Зеленый салат с редисом, молодой морковью и томатами черри

Это блюдо готовится за считанные минуты

Салат из весенних овощей Фото: pixabay.com

Легкий, сочный и свежий весенний салат. Вы можете добавить в него сыр: фету, сливочный, козий, моцареллу или тертый пармезан.

Салат из зелени с овощами

Ингредиенты:

большой пучок салатного микса

1-2 молодые моркови

100 г помидоров черри

5 шт. редиса

2-3 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. лимонного сока

соль, молотый перец

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Рецепт приготовления:

Салатные листья замочить на полчаса в холодной воде. Обсушить, порвать руками в миску. Сверху разложить разрезанные пополам помидоры черри. Морковь почистить, тонко нарезать с помощью овощечистки или острого ножа. Редис нарезать кружочками. Добавить в салат вместе с морковью. Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком. Посолить и поперчить. Подавать вместе с хрустящим свежим хлебом.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить теплый салат из куриного филе и овощей.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата: