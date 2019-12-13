Зеленый салат с индейкой и хурмой: рецепт дня

Рецепт вкусного и полезного салата из хурмы

Салат из хурмы и курицы Фото: Depositphotos

Хурму можно есть свежей, добавлять в салаты, напитки и выпечку. Но чтобы хурма принесла гастрономическое удовольствие, нужно правильно ее выбирать. Обратите внимание на цвет: он должен быть насыщенным. Если фрукт мягкий, значит, готов к употреблению и не будет вязким.

Смотрите видео, как сделать салат с курицей и хурмой:

Чтобы устранить терпкость, нужно поместить хурму в воду комнатной температуры на 10-12 часов. Еще один способ – заморозить фрукт.

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Салат с хурмой, индейкой и тыквенными семечками

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

119 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 хурмы

1 красная луковица

200–250 г индюшиной грудки

1 пучок салата

1 ст. л. тыквенных семечек

Специи – по вкусу

Оливковое масло – по вкусу

Способ приготовления:

Обжарьте в разогретой сковороде нарезанную небольшими кусочками грудку со специями до готовности. Не пересушите. Очистите и нарежьте тонкими полукольцами лук, произвольно нарежьте хурму. Вымойте салатные листья, обсушите и порвите его руками в миску. Смешайте все ингредиенты и присыпьте очищенными тыквенными семечками. Заправьте оливковым маслом и по желанию украсьте зеленью.

Полезный совет

Тыквенные семечки можно заменить льняными или подсолнечными, а также добавить вместо них кедровые или грецкие орехи.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные салаты из хурмы. "Сегодня" также делились рецептами завтраков из хурмы.

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