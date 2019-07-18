Жаркое из куриных бедрышек, молодого картофеля и горошка: простой рецепт для ужина
Рецепт вкусного и сытного летнего блюда
В этом летнем рецепте удачно сочетаются куриные бедрышки, молодой картофель и яркая зелень. А соус песто из базилика придает блюду пикантную нотку.
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Выбирайте для приготовления жаркого самый мелкий молодой картофель, какой сможете найти. А если клубни крупные, разрежьте их на несколько частей.
Жаркое из курицы, картофеля и зеленого горошка
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Нарезанный лук – 1 шт.
- Куриные бедрышки – 500 г
- Мелкий молодой картофель – 750 г
- Овощной бульон – 225 мл
- Зелень – по вкусу
- Замороженный зеленый горошек – 150 г
- Соус песто – 1 ст.л.
- Сливки – 200 мл
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Разогреть оливковое масло в глубокой сковороде с массивным дном.
- Добавить измельченный лук, пассеровать на слабом огне около 5 минут.
- Отправить в сковороду куриные бедрышки и готовить, пока они не побелеют.
- Добавить мелкий молодой картофель, влить бульон и поперчить.
- Довести до кипения, накрыть крышкой и тушить 30-35 минут.
- Добавить зеленый горошек и рубленую зелень, готовить под крышкой 5 минут.
- Затем вмешать соус песто, сливки, прогреть и подать блюдо к столу.
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Источник: Сегодня