, что можно и нельзя пить, если вы хотите похудеть.

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