Зеленый суп с фрикадельками на овощном бульоне: рецепт Григория Германа
Вкусный обед от ведущего шоу "Свекруха чи невістка" на телеканале Украина
"Этот рецепт прикольный тем, что универсальный. Вегетарианец? Вычеркивай фрикадельки. Оволактовегетарианец? Вычеркивай фрикадельки, кидай яйцо, сметанки чуток – и будет тебе счастье. Флекситарианец? Готовь три раза без фрикаделек, один раз с фрикадельками" , – написал Григорий Герман в своем Facebook.
Суп с фрикадельками
Ингредиенты:
- Картошка – 1 средняя
- Морковь – 1 средняя
- Фарш из свинины – 500 г
- 1 небольшая луковица
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Крахмал – 1 ст.л.
- Растительное масло – 1 ст.л.
- Вода
Рецепт приготовления:
- Наливаем воду в кастрюлю и ставим на огонь. Чистим овощи. Нарезаем картошку кубиком, морковь трем на крупную терку.
- Добавляем картофель в кипящую воду.
- Пока варится картофель, в фарш отправляем яйцо. Тщательно месим, добавляем крахмал и снова месим. Крахмал добавит плотности фаршу и в кипящей воде фрикадельки не потеряют свою форму.
- Формируем небольшие шарики размером с грецкий орех.
- Ставим на огонь сковородку и греем растительное масло. Рубим лук мелким кубиком. Обжариваем до прозрачности. Отправляем к нему морковь, минуты на 3.
- Кидаем в суп фрикадельки и добавляем зажарку.
- Выключаем огонь и засыпаем зелень. Готово!
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный суп с полентой и овощами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом крем-супа с белыми грибами и чесночными гренками.
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Источник: "Сегодня"