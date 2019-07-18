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Жаркое из куриных бедрышек, молодого картофеля и горошка: простой рецепт для ужина

Рецепт вкусного и сытного летнего блюда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:12
Куриные бедрышки с картофелем и горошком
Куриные бедрышки с картофелем и горошком
Фото: Depositphotos

В этом летнем рецепте удачно сочетаются куриные бедрышки, молодой картофель и яркая зелень. А соус песто из базилика придает блюду пикантную нотку.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Выбирайте для приготовления жаркого самый мелкий молодой картофель, какой сможете найти. А если клубни крупные, разрежьте их на несколько частей.

Жаркое из курицы, картофеля и зеленого горошка

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Оливковое масло – 1 ст.л.
  • Нарезанный лук – 1 шт.
  • Куриные бедрышки – 500 г
  • Мелкий молодой картофель – 750 г
  • Овощной бульон – 225 мл
  • Зелень – по вкусу
  • Замороженный зеленый горошек – 150 г
  • Соус песто – 1 ст.л.
  • Сливки – 200 мл
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления: 

  1. Разогреть оливковое масло в глубокой сковороде с массивным дном. 
  2. Добавить измельченный лук, пассеровать на слабом огне около 5 минут. 
  3. Отправить в сковороду куриные бедрышки и готовить, пока они не побелеют.
  4. Добавить мелкий молодой картофель, влить бульон и поперчить. 
  5. Довести до кипения, накрыть крышкой и тушить 30-35 минут. 
  6. Добавить зеленый горошек и рубленую зелень, готовить под крышкой 5 минут. 
  7. Затем вмешать соус песто, сливки, прогреть и подать блюдо к столу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить чахохбили из курицы. "Сегодня" также делились рецептом идеальной запеченной курицы от бывшего королевского шеф-повара.

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Источник: Сегодня
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