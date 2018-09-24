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Зеленый суп с фрикадельками на овощном бульоне: рецепт Григория Германа

Вкусный обед от ведущего шоу "Свекруха чи невістка" на телеканале Украина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:18
Суп с фрикадельками Фото: facebook.com/germancooks
Суп с фрикадельками Фото: facebook.com/germancooks

"Этот рецепт прикольный тем, что универсальный. Вегетарианец? Вычеркивай фрикадельки. Оволактовегетарианец? Вычеркивай фрикадельки, кидай яйцо, сметанки чуток – и будет тебе счастье. Флекситарианец? Готовь три раза без фрикаделек, один раз с фрикадельками" , – написал Григорий Герман в своем Facebook.

Суп с фрикадельками

Ингредиенты:

  • Картошка – 1 средняя
  • Морковь – 1 средняя
  • Фарш из свинины – 500 г
  • 1 небольшая луковица
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Крахмал – 1 ст.л. 
  • Растительное масло – 1 ст.л.
  • Вода
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Рецепт приготовления:

  1. Наливаем воду в кастрюлю и ставим на огонь. Чистим овощи. Нарезаем картошку кубиком, морковь трем на крупную терку. 
  2. Добавляем картофель в кипящую воду.
  3. Пока варится картофель, в фарш отправляем яйцо. Тщательно месим, добавляем крахмал и снова месим. Крахмал добавит плотности фаршу и в кипящей воде фрикадельки не потеряют свою форму.
  4. Формируем небольшие шарики размером с грецкий орех.
  5. Ставим на огонь сковородку и греем растительное масло. Рубим лук мелким кубиком. Обжариваем до прозрачности. Отправляем к нему морковь, минуты на 3.
  6. Кидаем в суп фрикадельки и добавляем зажарку.
  7. Выключаем огонь и засыпаем зелень. Готово!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный суп с полентой и овощами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом крем-супа с белыми грибами и чесночными гренками.

Смотрите видео о самых дорогих супах мира:

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Источник: "Сегодня"
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