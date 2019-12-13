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Зеленый салат с индейкой и хурмой: рецепт дня

Рецепт вкусного и полезного салата из хурмы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Салат из хурмы и курицы
Салат из хурмы и курицы
Фото: Depositphotos

Хурму можно есть свежей, добавлять в салаты, напитки и выпечку. Но чтобы хурма принесла гастрономическое удовольствие, нужно правильно ее выбирать. Обратите внимание на цвет: он должен быть насыщенным. Если фрукт мягкий, значит, готов к употреблению и не будет вязким.

Смотрите видео, как сделать салат с курицей и хурмой:

Чтобы устранить терпкость, нужно поместить хурму в воду комнатной температуры на 10-12 часов. Еще один способ – заморозить фрукт.

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Салат с хурмой, индейкой и тыквенными семечками

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 119 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 хурмы
  • 1 красная луковица
  • 200–250 г индюшиной грудки
  • 1 пучок салата
  • 1 ст. л. тыквенных семечек
  • Специи – по вкусу
  • Оливковое масло – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Обжарьте в разогретой сковороде нарезанную небольшими кусочками грудку со специями до готовности. Не пересушите.
  2. Очистите и нарежьте тонкими полукольцами лук, произвольно нарежьте хурму.
  3. Вымойте салатные листья, обсушите и порвите его руками в миску.
  4. Смешайте все ингредиенты и присыпьте очищенными тыквенными семечками. Заправьте оливковым маслом и по желанию украсьте зеленью.

Полезный совет

Тыквенные семечки можно заменить льняными или подсолнечными, а также добавить вместо них кедровые или грецкие орехи.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные салаты из хурмы. "Сегодня" также делились рецептами завтраков из хурмы.

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Источник: Сегодня
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