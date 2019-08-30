Жареные баклажаны по-китайски: рецепт с чесноком и соевым соусом

Простой рецепт жареных баклажанов в азиатском стиле

Жареные баклажаны в воке Фото: Depositphotos

Жареные баклажаны по-китайски готовятся в воке. Если у вас его нет, возьмите любую другую широкую сковороду с толстым дном.

Смотрите видео, как сделать вяленые баклажаны:

Для начала вам нужно будет нарезать баклажаны кубиками и обжарить их. После этого – сделать заправку из чеснока, соевого соуса, сахара и яблочного уксуса. А в конце слегка потушить овощи в полученной смеси и остудить.

Баклажаны с чесноком по-китайски

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3 средних баклажана

7 ст.л. растительного масла

1 ч.л. измельченного чеснока

6 ч.л. сахара

6 ч.л. соевого соуса

6 ч.л. яблочного уксуса

1 ст.л. белого вина

Способ приготовления:

Баклажаны помыть и нарезать кубиками. Нагреть 3 ст.л. растительного масла в воке. Покрутить сковороду, чтобы масло равномерно распределилось по дну и стенкам посуды. Добавить половину баклажанных кубиков и, помешивая, обжарить до золотистого цвета. Переложить на тарелку с помощью шумовки. Разогреть еще 3 ст.л. масла и обжарить оставшиеся баклажаны. Переложить их на тарелку. Нагреть 1 ст.л. масла, добавить чеснок и слегка обжарить, уменьшив огонь. Добавить сахар, уксус, вино и соевый соус. Перемешать, довести до кипения. Добавить обжаренные баклажаны. Готовить, пока соус не впитается. Перед подачей жареные баклажаны по-китайски охладить.

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