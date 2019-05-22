Зеленые смузи: лучшие рецепты для похудения
Вариантов жиросжигающих смузи просто не счесть
Зеленые коктейли сейчас очень популярны. Они способствуют естественному похудению, укрепляют иммунитет, обеспечивают организм витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой. Детокс-коктейли выводят плохой холестерин из организма и понижают высокое давление. К тому же, зеленые смузи – это вкусно и довольно сытно!
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Зеленый детокс-смузи с яблоками и шпинатом
Ингредиенты:
- 1 пучок шпината
- 3 стебля сельдерея
- 100 мл свежевыжатого яблочного сока
- 1 ст.л лимонного сока
- половина банана
- 5 кубиков льда
Рецепт приготовления:
- Шпинат и сельдерей тщательно помыть в проточной воде. Обсушить и произвольно нарезать.
- В чаше блендера соединить шпинат, сельдерей, кусочки банана, яблочный сок и сок лимона. Взбить до получения однородной массы.
- Добавить лед и еще раз взбить.
- Перелить шпинатный смузи в стакан и пить через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль.
Зеленый смузи с семенами чиа
Ингредиенты:
- 1 замороженный банан
- 2 чашки свежих листьев молодого шпината
- 1 чашка свежевыжатого апельсинового или грейпфрутового сока
- 0,5 ч. л. натурального ванильного экстракта
- 1 ст. л. семян чиа
Рецепт приготовления:
- Сложить все ингредиенты в блендер и хорошо взбить в течении минуты до однородности.
- Перелить в стакан и немедленно подавать.
Зеленый смузи с манго
Ингредиенты:
- Свежий шпинат – 2 стакана
- Фильтрованная вода – 2 стакана
- Кефир – 2 стакана
- Замороженные кусочки манго – 1 стакан
- Киви – 2 шт.
- Груша – 1 шт.
- Молотые льняные семена – 2 ст.л.
- Семена чиа – 2 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Смешать воду и шпинат в блендере; взбить до получения однородной массы.
- Добавить очищенные и нарезанные фрукты, еще раз взбить в пюре.
- Добавить кефир, льняные семена и семена чиа, снова взбить до получения однородной массы.
- Подавать смузи сразу же после приготовления.
Зеленый смузи с огурцами и киви
Ингредиенты:
- Огурцы – 200 г
- Большой банан – 1 шт.
- Спелые киви – 4 шт.
- Свежий шпинат – 2-3 пучка
Рецепт приготовления:
- Киви, банан, шпинат и огурцы помыть. Киви и банан почистить.
- Нарезать все ингредиенты и сложить в блендер. Взбить до получения однородной массы.
- Подавать смузи сразу же после приготовления.
Зеленый смузи с ананасом
Ингредиенты:
- Ананас – 200 г
- Вода – 300 мл
- Бананы – 1 шт.
- Шпинат свежий – 1 пучок
Рецепт приготовления:
- Ананас почистить и нарезать фрукт произвольными кусочками.
- Листья шпината помыть и перебрать.
- Очищенный банан нарезать кольцами. Поместить все в блендер и смешать, добавляя постепенно воду. По желанию – больше (если нужно чтобы получился более жидкий коктейль) или меньше (если хочешь приготовить густой коктейль).
- Перелить коктейль в стакан и подавать на стол.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жиросжигающие смузи. "Сегодня" также сообщали, что можно и нельзя пить, если вы хотите похудеть.
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