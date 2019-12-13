Зеленый салат с индейкой и хурмой: рецепт дня
Рецепт вкусного и полезного салата из хурмы
Хурму можно есть свежей, добавлять в салаты, напитки и выпечку. Но чтобы хурма принесла гастрономическое удовольствие, нужно правильно ее выбирать. Обратите внимание на цвет: он должен быть насыщенным. Если фрукт мягкий, значит, готов к употреблению и не будет вязким.
Смотрите видео, как сделать салат с курицей и хурмой:
Чтобы устранить терпкость, нужно поместить хурму в воду комнатной температуры на 10-12 часов. Еще один способ – заморозить фрукт.
Читайте также:Рецепт джема из хурмы с шоколадом
Салат с хурмой, индейкой и тыквенными семечками
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 119 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 хурмы
- 1 красная луковица
- 200–250 г индюшиной грудки
- 1 пучок салата
- 1 ст. л. тыквенных семечек
- Специи – по вкусу
- Оливковое масло – по вкусу
Способ приготовления:
- Обжарьте в разогретой сковороде нарезанную небольшими кусочками грудку со специями до готовности. Не пересушите.
- Очистите и нарежьте тонкими полукольцами лук, произвольно нарежьте хурму.
- Вымойте салатные листья, обсушите и порвите его руками в миску.
- Смешайте все ингредиенты и присыпьте очищенными тыквенными семечками. Заправьте оливковым маслом и по желанию украсьте зеленью.
Полезный совет
Тыквенные семечки можно заменить льняными или подсолнечными, а также добавить вместо них кедровые или грецкие орехи.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные салаты из хурмы. "Сегодня" также делились рецептами завтраков из хурмы.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.