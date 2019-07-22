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Жестяные, вакуумные или твист-офф: как правильно выбрать крышки для консервации

В сезон консервации важно не прогадать с тарой и крышками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41

Банка, крышка и ключ – старый и дешевый способ герметично закрыть что угодно. Почему же в хозяйственных магазинах так много продается гораздо более дорогих крышек, банок и различных инструментов для герметизации? Неужели закручивать руками, откачивать воздух или пользоваться современными ключами лучше, чем консервировать так, как это делали наши бабушки?

Ведущий телеканала "Украина" Сергей Ливадный решил разобраться в этом вопросе и найти простой, дешевый и надежный способ герметизации, который никогда не подведет.

Как выбрать крышки для консервирования

Хозяйки предпочитают крышки твист-офф
Хозяйки предпочитают крышки твист-офф
Фото: Depositphotos

Обычные полиэтиленовые и вакуумные крышки подходят только тогда, когда нет риска образования избыточного давления в банке, говорит мастер консервации Сергей Шелестов. Так называемая крышка твист-офф хороша тем, что ее можно закрывать без ключа. Производители говорят, что она одноразовая, но экономные хозяйки ухитряются использовать ее по три раза – пока крышка не заржавеет.

Повар Сергей Шелестов также советует обращать внимание на целостность резинки. Если она повредилась, и под ней остались пищевые продукты, крышка начнет зацветать.

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Жестяная крышка для консервации самая дешевая, но для ее закупоривания нужен еще и ключ, который стоит довольно дорого. Купить такой можно только в специализированном магазине.

"И не берите суперавтоматы, не тратьте денег", – говорит Сергей Шелестов.

Вывод мастера: качество и надежность обеспечивают только ключ, обычная банка и жестяная банка. Народный выбор – новая банка и крышка твист-офф, которую можно закручивать руками. Если консервировать больше 300 банок в год, выгоднее освоить ключ, если закрываете меньше – стоит выбрать систему твист-офф.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить наливку из смородины. "Сегодня" также делились рецептом соуса ткемали на зиму.

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Источник: Сегодня
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