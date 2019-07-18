Жаркое из куриных бедрышек, молодого картофеля и горошка: простой рецепт для ужина

Рецепт вкусного и сытного летнего блюда

Куриные бедрышки с картофелем и горошком Фото: Depositphotos

В этом летнем рецепте удачно сочетаются куриные бедрышки, молодой картофель и яркая зелень. А соус песто из базилика придает блюду пикантную нотку.

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Выбирайте для приготовления жаркого самый мелкий молодой картофель, какой сможете найти. А если клубни крупные, разрежьте их на несколько частей.

Жаркое из курицы, картофеля и зеленого горошка

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Оливковое масло – 1 ст.л.

Нарезанный лук – 1 шт.

Куриные бедрышки – 500 г

Мелкий молодой картофель – 750 г

Овощной бульон – 225 мл

Зелень – по вкусу

Замороженный зеленый горошек – 150 г

Соус песто – 1 ст.л.

Сливки – 200 мл

Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Разогреть оливковое масло в глубокой сковороде с массивным дном. Добавить измельченный лук, пассеровать на слабом огне около 5 минут. Отправить в сковороду куриные бедрышки и готовить, пока они не побелеют. Добавить мелкий молодой картофель, влить бульон и поперчить. Довести до кипения, накрыть крышкой и тушить 30-35 минут. Добавить зеленый горошек и рубленую зелень, готовить под крышкой 5 минут. Затем вмешать соус песто, сливки, прогреть и подать блюдо к столу.

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