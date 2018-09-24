Зеленый суп с фрикадельками на овощном бульоне: рецепт Григория Германа

Вкусный обед от ведущего шоу "Свекруха чи невістка" на телеканале Украина

Суп с фрикадельками Фото: facebook.com/germancooks

"Этот рецепт прикольный тем, что универсальный. Вегетарианец? Вычеркивай фрикадельки. Оволактовегетарианец? Вычеркивай фрикадельки, кидай яйцо, сметанки чуток – и будет тебе счастье. Флекситарианец? Готовь три раза без фрикаделек, один раз с фрикадельками" , – написал Григорий Герман в своем Facebook.

Суп с фрикадельками

Ингредиенты:

Картошка – 1 средняя

Морковь – 1 средняя

Фарш из свинины – 500 г

1 небольшая луковица

Яйцо куриное – 1 шт.

Крахмал – 1 ст.л.

Растительное масло – 1 ст.л.

Вода

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Рецепт приготовления:

Наливаем воду в кастрюлю и ставим на огонь. Чистим овощи. Нарезаем картошку кубиком, морковь трем на крупную терку. Добавляем картофель в кипящую воду. Пока варится картофель, в фарш отправляем яйцо. Тщательно месим, добавляем крахмал и снова месим. Крахмал добавит плотности фаршу и в кипящей воде фрикадельки не потеряют свою форму. Формируем небольшие шарики размером с грецкий орех. Ставим на огонь сковородку и греем растительное масло. Рубим лук мелким кубиком. Обжариваем до прозрачности. Отправляем к нему морковь, минуты на 3. Кидаем в суп фрикадельки и добавляем зажарку. Выключаем огонь и засыпаем зелень. Готово!

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