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Зеленый салат с редисом, молодой морковью и томатами черри

Это блюдо готовится за считанные минуты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Салат из весенних овощей Фото: pixabay.com
Салат из весенних овощей Фото: pixabay.com

Легкий, сочный и свежий весенний салат. Вы можете добавить в него сыр: фету, сливочный, козий, моцареллу или тертый пармезан.

Салат из зелени с овощами

Ингредиенты:

  • большой пучок салатного микса
  • 1-2 молодые моркови
  • 100 г помидоров черри
  • 5 шт. редиса
  • 2-3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:

  1. Салатные листья замочить на полчаса в холодной воде. Обсушить, порвать руками в миску.
  2. Сверху разложить разрезанные пополам помидоры черри.
  3. Морковь почистить, тонко нарезать с помощью овощечистки или острого ножа.
  4. Редис нарезать кружочками. Добавить в салат вместе с морковью.
  5. Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком. Посолить и поперчить.
  6. Подавать вместе с хрустящим свежим хлебом.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить теплый салат из куриного филе и овощей.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: "Сегодня"

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