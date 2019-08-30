Жареные баклажаны по-китайски: рецепт с чесноком и соевым соусом
Простой рецепт жареных баклажанов в азиатском стиле
Жареные баклажаны по-китайски готовятся в воке. Если у вас его нет, возьмите любую другую широкую сковороду с толстым дном.
Смотрите видео, как сделать вяленые баклажаны:
Для начала вам нужно будет нарезать баклажаны кубиками и обжарить их. После этого – сделать заправку из чеснока, соевого соуса, сахара и яблочного уксуса. А в конце слегка потушить овощи в полученной смеси и остудить.
Баклажаны с чесноком по-китайски
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 средних баклажана
- 7 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. измельченного чеснока
- 6 ч.л. сахара
- 6 ч.л. соевого соуса
- 6 ч.л. яблочного уксуса
- 1 ст.л. белого вина
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Способ приготовления:
- Баклажаны помыть и нарезать кубиками.
- Нагреть 3 ст.л. растительного масла в воке. Покрутить сковороду, чтобы масло равномерно распределилось по дну и стенкам посуды.
- Добавить половину баклажанных кубиков и, помешивая, обжарить до золотистого цвета. Переложить на тарелку с помощью шумовки.
- Разогреть еще 3 ст.л. масла и обжарить оставшиеся баклажаны. Переложить их на тарелку.
- Нагреть 1 ст.л. масла, добавить чеснок и слегка обжарить, уменьшив огонь.
- Добавить сахар, уксус, вино и соевый соус. Перемешать, довести до кипения.
- Добавить обжаренные баклажаны. Готовить, пока соус не впитается.
- Перед подачей жареные баклажаны по-китайски охладить.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рагу из баклажанов и белой фасоли. "Сегодня" также делились рецептам замороженных баклажанов на зиму.
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Источник: Сегодня