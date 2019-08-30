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Жареные баклажаны по-китайски: рецепт с чесноком и соевым соусом

Простой рецепт жареных баклажанов в азиатском стиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Жареные баклажаны в воке
Жареные баклажаны в воке
Фото: Depositphotos

Жареные баклажаны по-китайски готовятся в воке. Если у вас его нет, возьмите любую другую широкую сковороду с толстым дном.

Смотрите видео, как сделать вяленые баклажаны:

Для начала вам нужно будет нарезать баклажаны кубиками и обжарить их. После этого – сделать заправку из чеснока, соевого соуса, сахара и яблочного уксуса. А в конце слегка потушить овощи в полученной смеси и остудить.

Баклажаны с чесноком по-китайски

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3 средних баклажана
  • 7 ст.л. растительного масла
  • 1 ч.л. измельченного чеснока
  • 6 ч.л. сахара
  • 6 ч.л. соевого соуса
  • 6 ч.л. яблочного уксуса
  • 1 ст.л. белого вина

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Способ приготовления:

  1. Баклажаны помыть и нарезать кубиками.
  2. Нагреть 3 ст.л. растительного масла в воке. Покрутить сковороду, чтобы масло равномерно распределилось по дну и стенкам посуды.
  3. Добавить половину баклажанных кубиков и, помешивая, обжарить до золотистого цвета. Переложить на тарелку с помощью шумовки.
  4. Разогреть еще 3 ст.л. масла и обжарить оставшиеся баклажаны. Переложить их на тарелку.
  5. Нагреть 1 ст.л. масла, добавить чеснок и слегка обжарить, уменьшив огонь. 
  6. Добавить сахар, уксус, вино и соевый соус. Перемешать, довести до кипения. 
  7. Добавить обжаренные баклажаны. Готовить, пока соус не впитается.
  8. Перед подачей жареные баклажаны по-китайски охладить.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рагу из баклажанов и белой фасоли. "Сегодня" также делились рецептам замороженных баклажанов на зиму.

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Источник: Сегодня
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