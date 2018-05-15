Зеленый салат с редисом, молодой морковью и томатами черри
Это блюдо готовится за считанные минуты
Легкий, сочный и свежий весенний салат. Вы можете добавить в него сыр: фету, сливочный, козий, моцареллу или тертый пармезан.
Салат из зелени с овощами
Ингредиенты:
- большой пучок салатного микса
- 1-2 молодые моркови
- 100 г помидоров черри
- 5 шт. редиса
- 2-3 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. лимонного сока
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Салатные листья замочить на полчаса в холодной воде. Обсушить, порвать руками в миску.
- Сверху разложить разрезанные пополам помидоры черри.
- Морковь почистить, тонко нарезать с помощью овощечистки или острого ножа.
- Редис нарезать кружочками. Добавить в салат вместе с морковью.
- Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком. Посолить и поперчить.
- Подавать вместе с хрустящим свежим хлебом.
Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить теплый салат из куриного филе и овощей.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: "Сегодня"